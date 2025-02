بهترین بازی‌های کلاسیک ارائه‌شده روی نینتندو سوییچ آنلاین

بانجو-کازوی (Banjo-Kazooie)

بانجو-کازوی بهترین بازی پلتفرمر سه‌بعدی است که تاکنون روی نینتندو ۶۴ عرضه شده است و حتی برخی آن را بهتر از سوپر ماریو ۶۴ می‌دانند. شاهکار شرکت Rare داستان یک خرس به نام بانجو و دوست صمیمی‌اش کازویی، پرنده‌ای که در کوله‌پشتی‌اش زندگی می‌کند را روایت می‌کند. وقتی خواهر بانجو توسط جادوگر محلی، گرنتی (Grunty)، ربوده می‌شود، خرس و پرنده برای نجات او وارد عمل می‌شوند. این دو باید از دژ عظیم گرنتی عبور کنند و در مکان‌هایی مانند مرداب بابل‌گلوپ (Bubblegloop Swamp)، غار کلنکر (Clanker’s Cavern) و عمارت مد مانستر (Mad Monster Mansion)، آیتم‌هایی مانند قطعات پازل، نت‌های موسیقی و جینجوها را جمع‌آوری کنند. بانجو-کازویی حرکات جالب زیادی برای یادگیری ارائه می‌دهد و همراه با طنز کلاسیک شرکت ریر و موسیقی خارق‌العاده گرنت کرک‌هوپ (Grant Kirkhope) همراه شده است. در حالی که می‌توانید نسخه‌های اچ‌دی این بازی و دنباله آن را روی ایکس‌باکس بازی کنید، این اولین بار است که این بازی‌های پلتفرمر روی یک سیستم نینتندو از زمان نینتندو ۶۴ ظاهر می‌شوند.

بلستر مستر (Blaster Master)

بلستر مستر یکی از معدود بازی‌های NES در سرویس نینتندو سوییچ آنلاین است که هنوز حس مدرن بودن را دارد. نکته جالب این بازی پلتفرمر دوبعدی این است که شما یک ماشین قدرتمند و پیشرفته در اختیار دارید که می‌توانید هر زمان که خواستید داخل یا خارج آن شوید. وقتی داخل ماشین هستید، توانایی جابجایی فوق‌العاده‌ای دارید، اما اغلب مجبور می‌شوید آن را پشت سر بگذارید تا غارها و سیاه‌چال‌های زیرزمینی پر از هیولا را کشف کنید. در این حالت بازی به یک بازی تیراندازی با نمایی از بالا به پایین تبدیل می‌شود. این تغییر مداوم بین حالت‌ها، همراه با کمی محدودیت‌های ناشی از تجهیزات، باعث می‌شود بلستر مستر بسیار جلوتر از زمان خود به نظر برسد. اگر از این بازی لذت بردید، لازم به ذکر است که یک سه‌گانه جدید از این بازی که از بلستر مستر زیرو (Blaster Master Zero) در سال ۲۰۱۷ آغاز شده، طی چند سال گذشته این سری را به‌خوبی بازآفرینی کرده است.

دانکی کونگ (Donkey Kong)

دانکی کونگ تعریف یک بازی کلاسیک است. این بازی داستان آغازین ماریو است و برخلاف بسیاری از بازی‌های NES دیگر در سرویس آنلاین نینتندو سوییچ، بخشی از یک مجموعه مانند Super Mario All-Stars یا Super Mario 3D All-Stars نیست. با سطوح صعودی به جای ساید اسکرول که در آن باید به سمت دانکی کونگ و پائولین (Pauline)، زنی که ربوده شده، صعود کنید، این نسخه ساده‌تری از ماریو است. دانکی کونگ روی زمان‌بندی و صدا تأکید دارد، کنترل‌های ساده‌ای ارائه می‌دهد و در عین حال استرس زیادی ایجاد می‌کند. حتی روی سوییچ، به دستان شما قبل از پریدن روی یکی از بشکه‌های دانکی کونگ، ناخودآگاه فشار وارد می‌شود و حس آرامشی که بعد از رسیدن به دانکی کونگ و پاک کردن عرق دستانتان با شلوارتان تجربه می‌کنید، چیزی است که ما را برای دهه‌ها به این بازی باز می‌گرداند.

دانکی کونگ کانتری ۲ (Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest)

بازی دانکی کونگ کانتری 2 بهترین نسخه از مجموعه بازی‌های دانکی کونگ کانتری است و این به چند دلیل است. اول، نام عجیب و غریبی دارد که باید چند بار بخوانید تا مفهومش را درک کنید. دوم، این بازی شخصیت دیکسی کنگ (Dixie Kong) را معرفی می‌کند که با استفاده از دم اسبی‌اش می‌تواند در هوا معلق بماند و کنترل بهتری در مراحل بازی به بازیکن می‌دهد. سری دانکی کونگ کانتری به داشتن پلتفرمرهای جذاب با سبک‌های هنری منحصر‌به‌فرد، وسایل نقلیه حیوانی و محیط‌های خلاقانه معروف است. اما دانکی کونگ کانتری ۲ این کارها را بهتر از بقیه انجام می‌دهد، به همین دلیل این نسخه بهترین انتخاب برای بازی روی سرویس آنلاین نینتندو سوییچ است حتی اگر دانکی کونگ در این بازی غایب باشد.

دکتر ماریو (Dr. Mario)

هرچند تتریس همچنان به عنوان یک بازی پازل کلاسیک شناخته می‌شود و حقش هم همین است، اما دکتر ماریو جایگاه خاصی در قلب طرفداران دارد، آن هم به خاطر شخصیت و جذابیتی که در هر بخش از بازی وجود دارد. هدف در هر مرحله از بازی دکتر ماریو از بین بردن تمام ویروس‌های روی صفحه با تطبیق دادن رنگ بخش‌های قرص‌ها برای حذف این پاتوژن‌های مشکل‌ساز است. ویروس‌ها در این بازی «بامزه» هستند و شبیه به خرگوش‌های بازی ربیدز، یا به خاطر ظاهر خنده‌دارشان عاشقشان می‌شوید یا از آن‌ها متنفر می‌شوید و تمام تلاشتان را می‌کنید که از روی زمین محوشان کنید. بازی دکتر ماریو را می‌توان به صورت تک‌نفره انجام داد، اما بهترین تجربه‌اش زمانی است که در حالت دو نفره و اسپلیت اسکرین با دوستان و خانواده بازی شود.

اکسایت‌بایک (Excitebike)

اکسایت‌بایک بازی کلاسیک مورد علاقه بسیاری است. این بازی وقتی در دهه ۸۰ میلادی منتشر شد موفقیت بزرگی بود و حالا که روی سرویس آنلاین نینتندو سوییچ قرار دارد، بیش از پیش قابل بازی است. این بازی مسابقه‌ای موتورکراس که توسط شیگرو میاموتو (Shigeru Miyamoto)، خالق افسانه زلدا (The Legend of Zelda) توسعه داده شده، بسیار ساده است و در آن شما با موتورها مسابقه می‌دهید، چه بدون حریف و چه با رقبا که توسط هوش مصنوعی کنترل می‌شوند.

اف-زیرو / اف-زیرو ایکس (F-Zero / F-Zero X)

بیش از ۲۰ سال از عرضه آخرین بازی کنسولی مجموعه اف-زیرو توسط نینتندو گذشته است. هرچند نسخه بتل رویال سال ۲۰۲۳ با نام اف-زیرو ۹۹ کمی عطش ما را برطرف کرد، اما هیچ‌چیز به پای نسخه اصلی اف-زیرو برای سوپر نینتندو و اف-زیرو ایکس برای نینتندو ۶۴ نمی‌رسد. کمتر بازی‌هایی توانسته‌اند حس سرعت را مثل این دو نسخه منتقل کنند و نسخه نینتندو ۶۴ مخصوصاً با ارائه مراحل سه‌بعدی که در زمان خود شگفت‌انگیز بودند، هیجان را به سطح جدیدی برد.

گلدن‌آی 007 (GoldenEye 007)

بازی گلدن‌آی ۰۰۷ در سال ۱۹۹۷ روی نینتندو ۶۴ عرضه شد و دو حالت تک‌نفره و چندنفره داشت. فضای جیمز باندی بازی، حس و حال منحصربه‌فردی به آن داده بود و بیشتر از سایر بازی‌های تیراندازی آن زمان به مخفی‌کاری و استراتژی اهمیت می‌داد. اما بخش چندنفره گلدن‌آی ۰۰۷ جایی بود که بازی تأثیرگذاری واقعی‌اش را نشان داد. حالت‌های مختلف این بخش به بازی تنوع زیادی می‌داد و هرج‌ومرج ایجاد می‌کرد. حالت‌هایی مثل Slappers only که در آن سلاح‌ها حذف می‌شدند و بازیکنان فقط با کف دست مبارزه می‌کردند، از خاطره‌انگیزترین بخش‌های این بازی بودند.

گان‌استار هیروز (Gunstar Heroes)

گان‌استار هیروز اولین بازی استودیوی ترژر (Treasure) است، نامی که ممکن است با بازی‌هایی مثل Sin & Punishment بشناسید. این بازی یک تیراندازی سایداسکرولر مشابه کنترا یا متال اسلاگ است که در آن بازیکنان نقش دو نفر از اعضای گروه گان‌استارز را بازی می‌کنند و با ترکیب سلاح‌ها داستان را پیش می‌برند. این بازی ممکن است برای بسیاری از بازیکنان، چه کسانی که کنسول سگا جنسیس داشته‌اند چه کسانی که نداشته‌اند، ناشناخته باشد، اما یکی از بهترین بخش‌های سرویس آنلاین نینتندو این است که با انتخاب‌های خود، بازی‌های قدیمی را به مخاطبان جدید معرفی می‌کند. گان‌استار هیروز یک گزینه عالی از جنسیس است، چه بازیکن تازه‌کار باشید و چه نباشید.

کربی سوپر استار (Kirby Super Star)

کربی سوپر استار بهترین بازی کربی است. به جای اینکه یک ماجراجویی فشرده باشد، سوپر استار شامل انواع مختلفی از بازی‌ها، کمپین‌های داستانی و حالت‌های چندنفره است. شما می‌توانید نسخه بازسازی‌شده اولین بازی را تجربه کنید، با شخصیت منفی مارکس مبارزه کنید، در برابر متا نایت بجنگید، یا حتی با کینگ دیدیدی سر غذاخوردن مسابقه دهید. این بازی بهترین ویژگی کربی را به نمایش می‌گذارد، اینکه او همه‌کاره است. همه این حالت‌ها متفاوت‌اند، اما مکانیک‌های کربی تقریباً تغییری نمی‌کنند. او همان موجود بامزه با قدرت‌ کپی کردن توانایی بقیه است که در همه این حالت‌های بازی، بهترین عملکرد را دارد. این بازی پر از محتوا و ارزش تکرار بالایی دارد.

افسانه زلدا: پیوندی به گذشته (The Legend of Zelda: A Link to the Past)

بازی افسانه زلدا: پیوندی به گذشته به‌ عنوان یکی از بهترین بازی‌های ویدیویی تاریخ شناخته می‌شود. این بازی فرمول مدرن زلدا را بنیان گذاشت، فرمولی که زلدا برای دهه‌ها از آن پیروی کرد. در این بازی، لینک باید از سیاه‌چالی به سیاه‌چال دیگر برود، آیتم‌های جدید جمع‌آوری کند و حکیمان (Sages) را نجات دهد. این بازی یکی از تأثیرگذارترین آثار در فهرستی از بازی‌های تأثیرگذار به شمار می‌رود. در میان تمام بازی‌های کنسول سوپر نینتندو (SNES)، بازی پیوندی به گذشته نه‌ تنها به‌عنوان نقطه آغازین مسیر زلدا بلکه به‌ عنوان یک شاهکار چالش‌برانگیز و خوش‌ساخت برای بازیکنان مدرن جایگاه ویژه‌ای دارد. همه کسانی که اشتراک نینتندو سوییچ آنلاین دارند، باید این بازی را تجربه کنند.

افسانه زلدا: بیداری لینک (The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX)

زمانی که در سال ۲۰۱۹ بازی افسانه زلدا: بیداری لینک را روی نینتندو سوییچ تجربه می‌کردیم، به‌ راحتی می‌شد فراموش کرد که نسخه اصلی این بازی روی کنسول گیم‌بوی چقدر عجیب بوده است. در این نسخه، سرزمین هایرول که در بازی‌های پیشین زلدا وجود داشت، حذف شده بود، دوربین گاهی از نمای بالا به نمای دو‌بعدی تغییر می‌کرد و شخصیت‌های نینتندو مانند یوشی، کربی و وارت در جزیره کوهولینت ظاهر می‌شدند. کارگردان بازی، تاکاشی تزوکا (Takashi Tezuka)، می‌خواست بیداری لینک شبیه به قسمتی از سریال توئین پیکس (Twin Peaks) باشد و تیم او موفق به انجام این کار شد. این بازی همان‌قدر که یک انحراف عجیب از مجموعه زلدا بود، مانند سریال دیوید لینچ (David Lynch) از آثار معمول تلویزیون فاصله داشت. با نسخه DX برای گیم‌بوی کالر (Game Boy Color)، جزیره کوهولینت با رنگ‌های زنده و یک سیاه‌چال جدید جان گرفت.

افسانه زلدا: نقاب ماجورا (The Legend of Zelda: Majora’s Mask)

بازی افسانه زلدا: نقاب ماجورا که به‌ نوعی پلی بین بازی اوکارینای زمان (Ocarina of Time) و کنترل‌گر باد (The Wind Waker) محسوب می‌شود، تاریک‌ترین، عجیب‌ترین و در نهایت جسورانه‌ترین نسخه این سری طولانی است. این بازی که در سال ۲۰۰۰ عرضه شد، ماجراهای قهرمان بازی، لینک را روایت می‌کند که پس از شکست گانون در بازی اوکارینای زمان به دوران کودکی خود بازگشته و وارد دنیایی زیرزمینی شبیه به آثار موراکامی می‌شود. در این دنیا، ماه در حال سقوط به سمت ترمینا (Termina) است و لینک باید چهار غول را که هرکدام توسط شری تسخیر شده‌اند، گرد هم بیاورد. اما مشکل اینجاست که لینک تنها سه روز (حدود ۵۴ دقیقه در دنیای واقعی) فرصت دارد تا ماه را متوقف کند. او می‌تواند زمان را کند، سریع یا کاملاً به آغاز روز اول برگرداند و این کار را هرچندبار که بخواهد انجام دهد. این بازی بنیان‌گذار علاقه مدرن به چرخه‌های زمانی شد. بازی‌هایی مانند اوتر وایلدز (Outer Wilds)، دث‌لوپ (Deathloop)، شهر فراموش‌شده (The Forgotten City) و اووربرد (Overboard) طراحی خود را مدیون این آزمایش عجیب نینتندو هستند.

افسانه زلدا: مینی کلاه (The Legend of Zelda: The Minish Cap)

این بازی یکی از جواهرات کمتر شناخته‌شده این سری است. بیشتر بازی‌های زلدا یک مکانیک تعریف‌کننده دارند؛ برای مثال دنیای بالا و پایین در پیوندی به گذشته یا سفر در زمان در اوراکل آو ایجز. بازی مینی کلاه لینک را در دنیایی شگفت‌انگیز قرار می‌دهد که در آن می‌تواند کوچک شود و به سیاه‌چال‌هایی وارد شود که قبلاً بسیار کوچک بودند. یکی از سیاه‌چال‌ها در اندازه یک تنه درخت است و دیگری لینک را به داخل یک تکه یخ واقعی می‌برد. همانند بهترین بازی‌های زلدا، کپ‌کام (Capcom) تا لحظه آخر با این ایده کوچک و بزرگ بازی می‌کند و آن را به‌گونه‌ای طراحی می‌کند که هر دو اندازه برای حل معماهای خاص لازم باشند. این بازی همچنین یکی از رنگارنگ‌ترین بازی‌های این سری است که به‌خوبی از پالت رنگی گیم‌بوی ادونس بهره می‌برد و در نینتندو سوییچ هم حتی جذاب‌تر شده است. این بازی شایسته تمام توجهی است که دریافت می‌کند.

افسانه زلدا: اوکارینای زمان (The Legend of Zelda: Ocarina of Time)

آیا افسانه زلدا: اوکارینای زمان بهترین بازی کنسول نینتندو ۶۴ است؟ آیا بهترین بازی سه‌بعدی زلدا است؟ پاسخ هر دو سؤال مثبت است. اوکارینای زمان همان کاری را برای زلدا انجام داد که اولین بازی سه‌بعدی ماریو برای آن سری کرد، اما در قالبی بسیار پیچیده‌تر؛ قالبی که حتی در سال ۲۰۲۱ هم بسیار جذاب است. در این بازی، لینک باید بین دو خط زمانی جابه‌جا شود تا ترابفورس را به دست آورده و گانوندورف را شکست دهد. این بازی مجموعه‌ای بی‌نظیر از سیاه‌چال‌ها، ابزارهای نمادین و دنیایی با طراحی پرجزئیات را ارائه می‌دهد. اگرچه نسخه نینتندو ۶۴ به‌ اندازه نسخه بازسازی‌شده سال ۲۰۱۱ برای ۳DS کاربرپسند نیست، این بازی همچنان باید توسط هر دارنده کنسول سوییچ تجربه شود.

ماریو کارت ۶۴ (Mario Kart 64)

ماریو کارت ۶۴ اولین بازی از این سری است که به بازیکنان امکان می‌دهد با یک استیک آنالوگ رانندگی کنند و این ویژگی باعث بهبود آن شده است. این بازی سریع، آسان برای کنترل و شامل مسیرهای محبوب طرفداران است. اما دلیل اصلی انتخاب ماریو کارت ۶۴ در سرویس آنلاین نینتندو، حالت بتل (Battle Mode) آن است. حالت‌های بتل در ماریو کارت ۶۴ بسیار هیجان‌انگیز و چالش‌برانگیز هستند. در این حالت، هر بازیکن تعدادی بالن دارد. بازیکنان با حرکت در نقشه‌های مخصوص و پرتاب موارد مختلف به یکدیگر می‌توانند برنده شوند. این حالت یک حالت عالی برای دورهمی‌ها است که با مسابقات جذاب بازی هماهنگی خوبی دارد.

ماریو و لوئیجی: سوپراستار ساگا (Mario & Luigi: Superstar Saga)

بازی‌های نقش‌آفرینی ماریو نشان‌دهنده تمایل روزافزون نینتندو برای خلق تجربیات تازه با این شخصیت نمادین هستند. این ماجراجویی که ابتدا با الهام از بازی سوپر ماریو RPG در کنسول SNES آغاز شد، در نهایت به یک نقش‌آفرینی شاد و کمدی در گیم‌بوی ادونس تبدیل شد. در این بازی، شما کنترل همزمان دو برادر را در دنیای بازی و نبردها در دست دارید. نبردها بر اساس حملات زمان‌بندی‌شده طراحی شده‌اند که به شما برتری می‌دهند. بازی‌های پلتفرمر اصلی ماریو اغلب توجه بیشتری جلب می‌کنند، اما بخش‌های نقش‌آفرینی تاریخچه ماریو همچنان یکی از خلاقانه‌ترین تلاش‌های این سری هستند.

پنل دی پون (Panel de Pon)

این بازی پازلی کلاسیک که توسط اینتلیجنت سیستمز (Intelligent Systems) طراحی شده، امروزه بیشتر با نام پازل لیگ (Puzzle League) شناخته می‌شود. اما اولین بار با عنوان تتریس اتک (Tetris Attack) روی کنسول SNES تجربه شد، نامی که در تلاش برای بهره‌برداری از شهرت تتریس الکسی پاژیتنوف (Alexey Pajitnov) انتخاب شد. پنل دی پون گیم‌پلی پازل محور را به ساده‌ترین شکل ممکن ارائه می‌دهد. بلوک‌های رنگی از پایین صفحه به سمت بالا حرکت می‌کنند و نشانگر شما فقط می‌تواند دو بلوک را به‌ صورت افقی جابه‌جا کند، نه عمودی. با استفاده از این ابزار ساده، شما سه یا بیشتر بلوک هم‌رنگ را ردیف می‌کنید تا از بین بروند. در سرعت‌های بالا، این بازی به همان اندازه تتریس اعتیادآور است و در حالت دو نفره رقابتی بسیار هیجان‌انگیز است.

پوکمون اسنپ (Pokémon Snap)

به‌جای شکار پوکمون، چه می‌شد اگر فقط از بهترین ژست آن‌ها عکس می‌گرفتید؟ این ایده اصلی پوکمون اسنپ است؛ یک بازی که درباره گرفتن بهترین عکس‌های پوکمون‌هاست. شما می‌توانید یا با صبر کردن برای لحظه مناسب یا با استفاده از آیتم‌هایی که در طول مسیر همراه دارید و به صحنه می‌اندازید، عکس بگیرید. در حالی که بازی‌های اصلی پوکمون در آن زمان تعاملات ساده‌تری داشتند (این بازی یک سال بعد از پوکی‌مان رد و بلو عرضه شد)، موجودات پوکمو اسنپ در محیط‌های طبیعی‌تر خود نشان داده می‌شوند و با یکدیگر به روش‌های سرگرم‌کننده تعامل می‌کنند. اگر تا به حال خواسته‌اید یک پیکاچو را در حال بازی با دیگلت ببینید، اینجا می‌توانید به آرزوی خود برسید.

گناه و مجازات (Sin and Punishment)

برخلاف دیگر بازی‌های این فهرست، گناه و مجازات به نوستالژی وابسته نیست. برای کسانی که این بازی را تجربه نکرده‌اند، این اثری تیراندازی است که در مقایسه با شوترهای مدرن کمی سخت و عجیب است. اما برای درک این بازی باید به زمان عرضه آن در ژاپن فکر کنید. در سال ۲۰۰۰، استودیوی ترژر یکی از خلاق‌ترین سازندگان بازی‌های اکشن در کنسول‌های بازی بود و طی هفت سال بازی‌هایی مثل گان‌استار هیروز، گاردینز هیروز، رادیانت سیلورگان و غیره را عرضه کرده بود. در این مقطع، آن‌ها با نینتندو همکاری کردند تا یک تیرداندازی ریلی سه‌بعدی (مانند استار فاکس) بسازند که عظمت یک بلاک‌باستر انیمه‌ای را به تصویر بکشد. آن‌ها هرچند با محدودیت‌های سخت‌افزاری کنسول نینتندو ۶۴، موفق شدند این کار را انجام دهند. شاید بهترین روش برای لذت بردن از گناه و مجازات در سال ۲۰۲۱ سرویس اشتراکی نینتندو باشد. این بازی مثل یک اثر مدرن است که تمام جاه‌طلبی و هنر خود را در یک کارتریج نینتندو ۶۴ جا داده است.

استار فاکس ۶۴ (Star Fox 64)

دومین بازی سری استار فاکس یکی از بهترین نسخه‌های آن محسوب می‌شود. در استار فاکس ۶۴، شما نقش خلبان فضایی انسان‌نما و روباه‌گونه‌ای را ایفا می‌کنید و مراحل پرهیجان و سریعی را تجربه می‌کنید. این نسخه به دلایل زیادی دوست‌داشتنی است، از جمله پیدا کردن مسیرهای جایگزین در مراحل داستانی و حالت چندنفره اسپلیت اسکرین که بسیار عالی طراحی شده است. با این حال، شاید ماندگارترین میراث این بازی صداگذاری آن باشد.

شورش در شهر ۲ (Streets of Rage 2)

استریتس آو ریج ۲ یک بازی مبارزه‌ای به سبک Beat’em Up است که در آن بازیکنان شلوار جین می‌پوشند و در خیابان‌ها دشمنان را با خشم خود نابود می‌کنند. این بازی دارای شخصیت‌های متنوعی است. از شخصیت‌های اصلی مانند «اکسل استون» (Axel Stone) و «بلیز فیلدینگ» (Blaze Fielding) گرفته تا شخصیت‌های جدیدی مثل «مکس تاندر» (Max Thunder) و «ادی “اسکیت” هانتر» (Eddie “Skate” Hunter). اگرچه سری استریتس آو ریج همیشه محبوب بوده است، اما قسمت دوم این مجموعه اغلب به‌عنوان نقطه اوج سری شناخته می‌شود. از مکانیک‌های جدید گرفته تا گرافیک‌ بهتر، این بازی یکی از آثار برجسته کنسول جنسیس محسوب می‌شود و نقطه شروع مناسبی برای بازیکنان نینتندو است تا با بازی‌های سگا آشنا شوند.

سوپر ماریو آل‌استارز (Super Mario All-Stars)

سوپر ماریو آل‌استارز یک گزینه خاص در این لیست محسوب می‌شود، زیرا این مجموعه شامل برخی از بهترین بازی‌های کنسول NES است که در قالب یک مجموعه برای کنسول SNES بازسازی شده‌اند. آل‌استارز نسخه‌های بازسازی‌شده‌ای از کلاسیک‌های NES را ارائه می‌دهد، از جمله سوپر ماریو 1 تا 3 و نسخه لاست لولز. برخی از نسخه‌ها ظاهری متفاوت دارند یا صداگذاری‌شان تغییر کرده است و حتی مراحل لاست لول کمی ساده‌تر شده‌اند اما روح بازی و مراحل آن همچنان همان است. این مجموعه راهی عالی برای تجربه آثار کلاسیک ماریو با شمایلی مدرن‌تر است و از آنجا که همه این بازی‌ها خارج از مجموعه سوپر ماریو آل‌استارز روی شبیه‌ساز NES هم در دسترس هستند، می‌توانید بعد از تجربه تاریخچه سوپر ماریو، خودتان به مقایسه بپردازید.

سوپر ماریو ورلد (Super Mario World)

سوپر ماریو ورلد به‌ جرأت یکی از بهترین بازی‌های ماریو است که تاکنون ساخته شده و به‌طور خاص برای استفاده از قدرت سوپر نینتندو طراحی شده است. سبک هنری رنگارنگ این بازی حتی پس از چند دهه همچنان چشم‌نواز است و بهترین نمای ممکن از پادشاهی قارچ را به طرفداران ارائه می‌دهد. سوپر ماریو ورلد سرشار از شخصیت و جذابیت است. این بازی شامل رازهایی است که در نقشه پنهان شده‌اند و مبارزات منحصر‌به‌فردی دارد. در این نسخه، لباس تنوکی با شنل معروف دنیای بازی جایگزین شده که به بازیکنان ماهر امکان پرواز در مراحل و دسترسی به مناطق جدید را می‌دهد. علاوه بر این، ماریو با کمک یوشی (Yoshi) جان دومی بدست می‌آورد که ابعاد جدیدی به هر مرحله اضافه می‌کند. این بازی استانداردی برای تمام بازی‌های دو‌بعدی ماریو که بعداً عرضه شدند تعیین کرد.

سوپر متروید (Super Metroid)

سوپر متروید یکی از محبوب‌ترین ژانرهای جهان، یعنی مترویدونیا را خلق کرد. این بازی به ساموس (Samus) در دوران سوپر نینتندو اختصاص دارد و او را به اعماق سیاره‌ای جدید می‌برد تا مجموعه‌ای از ارتقاها را پیدا کند. سوپر متروید به‌طور قابل‌بحثی ماجراجویانه‌ترین و نمادین‌ترین تجربه ساموس است که میراث متروید را تثبیت می‌کند این بازی ابزارهای جدید زیادی را برای آزمایش به بازیکنان معرفی کرد، اما تأکید آن بر کشف یک دنیای گسترده مثل استفاده از سوپر بمب برای شکستن راهرو شیشه‌ای یا آموزش وال جامپ توسط حیوانات بود که این بازی را نوآورانه کرد و همچنان در ذهن بازیکنان تازه نگه داشته است.

واریوور اینک: مگا میکروگیمز! (!WarioWare, Inc.: Mega Microgames)

اگر سری‌ای وجود داشته باشد که اثربخشی فرآیند «انداختن تیرهایی در تاریکی» را ثابت کند، آن سری واریوور است. این بازی از صدها مینی‌گیم تشکیل شده که در هر دور، سرعت و سختی آن‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه بازیکنان باید خود را تطبیق دهند. در یک مینی‌گیم، شما باید در یک دنیای شبیه افسانه زلدا فقط وارد یک در شوید. در دیگری، شما باید در بزرگراه با یک ماشین رانندگی کنید و از برخورد با دیگر خودروها اجتناب کنید. تمامی این مینی‌گیم‌ها شامل طنز گسترده و خاص واریو است که او بیش از دو دهه با خود حمل کرده است. مگا میکروگیمز! یکی دیگر از نمادهای برجسته‌ترین دوران کنسول دستی نینتندو است.

جزیره‌ی یوشی (Yoshi’s Island)

به‌صورت فنی، جزیره‌ی یوشی یک بازی ماریو است. این بازی در ابتدا در سال 1995 با نام سوپر ماریو ورلد ۲ (Super Mario World 2) منتشر شد و درباره گروهی از یوشی‌هاست که در تلاش‌اند نوزاد ماریو را به مکان امنی برسانند. اما از نظر معنوی، این بازی چیزی کاملاً متفاوت است و به عنوان آغازگر سری مخصوص یوشی در سبک پلتفرمر که با زیبایی‌شناسی و ویژگی‌های خاص مانند پرش پروانه‌ای یوشی، اشتهای بی‌پایان او و تخم‌هایی که می‌توان پرتاب کرد، شناخته می‌شود. بااین‌حال، این بازی همچنان یک اثر مشترک از شیگرو میاموتو (Shigeru Miyamoto) و تاکاشی تزوکا (Takashi Tezuka) است؛ دو استاد بزرگ سبک پلتفرمر که در اینجا آن را در زمینه‌ای متفاوت از بازی‌های ماریو ارائه داده‌اند. در نتیجه این یکی از لذت‌بخش‌ترین، ملموس‌ترین و خنده‌دارترین بازی‌های تمام دوران است. جزیره یوشی یک کمدی تعاملی کودکانه است که توسط داوینچی‌های دنیای بازی‌های پلتفرمر خلق شده است. نینتندو از قابلیت‌های چیپ Super FX2 برای ایجاد دنیایی نرم و روان و پر از شخصیت‌های بامزه‌ای که در آن چرخ می‌زنند، باد می‌کنند و می‌ترکند، استفاده کرده است و در یک تصمیم زیبایی‌شناسی جسورانه برای زمان خود، همه چیز با سبکی شبیه به نقاشی‌های کتاب داستانی طراحی شده که انگار شخصیت‌ها با مدادشمعی کشیده شده‌اند. در واقع این یکی از بهترین بازی‌های تاریخ است.

منبع: Polygon

نوشته بهترین بازی‌های کلاسیک ارائه‌شده روی نینتندو سوییچ آنلاین اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala