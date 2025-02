بررسی جزئیات تریلر فیلم fantastic four first steps

زمانی که حرف از عناوین مورد انتظار جهان سینمایی مارول می‌شود، بدون شک فیلم Fantastic Four First Steps مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اثری که خانواده اول مارول را معرفی خواهد کرد.

سال‌ها از انتشار آخرین عنوان مربوط به این خانواده دوست‌داشتنی می‌گذرد. ۱۰ سال پیش بود که ما شاهد انتشار یکی از بدترین فیلم‌های کمیک بوکی تاریخ سینما بودیم؛ بدون شک طرفداران گروه ۴ شگفت‌انگیز، با شنیدن نام FANT4STIC وحشت زده می‌شوند. از جانی استورم سیاهپوست گرفته تا The Thing که نیمی از فیلم را برهنه می‌گردد، اثر مذکور تا حدی افتضاح بود که طعمی تلخ و فراموش نشدنی برای طرفداران به جا گذاشت. البته مجموعه Fantastic Four سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ نیز برتری چندانی نسبت به عنوان سال ۲۰۱۵ نداشتند.

دکتر دومی که نتوانست تاثیری ماندگار به جا بگذارد، جانی استورمی که این روزها به عنوان کاپیتان آمریکای MCU شناخته می‌شود و نبود کوچک‌ترین رد از رابطه عاطفی میان زن و شوهر سری، رید ریچاردز و سو استورم، تماشای این آثار را دشوار می‌کرد. البته بزرگ‌ترین اشتباه دوگانه مورد نظر را نمی‌توان فراموش کرد که آن هم به تصویر کشیدن یکی از بزرگ‌ترین و حماسی‌ترین شخصیت‌های منفی تاریخ کمیک بوک بود… تبدیل کردن گالاکتوس به یک ابر سیاه بدون صورت در خلأ فضا یکی از بدترین تصمیماتی است که برای یک اقتباس سینمایی از کمیک بوک‌های محبوب گروه ۴ شگفت‌انگیز می‌توان گرفت.

از اولین تریلری که مورد بررسی گیمفا قرار گرفت تا مجموعه‌ای جدید برای تریلر فیلم‌های کمیک بوکی

آغازی که تاکنون چندین بار در جهان مارول دیده‌ایم. بسیاری از ماجراجویی‌ها با باز شدن یک آسانسور شروع می‌شوند.

به مجموعه جدیدی از مطالب که روی بررسی جزئیات مربوط به تریلرهای عناوین کمیک بوکی تمرکز می‌کند، خوش آمدید. در نظر داشته باشید که به دلیل دقت بالا و جزئیات فراوان، هیچ یک از مقاله‌های این سری مقدمه نخواهند داشت. تمامی دیتیل‌های موجود در تریلر Fantastic Four First Steps هایپ و هیجان بی‌اندازه‌ای را برای این عنوان ایجاد می‌کند. به همین دلیل است تریلر مذکور به یکی از پربازدیدترین تریلرهای مارول تبدیل شده است. تریلر با یک شات از در آسانسور در حال باز شدن آغاز می‌شود. اینجاست که ما با طبقه پنت هاوس ساختمان بکستر مواجه می‌شویم. در پیش زمینه نیز ما می‌توانیم منهتن این جهان متفاوت را مشاهده کنیم. در نظر داشته باشید که هیچ یک از وقایع این فیلم به جهان سینمایی اصلی مارول که ما می‌شناسیم ربطی ندارند. گروه چهار شگفت‌انگیز در این دنیا سلبریتی و شناخته‌شده‌اند. داستان عنوان Fantastic Four First Steps در سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ رخ می‌دهد. در واقع، طرفداران شاهد چگونگی پیوستن گروه چهار شگفت انگیز به جهان سینمایی مارول خواهند بود.

منتقدین و تاریخ‌شناسان جهان کمیک بوک‌ها این بازه زمانی را دوران نقره‌ای کمیک‌ها خطاب می‌کنند. احتمال بسیار بالایی وجود دارد که جهان زیبا و ایده آلی که در این اثر مشاهده می‌کنید، نابود شود و گروه چهار شگفت‌انگیز مجبور به ترک جهان خود خواهند شد. سوال اصلی آغاز تریلر این است که:

چه می‌شد اگر به جای ساختمان اونجرز‌ تونی استارک، ساختمان بکستر و چهار شگفت‌انگیز بودند که مردم را نجات می‌دادند. نقطه تمرکز تریلر و تا حدودی داستان فیلم، تاوان شهرت است. البته کمیک‌های چهار شگفت‌انگیز همواره شهرت و جنبه منفی آن را مورد توجه قرار داده‌اند. رید ریچاردز برای حمایت از دوست خود، بن گریم (The Thing)، تصمیم گرفت تا هویت تیم خود را فاش کند. اعضای این گروه باور داشتند که بن نباید تنها کسی باشد که تحت فشار رسانه و دید منفی مردم قرار بگیرد. حتی عنوان این اثر (First Steps) نیز معانی پنهان و جذابی دارد.

از معنی پنهان و حقیقی عنوان First Steps تا کنار گذاشتن مجدد داستان‌های اوریجین شناخته شده

یکی از قدرتمندترین انسان‌های جهش‌یافته تاریخ کمیک بوک‌های مارول بدون شک فرانکلین ریچاردز جوان است که قابلیت خلق جهان دارد.

با توجه به نام First Steps می‌توانیم چند معنی مختلف را از آن دریافت کنیم؛ گزینه اول قدم‌های اول برای ورود به جهان سینمایی مارول است. کارگردان این اثر نیز به این موضوع اشاره کرده بود که نام آن با الهام از پروازهای آپولو انتخاب شد. با دقت به مقدمه رسمی عنوان First Steps جمله‌ای که توجه من را به خود جلب کرد، It suddenly gets very personal بود. به نظر من یکی از معانی دیگر نام اثر مذکور، قدم‌های اول یک کودک است. شاید طرفداران، برای اولین بار، شاهد حضور کودکان رید و سو باشند. بسیاری از شایعات به این موضوع اشاره کرده بودند که فرانکلین ریچاردز در First Steps حضور خواهد داشت. والریا ریچاردز نیز کودک دوم این خانواده خوشحال و شاد است. فرانکلین یک جهش یافته سطح امگا بوده و اهمیت بسیار بالایی برای آینده مارول دارد. اگر به تریلر دقت کنیم و طرز راه رفتن سو را مورد بررسی قرار دهیم، نکته مهمی به نمایش گذاشته می‌شود؛ راه رفتن سو شباهت زیادی به یک زن باردار دارد.

او شانه‌های خود را به عقب داده و به سختی راه می‌رود؛ این در حالی است که هیچ اثری از برآمدگی یا بار سنگین روی وی وجود ندارد. مارول به دستکاری کردن تریلرهای خود معروف است. از صحنه‌هایی که هرگز در فیلم حضور ندارند گرفته تا سکانس‌هایی که با استفاده از جلوه‌های ویژه تغییر کرده‌اند. حدس من این است که آرتیست‌های CGI با استفاده از تکنولوژی خود، بارداری سو را پنهان کرده‌اند. بسیاری دیگر از طرفداران به این موضوع اشاره کردند که در یکی دیگر از شات‌های تریلر، سو لباس گشادی پوشیده که می‌تواند برآمدگی کودک او را پنهان نماید. بهترین خبری که می‌توانم درباره داستان F4 FS به شما بدهم، این است که خبری از داستان اوریجین نخواهد بود. شخصیت‌های ما از اول داستان، قابلیت‌های ویژه خود را خواهند داشت و قرار نیست برای بار هزارم داستان اولیه آنها را تماشا کنیم. این درسی است که مارول با فیلم Spider-Man Homecoming گرفت که نیازی نیست اولین فیلم هر قهرمان، داستان اوریجین او را به نمایش بگذارد.

از سکوی پرتاب Excelsior تا حضور اول شخصیت H.E.R.B.I.E در جهان سینمایی مارول

یکی از کاراکترهایی که با گذر زمان مورد استفاده قرار نگرفته، هربی دوست‌داشتنی و رباتی ما است که زمانی جایگزین هیومن تورچ بود.

به بخشی از تریلر می‌رسیم که توجه بسیاری از طرفداران را به خود جلب کرده است؛ رونمایی از H.E.R.B.I.E و کاراکتر The Thing! نکته جذابی که حس دهه ۱۹۶۰ را به مخاطب منتقل می‌کند، تغییر ابعاد از ۴ در ۳ به واید اسکرین مدرن و سینمایی است. دلیل این انتخاب جذاب، انتقال حس مستندهای آن دوران است. شات‌های تریلر نشان می‌دهند که ساختمان بکستر رو به روی رودخانه شرق قرار دارد. این آسمان خراش با استفاده از یک جاده به موشکی جهت سفر به فضا متصل می‌شود. بر اساس قطعه هنری منتشر شده در کامیک کان سال گذشته، ما می‌دانیم این سکوی پرتاب Excelsior Launch Pad نام دارد. این کلمه پیش از این تکه کلام استن لی بود. جکینو، مسئول خلق موسیقی این اثر، تمرکز ساختار و چینش خود را روی ریتم چهار قدمی گذاشته است. ۴ نت تکرار می‌شوند و صدایی شبیه به ترکیدن حباب دارند. در نهایت به این تم چهار نتی ختم می‌شود که کل بخش را در اختیار می‌گیرد.

همه چیز به نقطه‌ای می‌رسد که گروه کر عنوان تیم قهرمانان ما (Fantastic Four) را به صورت ملودیک اجرا می‌کند. همه چیز خارق‌العاده است و احساس خانواده اول مارول به بهترین شکل برای مخاطب به ارمغان آورده می‌شود. ما برای اولین بار هربی را مشاهده می‌کنیم. برای کسانی که نمی‌دانند اسم این ربات کوچک کوتاه شده Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics یا همان ربات آزمایشی انسان‌نمای الکترونیک به کار رفته تایپ بی است. این شخصیت برای اولین بار در سریال انیمیشنی سال ۱۹۷۷ Fantastic Four به عنوان جایگزین هیومن تورچ معرفی شد. سال بعد، هربی در دنیای کمیک بوک‌ها قدم گذاشت. این شخصیت داستان اوریجینی دریافت کرد که به خلق او توسط رید ریچاردز و مستر زار زنداری اشاره داشت. جالب اینجاست که شخصیت‌های مذکور، هربی را برای پیدا کردن گالاکتوس به وجود آوردند. بله، درست خواندید. هربی کوچک ما نقش بسیار مهمی در کمیک‌ها داشت.

از ادای احترام مجدد به سری Star Wars تا بررسی کامل کیفیت و ظاهر The Thing

طراحی و ظاهر The Thing از همه لحاظ وفادار به کمیک بوک‌ها و کاملاً بی‌نقص است. بالاخره مرد سنگی محبوب ما عالی حاضر می‌شود.

طراحی هربی بی‌نظیر بوده و کاملاً فیزیکی انجام شده است. هربی به زبانی صحبت می‌کند که بدون شک برای طرفداران مجموعه Star Wars و سریال Rebels آشنا خواهد بود. در سریال مورد نظر کاراکتر چاپر، به گونه‌ای صحبت می‌کرد که با وجود بی‌کلام بودن صداهای او، مخاطب می‌توانست از میان آنها کلمه به وجود آورد. درست همانند هربی که در این تریلر به صورت رباتی می‌گوید Pretty Good! حالا باید راجع به شخصیتی صحبت کنیم که بدون شک در مرکز توجه بسیاری از طرفداران قرار گرفته است؛ The Thing. در دورانی که بسیاری از افراد جلوه‌های ویژه مارول را نقد می‌کنند، من اینجا هستم که به شما بگویم دقیقاً چه نکات و جزئیاتی این کاراکتر تماماً CGI را بی‌نقص می‌کنند. بیاید نگاهی بیندازیم به جوانب پنجگانه مربوط به شخصیت‌های CGI:

طراحی کاراکتر بافت انیمیشن تنظیم صدا ایفای نقش یا اجرا

از لحاظ طراحی، بن گریم به بهترین و وفادارترین شکل ممکن نسبت به دنیای کمیک بوک‌ها به تصویر کشیده شده است. این دیزاین شباهت بسیار زیادی به استایل الکس راس دارد. نسخه جدید بن گریم و تمامی اعضای دیگر گروه چهار شگفت‌انگیز، لباس‌های آبی و سفید خود را به تن می‌کنند. این طراحی با الهام از روی لباس نسخه دهه ۱۹۸۰ قهرمانان ما ساخته شده است.

من درک می‌کنم که بسیاری از طرفداران با چشمان کوچک The Thing مشکل دارند و به یاد طراحی‌های افتضاحی چون سونیک انسان‌نما از تریلر اول فیلم Sonic می‌افتند. اما بحث اینجاست که شخصیت مورد نظر ما حقیقتاً انسان است و بیش از اندازه بزرگ کردن چشم‌های او کاملاً غیرمنطقی خواهد بود. اگر چشمان این شخصیت بزرگتر از این بود، ظاهری به شدت Creepy به او می‌داد. ما از عکس‌های سر صحنه می‌دانیم که برای ساخت کاراکتر مذکور از یک لباس فیزیکی استفاده شده است و CGI روی آن قرار می‌گیرد. اعضای سازنده مارول برای بافت این کاراکتر و رنگ سنگ‌های او زمان زیادی را در صحرا به سر بردند.

شاید در بخش انیمیشن کمی به مشکل برخورده باشید. دهان بن گریم باز می‌شود و برای بلعیدن سس از روی انگشت‌های او تکان می‌خورد. عجیب‌ترین جنبه آن البته حضور زبان گریم است. با این وجود ما بر اساس طراحی‌های جدیدتر شخصیت The Thing می‌دانیم که او زبان گوشتی و عادی همچون سایر انسان‌ها دارد. بخش طراحی صدا بی‌نقص انجام شده و همه چیز عالی است. صدای سنگی تکان خوردن لب‌ها روی هم، افکت عجیبی که برای بیرون آمدن انگشت از دهان به کار گرفته شده و حتی دست زدن او بی‌نقص هستند. البته از همه چیز مهمتر، ایفای نقش بوده و من با اطمینان می‌توانم بگویم که همه چیز The Thing از رفتار تا صدای او تا سر حد ممکن وفادار به کمیک‌ها است. در کل با در نظر گرفتن تمامی جوانب به نمایش گذاشته شده از The Thing، من با اطمینان می‌توانم بگویم که ما با بهترین نسخه ممکن از The Thing برای این اقتباس سینمایی مواجه هستیم.

از محاسبات علمی برای ورود به مولتی‌ورس تا موشک Marvel 1 گروه چهار شگفت‌انگیز

تنها کافی‌ست به نقطه‌ای از تخت سیاه کنار شانه رید ریچاردز دقت کنید تا فرمول و ساختار یک درواز مولتی‌ورس را ببینید.

در بخش بعدی تریلر ما شاهد تخته سیاه منحنی دو لایه‌ای رید ریچاردز هستیم. اینجا طبقه‌ای از ساختمان بکستر است که سه پنجره چشم شکل را در خود دارد. رید در برنامه کودک خود نیز از تخته سیاهی مشابه و منحنی استفاده می‌کند. این طراحی به او اجازه می‌دهد تا به تخته سیاه نزدیک شود و در همین حین دو گوشه آن را مشاهده کند. سمت چپ رید دو طراحی از یک دریچه میان دو جهان موازی قرار گرفته‌اند و از نام دروازه برای توصیف آنها استفاده شده است. طراحی دروازه جهان موازی دیگری نیز زیر آن قرار دارد‌. ما می‌دانیم که رید ریچاردز این فیلم علاقه زیادی به جهان‌های موازی و مولتی‌ورس خواهد داشت. در ویدیوی فاش شده از کامیک کان او می‌گوید که محاسبه وی نه تنهایی وجود یک جهان دیگر را تایید می‌کند، بلکه وجود جهان‌های موازی در بعدهای متفاوت را به تصویر می‌کشد. در واقع ریچاردز در حال تلاش است تا راهی برای ورود به این مولتی‌ورس پیدا کند. لباس‌های چهار شگفت‌انگیز این گروه، پشت رید قرار دارند و اینجا می‌توانیم مشاهده کنیم که از آنها برای سفر به فضا نیز استفاده می‌شود. ما می‌دانیم که اعضای گروه تنها یک بار به فضا نمی‌روند و در طول مدت تماشای فیلم باری دیگر سفر خود را، با لباس‌های جدید و قابلیت‌های ویژه، تکرار خواهند کرد.

من به شخصه فکر می‌کنم سفر دوم، آنها را با گالاکتوس و یا موج سوار نقره‌ای مواجه می‌کند. شاید آنها با سفینه گالاکتوس TAA II برخورد داشته باشند. اگر اشتباه نکنم موشک مورد نظر Marvel 1 است؛ همان موشکی که اعضای گروه چهار شگفت‌انگیز برای سفر اول خود از آن استفاده کردند. رید و سو در فضای یک سفینه معلق می‌شوند. بسیاری از طرفداران باور دارند که جرقه‌های حاضر در این صحنه به قدرت حلقه‌های تله پورت دکتر استرینج اشاره می‌کنند اما من به چنین موضوعی شک دارم. برای کسانی که فکر می‌کنند صحنه مورد نظر سفر اول آنها به فضا است باید بگویم اگر به عدد ۴ روی شانه ریچاردز دقت کنید، این تئوری صحت ندارد. مگر آنکه لقب چهار شگفت‌انگیز پیش از سفر آنها و به دست آوردن قابلیت‌های فرابشری به این گروه داده شده باشد.

از بازگشت عشق به دنیای سینمایی مارول تا توجه به جزئیات علمی در آتش هیومن تورچ

توجه به جزئیات، واکنش‌های علمی و کیفیت پرواز هیومن تورچ من را برای این فیلم هیجان‌زده می‌کند.

با به تصویر کشیدن عشق میان سو و رید، باری دیگر شاهد بازگشت یک رمانس بی‌نظیر به دنیای سینمایی مارول هستیم. در سکانسی که بن نزدیک یکی از تلویزیون‌ها و ویترین یک مغازه می‌ایستد، جزئیاتی وجود داشته که با بررسی آنها می‌توان تشخیص داد چه بازی زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایین صفحه ما کدو تنبلی را مشاهده می‌کنیم که با لامپ برای مراسم هالووین تزیین شده است. حدس من این است که سال وقوع این صحنه ۱۹۶۳ باشد. مصاحبه داخل تلویزیون به جذابیت چهره گریم اشاره می‌کند در حالی که خاموش شدن دستگاه و انعکاس سنگی این کاراکتر، تضاد کنونی وی را به نمایش می‌گذارد. کلیپ بعد دیتیل‌هایی دارد که جایگاه آن در بازه زمانی مربوط را به ما نشان می‌دهد. هیومن تورچ به سمت تهدیدی که نمی‌توانیم آن را مشاهده کنیم پرواز می‌کند. با کمی دقت جزئیات جلوه‌های ویژه خارق‌العاده‌ای را می‌بینیم. آتش‌های هیومن تورچ بخار موجود در هوا را به قطرات آب تبدیل می‌کند و شما می‌توانید اسپری‌های آب را ببینید که از دست‌ها و پاهای این شخصیت پخش می‌شوند.

در صحنه‌های بعد ما می‌شنویم که ریچاردز شرایط هر شخصیت را پس از وقوع انفجار کیهانی توصیف می‌کند:

جانی هیچوقت آتش نمی‌گرفت، تو (خطاب به سو) هرگز نامرئی نمی‌شدی و بن هیچوقت سنگ نبود…

هر یک از این جمله‌ها به گونه‌ای حقیقت کاراکترها را به نمایش می‌گذارد؛ جانی همیشه آتشی درون وجودش بود که به شکل شیطنت خود را به نمایش می‌گذاشت. با کمی دقت می‌توانیم در صحنه تبدیل شدن جانی به هیومن تورچ، چند کدو تنبل را پشت او مشاهده کنیم. باری دیگر با رویداد هالووین باز می‌گردیم. هرچند شک دارم که این هالووین و صحنه بن گریم در یک سال رخ بدهند. هالووین دوم احتمالا در سال ۱۹۶۴ به وقوع می‌پیوندد. تفاوت را می‌توان از لباس بن گریم تشخیص داد. کارگردان عنوان Fantastic Four First Steps همان شخصی است که آگاتا هارکنس را در سریال خود (WandaVision) معرفی کرد.

از همیشه سنگ بودن شخصیت بن گریم تا داستان پیشنهادی مارول برای آشنایی با وقایع فیلم مورد انتظار

آیا او’آتو نیز از راه می‌رسد تا دستگاه آلتیمیت نالیفایر را به هیومن تورچ بدهد؟! من بعید می‌دانم اما هر چیزی ممکن است.

این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که در دنیای کمیک بوک‌ها، آگاتا ابتدا یکی از ابرشرورهای چهار شگفت‌انگیز بود! احتمال بسیار بسیار کوچکی وجود دارد که شاهد نسخه‌ای متفاوت از خانم هارکنس در این جهان باشیم. لباس‌های جانی هنگام پرواز نمی‌سوزند و احتمالاً از الیافی درست شده‌اند که به او اجازه تبدیل شدن بدون نگرانی را می‌دهند. حدس من لباسی ساخته دست رید ریچاردز است! حالا نوبت سو است که نگرانی‌های رید را برطرف کند. همسر او به این موضوع اشاره می‌کند که بن همواره یک سنگ بوده است. البته این تشبیه احتمالاً به سنگ صبور تیم بودن او اشاره دارد. جانی به سمت ماه پرواز می‌کند و ما می‌توانیم رودخانه هادسون را مشاهده کنیم. اگر این نسخه از دنیای مارول با الهام از عصر نقره‌ای کمیک بوک‌ها ساخته شده باشد، در بخشی از این جهان، عمارت ایکسی نیز وجود دارد! جایی که نسخه متفاوتی از این تیم با حضور چارلز اگزیویر، سایکلاپس، جین گری، بیست، آیس من و آنجل زندگی می‌کنند. تیمی که الان به آن اشاره کردم نسخه اورجینال گروه ایکس من است.

سو از بخش متفاوتی از قدرت خود بهره می‌برد؛ منعکس کردن سپری از جنس انرژی. حتی افکت‌های به کار رفته نیز منشوری بودن قدرت او را به نمایش می‌گذارند. پشت او می‌توانیم ماشین شگفت‌انگیز را ببینیم. بالای سو خط قطار آینده‌نگر دهه ۶۰ این نسخه از منهتن قرار دارد و یکی از ستون‌های آن آسیب دیده است. شاید سو از قدرت‌های خود استفاده خواهد کرد تا قطار را بلند کرده و به نقطه‌ای امن منتقل کند. در خط داستانی گالاکتوسی که مارول برای آماده شدن جهت تماشای فیلم مذکور به ما گفته تا مطالعه کنیم، جانی استورم به فضا می‌رود تا آلتیمیت نالیفایر را پیدا کند؛ این سلاح توسط یک واچر به او داده می‌شود و قدرت از بین بردن سفینه گالاکتوس را دارد.

از ورود پیشگام گالاکتوس تا داستان حقیقی موج‌سوار نقره‌ای زن در فیلم Fantastic Four First Steps

بله، یک موج‌سوار نقره‌ای زن اصلاً چیز جدیدی نیست و سیاست خاصی پشت آن قرار ندارد. البته مگر آنکه ماجرای She-Hulk تکرار شود…

حالا می‌رسیم به سه بخش نهایی تریلر. اینجا ما گروه چهار شگفت‌انگیز را می‌بینیم که به یک باران شهاب سنگ واکنش نشان می‌دهند. این احتمالاً اتفاقی است که به پرواز جانی ختم می‌شود. اگر به این شات نگاهی دقیق‌تر بیندازیم متوجه می‌شویم که بن در حال نگاه کردن به ساعت خود است. این ساعت‌ها ظاهراً تکنولوژی خاصی دارند که گریم در چنین شرایطی به آنها نگاه می‌کند! شاید این مچ‌بندهای الکترونیکی به صورت وایرلس به ماهواره‌ای وصل می‌شوند که می‌تواند ورود گالاکتوس را رصد کند. شاید هم نقطه اتصال این دستگاه‌های مچی به دیش قرار گرفته روی ساختمان بکستر باشد. در هر صورت اهمیت اطلاعات ارائه شده توسط این دستگاه بسیار بالاست. چیزی که ما اینجا می‌بینیم احتمالاً به هم ریختگی‌های اتمسفری است که پیش از ورود گالاکتوس به یک سیاره رخ می‌دهند. البته اعضای خانواده مارولی ما در کمیک‌ها پی می‌برند که دلیل وقوع این به هم ریختگی‌ها کسی نیست جز موج‌سوار نقره‌ای! تمامی این مسائل در نهایت باعث می‌شوند تا او’آ’تو به قهرمانان ما هشدار دهد. آیا ما بالاخره شاهد حضور لایو اکشن واچر محبوبمان خواهیم بود؟!

احتمالاً نه. ولی امیدوار بودن و هیجان چیز بدی نیست… ما موج‌سوار نقره‌ای را در تریلر فیلم مورد نظر مشاهده نمی‌کنیم اما بازیگر انتخاب شده برای ایفای این نقش بحث‌های جنجالی را به میان آورده است. بیاید نگاهی بیندازیم به دلیل انتخاب شدن جولیا گارنر برای ایفای نقش موج‌سوار نقره‌ای که اکثر طرفداران ساده و ناآشنا با دنیای کمیک بوک‌ها او را با ظاهری مردانه می‌شناسند. بله، درست شنیدید. شالا-بال یک موج‌سوار نقره‌ای زن است. معرفی و خلق او نیز هیچ ربطی به ماجراهای اخیر که به اشتباه با نام ووک از آنها یاد می‌شود ندارد… معرفی نسخه شالا-بال موج‌سوار نقره‌ای به سال ۱۹۹۹ و سری کمیک بوک‌های Earth X باز می‌گردد. با این وجود، نیازی به نگران شدن نیست. درست همانند سری کمیک‌های Earth X، شالا-بال تنها موج‌سوار نقره‌ای این جهان است.

نورین راد، موج‌سوار آشنای طرفداران ساده و سینمایی مارول، با ایفای نقش احتمالی لاکیت استن‌فیلد در جهان اصلی مارول حاضر خواهد شد. بازیگر مذکور پس از انتشار تریلر عنوان Fantastic Four First Steps پستی با کپشن “من فکر می‌کردم من قرار بود موج‌سوار نقره‌ای باشم” منتشر کرد… این پست بلافاصله پاک شد و شایعات مربوط به استن‌فیلد را بیشتر کرد. کسی که به احتمال زیاد در فیلم مذکور حاضر شده و معرفی خواهد شد دکتر دوم رابرت داونی جونیور است.

از دکتر دومی که سقوط جهانی را می‌بیند تا مونتاژ احتمالی نبرد میان چهار شگفت‌انگیز و دشمنان آنها

هیچکس نمی‌داند جان مالکوویچ استثنایی چه هویتی خواهد داشت؟ شما چه حدسی دارید؟

ما هنوز نمی‌دانیم که دکتر دوم رابرت داونی جونیور از این جهان می‌آید یا تنها از جهانی دیگر نابود شدن این دنیا را تماشا خواهد کرد. پیش از این به بازه زمانی طولانی‌تر از ۹ ماه فیلم اشاره کردم و این بازه برای معرفی یک کودک (فرانکلین ریچاردز) ایده‌آل است! شاتی گذرا از ماشین شگفت‌انگیز به نمایش گذاشته می‌شود. این وسیله نقلیه قابلیت پرواز دارد ولی در این تریلر جنبه هوایی آن حضور ندارد. عجیب‌ترین شات موجود در این تریلر به نظر من حضور جان مالکوویچ با ظاهری ژولیده با مو و ریش بلند است… تئوری‌های بیشماری برای هویت این شخصیت منتشر شده‌اند:

شاید او Mole-Man باشد! کاراکتری که حضور وی برای F4 FS تایید شده است!

شاید او پدر سو و جانی استورم باشد! فرانکلین استورم نقش چندانی در کمیک بوک‌ها ندارد…

یکی از معروف‌ترین تئوری‌ها به شخصیت ایوان کریگاف یا همان Red Ghost تعلق دارد! یک ابر شرور که با استفاده از اشعه‌های کیهانی، نسخه متفاوتی از چهار شگفت‌انگیز را با میمون‌ها می‌سازد.

به دلیل حضور بازیگران بزرگ متعدد در نقش‌هایی که هنوز از آنها بی‌خبر هستیم، من فکر می‌کنم شاهد مونتاژی از شکست خوردن ابرشرورهای چهار شگفت‌انگیز به دست این گروه خواهیم بود. بالاخره به شاتی می‌رسیم که باعث شد نفس من در سینه حبس شود… سایه باشکوه و پرابهت گالاکتوس روی شهر منهتن می‌افتد. بله، بالاخره هیولای سیاره‌خور مارول از راه می‌رسد تا سرنوشتی شوم را برای این جهان رقم بزند. برای کسانی که کنجکاو هستند آیا گروه اونجرز در این دنیا وجود دارند یا نه باید بگویم جواب نه است. ساختمان کرایسلر که مکان ساختمان اونجرز در MCU است، در این دنیا سر جای خود قرار دارد. نکته جالب اینجاست که در نقشه ارائه شده در کامیک کان سال گذشته، ساختمان فلت آیرون نیز به نمایش گذاشته شده است. این ساختمان در اکثر جهان‌های مارول به دیلی بیوگل تعلق دارد. دنیایی که دیلی بیوگل داشته باشد، اسپایدرمن دارد!

از حضور باشکوه گالاکتوس در فیلم Fantastic Four First Steps تا ارتباط میان گروه The Beetles و چهار شگفت‌انگیز

پس از تبدیل شدن به یک ابر سیاه و بدون صورت، گالاکتوس کبیر باشکوه‌تر از همیشه بازگشته است.

بالاخره شات اصلی گالاکتوس را می‌بینیم! کلاهخود و ماسک او از پشت مشخص است. تغییر ابعاد این شخصیت یکی از قابلیت‌های اوست. به همین دلیل است که در شات قبلی سایه او بسیار بزرگ‌تر از این سکانس بود. برای کسانی که با کاراکتر گالاکتوس آشنایی ندارند:

شخصیت مذکور یک جهان‌خور است! بله، موجودی که سیاره‌ها را می‌بلعد و نابود می‌کند. گالاکتوس کاراکتری است که از نسخه ششم جهان مارول جان سالم به در برده و در نسخه هفتم به موجودی شبیه به یک خدا تبدیل شد. او یک سلستیال نیست. گالاکتوس هیچ بخشی از جهان هستی را به وجود نیاورده است.

ما در عنوان Fantastic Four First Steps شاهد یک نسخه کاملاً وفادار به کمیک بوک‌ها هستیم. ظاهر خراشیده و آسیب دیده کلاهخود او، این حس را در مخاطب ایجاد می‌کند که این موجود میلیون‌ها سال عمر کرده است. او یک اسباب‌بازی صاف و براق نیست. به این شخصیت می‌توان به عنوان یک Death Star زنده و انسان‌نما نگاه کرد.

در یکی از تریلرهای مربوط به کامیک کان سن دیگو سال گذشته، ما چشمان این شخصیت غول‌آسا را دیدیم. پس صورت و ظاهر او پنهان نخواهد ماند! چرا گالاکتوس به این سیاره آمده است؟ شاید قدرت بی‌انتهای فرانکلین ریچاردز در خلق جهان‌های کامل است که او را جذب خود می‌کند. شاید دلیل به پایان رسیدن این تریلر با سو استورم و چشمان اشکی او همین باشد! در نهایت ما تمامی اعضای چهار شگفت‌انگیز را روی یک استیج مشاهده می‌کنیم. این استیج با الهام از صحنه گروه The Beatles در سال ۱۹۶۴ ساخته شده است. باری دیگر باز می‌گردیم به سالی که من حدس زدم وقایع فیلم در آن رخ می‌دهند! لقب The Beatles چهار خارق‌العاده بود که شباهت زیادی به چهار شگفت‌انگیز دارد. پس این ادای احترام واقعاً دلگرم‌کننده است.

فقط امیدوارم که این نسخه از رید ریچاردز باهوش‌تر از وارینت جهان ۸۳۸ در فیلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness باشد و امیدوارم شما هم از این مطلب لذت برده باشید و برای تریلرهای بعدی و اصل فیلم هیجان‌زده شده باشید! اگر دیتیلی را فراموش کردم یا موضوعی بود که به آن پرداخته نشد، در بخش نظرات به اطلاع من برسانید. بررسی فیلم Spider-Man Homecoming این چهارشنبه را فراموش نکنید!

