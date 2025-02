سال اول یک نسل کنسولی هیچ‌وقت بهترین سال آن نیست.

در سال اول (یا حدود آن) پلی‌استیشن ۳ چه بازی بزرگی دریافت کرد؟ Uncharted 1. و در آخرین سال پلی‌استیشن ۳ چه چیزی در چنته داشت؟ The Last of Us. عنوان Uncharted 1 بازی بدی نبود، اما این بیشتر یک آزمایش اولیه به حساب می‌آید که نسخه‌های بعدی، آن را بهبود دادند. در مقابل، The Last of Us نشان داد که یک استودیو وقتی تمام طول چرخه‌ی عمر یک کنسول را برای کار روی آن در اختیار داشته باشد، چه خروجی مستحکمی می‌تواند به دست بیاورد.

بازی‌های روز عرضه کنسول‌ها خوب هستند، اما بازی‌های خداحافظی بهترند

