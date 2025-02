بهترین بازی‌های رومیزی زیر ۵۰۰ هزار تومان

40. آمیرزا

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 6 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: کمتر از 60 دقیقه

آمیرزا یکی از محبوب‌ترین بازی‌های موبایلی کلمه‌سازی است که در هر مرحله از خود حروفی را به شما می‌دهد تا با آن کلمه بسازید. حال نسخه‌ی رومیزی این بازی نیز منتشر شده که همان جذابیت نسخه‌ی اصلی را به روی میز می‌آورد. در این بازیکنان باید با حروفی که در اختیار دارند، یک کلمه بسازد و آن را در ذهن خود مخفی نگه دارد. سپس بازیکنان حروفی که در اختیار دارند را با یکدیگر معاوضه می‌کنند و در نوبت خود باید کلمه‌ی مخفی را حدس بزنند. البته مانند بازی که با پرداخت سکه راهنمایی دریافت می‎‌کنید، در اینجا نیز هر بازیکن در نوبت خود می‌تواند با پرداختن سکه به رقیب، از یکی از کارت‌های راهنمایی استفاده کند. در این میان به به ازای هر بار حدس اشتباه نیز باید جریمه پرداخت کنید و در نهایت بازیکنی که بتواند کلمه‌ی مناسب را حدس بزند و سکه‌های بیشتری بدست آورد، برنده‌ی بازی خواهد بود.

39. One Night Ultimate: Daybreak

تعداد بازیکنان: 3 تا 10 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 10 دقیقه

بازی One Night Ultimate: Daybreak یک بازی نقش مخفی است که در یک روستای مرموز تحت سایه‌ی گرگینه‌ها اتفاق می‌افتد. این بازی دنباله‌ای مستقل از بازی محبوب One Night Ultimate Werewolf است، اما نقش‌ها و مکانیک‌های جدیدی معرفی می‌کند که تنش و استراتژی را به سطح بالاتری می‌برد. بازیکنان به طور مخفیانه نقش‌های منحصر به فردی را دریافت می‌کنند هرکدام با توانایی‌های خاصی که می‌تواند به طور چشمگیری روند بازی را تغییر دهد. با پیشرفت شب، شخصیت‌ها اقداماتی انجام می‌دهند تا به تیم‌های خود کمک کنند یا اسرار را پنهان کنند یا فاش سازند که منجر به بحثی پرهیجان در فاز روز می‌شود، جایی که بازیکنان سعی می‌کنند تهدیدها را شناسایی کنند.

38. Dracula vs Van Helsing

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 20 تا 45 دقیقه

دراکولا در برابر ون هلسینگ یک بازی پرتنش است که دو شخصیت نمادین یعنی خون‌آشام بدنام، کنت دراکولا و شکارچی افسانه‌ای هیولاها، ون هلسینگ را در مقابل هم قرار می‌دهد. این بازی در نقشه‌ای از اروپا جریان دارد، جایی که دراکولا در تلاش است تا نفوذ خود را گسترش دهد و شهرها و روستاها را به قلمروی تاریک خود تبدیل کند. در همین حال، ون هلسینگ مأموریت دارد تا دراکولا را پیدا کرده و شکست دهد و از دانش خود در مورد موجودات ماوراء طبیعی برای کشف مخفیگاه‌های دراکولا استفاده کند. بازیکنان باید حرکات خود را با دقت برنامه‌ریزی کنند و از فریب، استراتژی و نیروهای ماوراء طبیعی برای فریب دادن یکدیگر استفاده کنند. با پیشرفت بازی، خطرات بیشتر می‌شود، در حالی که دراکولا قوی‌تر می‌شود و ون هلسینگ به برخورد نهایی خود با کنت خون‌آشام نزدیک‌تر می‌شود. چه شما نقش خون‌آشام تاریک را ترجیح دهید و چه شکارچی مصمم، دراکولا در برابر ون هلسینگ یک تجربه‌ی لذت‌بخش است.

37. Mr. Jack in New York

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 14 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

بازی آقای جک در نیویورک یک بازی جالب برای دو نفر است که بازیکنان را به دل یک تعقیب و گریز پرهیجان در خیابان‌های تاریک و پر رمز و راز شهر نیویورک می‌برد. در این بازی یکی از بازیکنان نقش آقای جک، یک مجرم مرموز در حال فرار را بر عهده می‌گیرد و بازیکن دیگر نقش یکی از چندین کارآگاه که در تعقیب او هستند، را ایفا می‌کند. هدف آقای جک فرار از شهر است، در حالی که کارآگاه‌ها باید با همکاری یکدیگر سرنخ‌ها را جمع‌آوری کرده و او را به دام بیاندازند، در نهایت هویت واقعی‌اش را آشکار کنند. گیم‌پلی آقای جک در نیویورک ساده اما پر از تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه است. در هر دور بازی، بازیکنان نوبت به نوبت شخصیت‌های خود را حرکت داده و شرایط را تغییر می‌دهند و از اقداماتی مانند تغییر موقعیت شخصیت‌ها، آشکار کردن نقش‌های پنهان یا استفاده از توانایی‌های منحصر به فرد بهره می‌برند.

36. Zombie Kittens

تعداد بازیکنان: 2 تا 5 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 7 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 15 دقیقه

زامبی کیتنز یک بازی کارتی جذاب و در واقع دنباله‌ای برای گربه‌های انفجاری با عناصر جذاب است که در آن هدف اصلی این است که بازیکنان از تهدید رو به رشد انفجار اجتناب کنند، در حالی که تلاش می‌کنند حریفان خود را گمراه کنند. بازی ترکیبی از طنز و استراتژی است اما تفاوتی که با گربه‌های انفجاری دارد، در این است که پس از انفجار به شرط اینکه یکی از بازیکنان مرده‌ی دیگر را نیز با خودتان زنده کنید، می‌توانید به عنوان زامبی به بازی بازگردید. این بازی را می‌توانید به تنهایی یا با بازی گربه‌های انفجاری ترکیب کنید و تجربه‌ای کوتاه اما لذت‌بخش را برای خود و دوستانتان فراهم کنید.

35. Radlands

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 14 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 20 تا 40 دقیقه

رادلندز یک بازی کارتی هیجان‌انگیز و پساآخرالزمانی است که در دنیای ویران‌شده توسط فروپاشی محیط زیست و درگیری‌ها رخ می‌دهد. بازیکنان در این بازی نقش قبایل رقیب را ایفا می‌کنند که برای کنترل منابع باقی‌مانده‌ی آب تلاش می‌کنند و بر سر سه اردوگاه اصلی در پی بقا می‌جنگند. هسته‌ی بازی حول مدیریت منابع، تصمیمات تاکتیکی و بازی‌های هوشمندانه با کارت‌ها می‌چرخد. هر قبیله توانایی‌ها و شخصیت‌های منحصر به فردی دارد که بازیکنان می‌توانند از آن‌ها برای توسعه استراتژی‌هایی از جمله بازی‌های تهاجمی و روبه‌رو تا رویکردهای ظریف و بلندمدت استفاده کنند. مکانیک‌های بازی شهودی هستند و بازیکنان از آب به‌عنوان منبع اصلی برای استفاده از کارت‌ها، فعال‌سازی توانایی‌ها و شروع حملات استفاده می‌کنند. همچنین رادلندز کارت‌های رویدادمحور نیز دارد که می‌توانند بازی را دگرگون کنند و بازیکنان را مجبور به سازگاری با شرایط در حال تغییر نمایند. در نهایت این بازی در میان آثار این لیست، یکی از زیباترین طراحی‌های بصری را نیز دارد.

34. Amun-Re

تعداد بازیکنان: 3 تا 5 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 12 سال

دشواری: نسبتا سخت

مدت زمان بازی: 90 دقیقه

این یکی از بازی‌های رومیزی کلاسیک است که در مصر باستان جریان دارد و بازیکنان باید با استفاده از مهارت‌های استراتژی خود، اهرام بسازند، زمین‌ها را کشت کنند و به آمون‌ ادای احترام کنند. هر بازیکن نقش یک فرعون رقیب را ایفا می‌کند که به دنبال کنترل و توسعه‌ی مناطق غنی در طول رود نیل است. در مرکز بازی مکانیک مزایده‌ی آن نهفته است. بازیکنان برای کنترل استان‌ها که هر یک مزایای متفاوتی مثل زمین‌های حاصلخیز، دسترسی به سنگ برای ساخت اهرام یا منابع ارزشمند دیگر دارند، پیشنهاداتی می‌دهند. این پیشنهادها تنها مسئله‌ی ثروت نیستند، بلکه زمان‌بندی دقیق و فریب دادن حریفان برای کسب برتری نیز اهمیت دارد. پس از بدست آوردن استان‌ها، بازیکنان می‌توانند این استان‌ها را توسعه دهند، با این حال، سیلاب‌های غیرقابل پیش‌بینی رود نیل، رفاه هر استان را تعیین می‌کند و تعادلی حساس بین برنامه‌ریزی و سازگاری ایجاد می‌کند. این اقتصاد پویا، بازیکنان را وادار می‌کند تا همواره آینده را در نظر بگیرند و همزمان به شرایط متغیر زمین واکنش نشان دهند.

33. Age of War

تعداد بازیکنان: 2 تا 6 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 14 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 15 تا 30 دقیقه

در بازی Age of War بازیکنان در نقش فرماندهان جنگی رقیب قرار می‌گیرند که برای کنترل بر قبایل و قلعه‌های مختلف رقابت می‌کنند. این بازی که ترکیبی از استراتژی و شانس است که بازیکنان با ریختن تاس‌ها سعی می‌کنند قلعه‌های مختلفی را که به صورت کارت‌ها نمایش داده شده‌اند، فتح کنند. هر قلعه ترکیب خاصی از نمادها دارد که بازیکنان باید با نتایج تاس‌های خود مطابقت دهند. مکانیک‌های تاس بازی ساده اما هوشمندانه هستند و باعث می‌شوند هر نوبت هیجان‌انگیز باشد، در حالی که همچنان فضایی برای استفاده از تاکتیک‌های مختلف برای فریب دادن رقبا فراهم می‌شود. فضا و تم بازی Age of War به خوبی با گیم‌پلی ساده اما جذاب آن هماهنگ است. طراحی بازی، دوران سامورایی‌ها و جنگ‌های قبیله‌ای را به تصویر می‌کشد و کارت‌های رنگارنگ قلعه‌های باستانی ژاپن و تصاویر نمادین جنگجویان را به خوبی نمایش می‌دهند.

32. Risk Strike

تعداد بازیکنان: 2 تا 5 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 20 دقیقه

ریسک استرایک یک تغییر خلاقانه در بازیاستراتژی کلاسیک ریسک است که جذابیت همیشگی تصاحب قلمروها را با مکانیک‌های سریع و هیجان‌انگیزی ترکیب می‌کند که بازیکنان را درگیر نگه می‌دارد. در ریسک استرایک هدف همچنان تسلط بر جهان از طریق تصرف مناطق کلیدی و غلبه بر حریفان است و در نهایت نخستین بازیکنی که دو سکه‌ی سلطه به چنگ بیاورد، بازی را می‌برد اما برخلاف روند آرام و تدریجی در ریسک کلاسیک، این بازی با سیستم‌های خاص خود روی حرکت‌های سریع و قاطعانه تمرکز دارد که هر نوبت را پویاتر می‌سازد. علاوه بر این، ریسک استرایک رویکردی ساده‌تر برای جابه‌جایی ارتش‌ها و تقویت نیروها ارائه می‌دهد که به بازی سرعت بیشتری می‌بخشد، بدون اینکه از عمق استراتژی که طرفداران ریسک اصلی دوست دارند، کاسته شود.

31. Kingdom Builder

تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 45 دقیقه

کینگدام بیلدر یک بازی استراتژی است که بازیکنان را دعوت می‌کند تا به سازندگان ماهری تبدیل شوند و پادشاهی‌های گسترده خود را در یک چشم‌انداز متنوع شکل دهند. این بازی ترکیبی از تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی با انعطاف‌پذیری است و بازیکنان برای کسب بیشترین طلا از طریق ساخت و ساز در زمین‌های متنوع به رقابت می‌پردازند. هر بار بازی چالشی منحصر به فرد به دلیل طراحی ماژولار صفحه و شرایط امتیازدهی تصادفی ارائه می‌دهد که باعث می‌شود هیچ دو دور از بازی شبیه به هم نباشند. به طور کلی چه در حال ساخت سکونتگاه‌ها در جنگل‌های سرسبز، چه در دشت‌های بیابانی و یا نزدیک به شهرهای شلوغ، بازیکنان باید استراتژی‌های خود را با توجه به محیط متغیر تنظیم کنند و در نهایت بیشترین طلا را بدست آورده تا پیروز شوند.

30. Detective Club

تعداد بازیکنان: 4 تا 8 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 45 دقیقه

کلاب کارآگاهان یک بازی فوق‌العاده است که در آن بازیکنان در نقش کارآگاهانی قرار می‌گیرند که در تلاش هستند تا معمایی را حل کنند، اما یک پیچش جالب وجود دارد و یکی از بازیکنان «توطئه‌گر» است که کمتر از دیگران می‌داند، اما باید تظاهر کند که اطلاعات کاملی دارد. بازیکنان از کارت‌های زیبا و تصاویر سورئال و انتزاعی که شبیه به صحنه‌ای از یک رویا هستند، برای الهام بخشیدن به داستان‌سرایی خود استفاده می‌کنند، در حالی که به نوبت سرنخ‌هایی را که با یک کلمه‌ی مخفی مرتبط است ارائه می‌دهند. چالش کارآگاهان این است که تشخیص دهند چه کسی از میان آن‌ها توطئه‌گر است، در حالی که به دقت توضیحات هر بازیکن را زیر نظر دارند.

29. Skull king

تعداد بازیکنان: 2 تا 8 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

اسکال کینگ یک بازی کارتی هیجان‌انگیز با مکانیزم پیش‌بینی است که در آن تم دزدان دریایی به زیبایی با استراتژی ترکیب شده است. هدف شما در این بازی پیش‌بینی تعداد دورهایی است که در هر دست برنده خواهید شد و کسب امتیاز بر اساس دقت پیش‌بینی شما انجام می‌شود. بازی در چندین دور برگزار می‌شود که تعداد کارت‌های داده شده در هر دور افزایش می‌یابد. بازیکنان از کارت‌های خود که شامل دزدان دریایی شماره‌دار، کارت قدرتمند اسکال کینگ و پری دریایی می‌شود، برای رقابت بر سر بالاترین پیشنهاد استفاده می‌کنند. هر کارت توانایی خاص خود را دارد و لایه‌های استراتژی را به گیم‌پلی اضافه می‌کند. همچنین این سیستم، بازیکنان را برای پیش‌بینی‌های دقیق پاداش می‌دهد و کسانی که پیش‌بینی‌شان نادرست بوده را مجازات می‌کند. در پایان ۱۰ دور، بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده می‌شود.

28. !Bang

تعداد بازیکنان: 4 تا 7 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 20 تا 40 دقیقه

بازی بنگ در غرب وحشی و در یک شهر کوچک که توسط قانون‌شکن‌ها احاطه شده است، جریا ندارد. بازیکنان نقش‌های مختلفی را ایفا می‌کنند که هرکدام دارای توانایی‌های خاص خود و وفاداری‌های پنهانی هستند. بازی با یک دسته کارت انجام می‌شود که شامل سلاح‌ها، اقدامات و رویدادها است که همگی برای کمک به بازیکنان در زنده ماندن در این آشوب یا سرنگون کردن دشمنانشان طراحی شده‌اند. چه شما یک کلانتر باشید، چه یک معاون، چه یک قانون‌شکن یا یک شورشی، هدف نهایی بازی بستگی به نقش شما و نتیجه بازی به تفکر استراتژیک، اتحادها و فریب بستگی دارد. در ابتدای بازی، به هر بازیکن به‌ طور مخفیانه یکی از این نقش‌ها اختصاص داده می‌شود و آن‌ها باید برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنند، در حالی که هویت خود را از دیگران پنهان نگه دارند. کلانتر باید تمام قانون‌شکن‌ها و شورشی‌ را از بین ببرد، در حالی که قانون‌شکن‌ها باید تلاش کنند تا کلانتر را شکست دهند. شورشی سعی دارد تا جایی که ممکن است زنده بماند و همه را شکست دهد تا تنها پیروزی را بدست آورد. این مکانیک نقش‌های پنهان، حس هیجان‌انگیز و تعلیقی را ایجاد می‌کند زیرا بازیکنان سعی می‌کنند بفهمند که چه کسی دوست است و چه کسی دشمن، در حالی که نوبت به نوبت اقدام به شلیک، درمان یا استفاده از توانایی‌های مختلف کارت‌ها برای پیشبرد اهداف خود می‌کنند.

27. Citadels

تعداد بازیکنان: 2 تا 8 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 30 تا 60 دقیقه

این بازی در یک دنیای قرون وسطایی رخ می‌دهد که در آن بازیکنان نقش شخصیت‌های تاثیرگذاری را بر عهده می‌گیرند که هرکدام توانایی‌های منحصر به فرد خود را دارند. بازی حول ساخت یک شهر می‌چرخد که در آن باید طلا جمع‌آوری کرده و مناطق مختلفی بسازید، در حالی که سعی می‌کنید حریفان را فریب داده و کنترل سرنوشت شهر را در دست بگیرید. بازیکنان هر دور یک شخصیت انتخاب می‌کنند، مانند شاه، دزد، آدمکش یا معمار که هرکدام اقدام‌ها یا مزایای خاصی به بازیکن می‌دهند. برای مثال، شاه می‌تواند از خزانه مالیات بگیرد، در حالی که آدمکش می‌تواند یک شخصیت دیگر را از بین ببرد و این به بازی لایه‌های بیشتری از استراتژی و تعلیق به سبک آثار نقش مخفی می‌دهد.

26. کاستل

تعداد بازیکنان: 2 تا 6 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 20 دقیقه

در بازی کاستل، بازیکنان در نقش اهالی باستانی قلعه‌ی کاستل قرار می‌گیرند. شب هالووین فرا می‌رسد و مردم برای برگزاری مراسم هرساله به قلعه می‌آیند و حال وظیفه‌ی بازیکنان در نقش اهالی قلعه این است که مردم را تای جای ممکن بترسانند و به ازای این کار امتیاز دریافت کنند. در نهایت بازیکنی که در پایان، بیش‌ترین امتیاز را داشته باشد، برنده‌ی بازی خواهد بود. این بازی از Nox الهام گرفته است. همچنین این بازی از نظر بصری طراحی خوبی داشته و کاملا با تم شب‌ هالووین هماهنگ است.

25. Condottiere

تعداد بازیکنان: 2 تا 6 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 20 تا 45 دقیقه

بازی رومیزی Condottiere یک بازی استراتژیک است که بازیکنان را به دوره‌ی پرتلاطم ایتالیا در دوران رنسانس می‌برد یعنی زمانی که رهبران مزدور برای کنترل دولت‌شهرهای قدرتمند به مبارزه می‌پرداختند. این بازی ترکیبی از مانورهای تاکتیکی و جنگ روانی است که در آن بازیکنان برای تسلط بر مناطق کلیدی با پیروزی در نبردها و کسب نفوذ تلاش می‌کنند. در واقع در در Condottiere، بازیکنان با ترکیبی از قدرت نظامی، حیله‌گری و دیپلماسی سعی می‌کنند رقبای خود را مغلوب کنند. هر بازیکن نقش یک رهبر مزدور را بر عهده دارد و برای کنترل شهرها از کارت‌هایی که نماینده‌ی سربازان، شخصیت‌های ویژه و سایر مزایای تاکتیکی هستند، استفاده می‌کند. قوانین فشرده و سبک بازیباعث شده که Condottiere هم برای بازیکنان معمولی و هم برای علاقه‌مندان به استراتژی جذاب باشد. هر بازی حس تازگی دارد، زیرا تنظیم نقشه به صورت تصادفی و تعاملات متنوع کارت‌ها، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن هر در از بازی را به ارمغان می‌آورد.

24. پرونده‌های جنایی

پرونده‌های جنایی همانطور که از اسم آن‌ها پیداست، شامل معماهای حل نشده‌ای هستند که طیف وسیعی از آن‌ها در دسترس است. این پرونده‌ها را می‌توانید به صورت تک‌نفره یا با دوستان خود تجربه کنید و مدت زمان حل آن‌ها بسته مهارت شما در حل مسئله متغیر است. این پرونده‌ها معمولا جنایی و مربوط به مسائلی مانند قتل هستند و کشف رمز و راز آن‌ها حسی از بودن در نقش یک کارآگاه خبره را به شما می‌دهد.

23. Forbidden Island

تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

بازی جزیره‌ی ممنوعه یک بازی مبتنی بر همکاری است که در آن بازیکنان به عنوان ماجراجویانی، تیمی را تشکیل می‌دهند تا چهار گنج مقدس را از یک جزیره‌ی در حال غرق شدن بازیابی کنند. جزیره توسط قطعه‌هایی نمایندگی می‌شود که به تدریج فرو می‌روند و ناپدید می‌شوند و یک رقابت نفس‌گیر در برابر زمان ایجاد می‌کنند. بازیکنان باید با همکاری یکدیگر و با استفاده از توانایی‌های منحصر به فرد شخصیت‌هایشان، جزیره را کاوش کنند، تکه‌های غرق‌شده را محکم‌کاری کنند و گنج‌ها را قبل از اینکه خیلی دیر شود، جمع‌آوری کنند. پیروزی تنها زمانی ممکن است که تیم همه‌ی چهار گنج را بازیابی کرده و قبل از غرق شدن کامل جزیره با هلیکوپتر از آن فرار کند.

22. Patchwork

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 15 تا 30 دقیقه

بازی پچ‌ورک یک بازی رومیزی دو نفره‌ی جذاب است که هنر لحاف‌دوزی را به شکلی رقابتی به تصویر می‌کشد. بازیکنان نقش لحاف‌دوزهایی را برعهده دارند که باید با استفاده از تکه‌های پارچه‌ای با شکل‌های مختلف، یک لحاف رنگارنگ و زیبا بسازند. هدف این است که کامل‌ترین و زیباترین لحاف را خلق کنید، در حالی که منابع محدودی مانند دکمه‌ها را مدیریت خواهید کرد. دکمه‌ها در این بازی هم به عنوان ارز و هم به عنوان امتیاز عمل می‌کنند. این بازی در ظاهر ساده است، اما دارای لایه‌های عمیقی از استراتژی می‌باشد زیرا هر بازیکن باید حرکات خود را با دقت برنامه‌ریزی کند تا بهترین استفاده را از زمان و منابع خود ببرد و در عین حال جلوی پیشرفت حریفش را بگیرد.

21. Jaipur

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

جیپور یک بازی کارتی دو نفره است که شما را به بازارهای پرجنب‌وجوش هند باستان می‌برد. در این بازی بازیکنان نقش تاجران با نفوذی در شهر سلطنتی جیپور را بر عهده دارند. در این بازی بازیکنان با هم رقابت می‌کنند تا با تجارت کالاهایی مانند ادویه‌ها، جواهرات گران‌بها، پارچه‌ها و شترها ثروت جمع کنند. هدف این است که با فروش کالاهای ارزشمندتر و کسب بیشترین امتیاز در چند دور، حریف خود را شکست داده و تبدیل به تاجر شخصی مهاراجه شوید. با طراحی هنری زیبا و زمان بازی کوتاه، این بازی ارزش تکرار بالایی دارد.

20. The Crew: The Quest for Planet Nine

تعداد بازیکنان: 2 تا 5 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 20 دقیقه

بازی The Crew: The Quest for Planet Nine یک بازی کوآپ است که بازیکنان را در نقش فضانوردانی قرار می‌دهد که مأموریتی برای کشف سیاره‌ای گمشده در گوشه‌ای از فضای دور دست دارند. در این بازی بازیکنان باید با هم کار کنند و از استراتژی‌های هوشمندانه و ارتباطات برای انجام یک سری مأموریت‌های پیچیده‌ و دشوار بهره ببرند. با پیچ و تاب منحصر به فردی که در مکانیک کلاسیک برداشتن دست دارد، The Crew بازی رقابتی را با همکاری تیمی جایگزین کرده است، زیرا بازیکنان باید اطلاعات را به‌ صورت پنهانی و با استفاده از ارتباطات محدود منتقل کنند، در حالی که سعی می‌کنند اهداف هر مأموریت را به انجام برسانند. هدف نهایی این است که که اولین گروهی باشید که سیاره‌ی نه مرموز را پیدا می‌کند.

19. Fox in The Forest

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

بازی روباه در جنگل یک بازی کارتی با طراحی زیبا و مخصوص دو نفر است که به شیوه‌ای جذاب، یک داستان پریان را در مکانیک‌های خود می‌بافد. این بازی در یک جنگل جادویی اتفاق می‌افتد، جایی که بازیکنان در نقش ماجراجویانی ظاهر می‌شوند که با استفاده از یک دسته کارت منحصربه‌فرد تلاش می‌کنند تا دست‌ها یا تریک‌ها را جمع‌آوری کنند. هر کارت با تصویرسازی‌هایی جذاب از شخصیت‌ها و موجوداتی الهام‌گرفته از افسانه‌ها مزین شده است. این دسته شامل ۳۳ کارت است که به سه دسته تقسیم می‌شوند. شما با بردن دست‌های بیشتری نسبت به حریف امتیاز کسب می‌کنید، اما حریص نشوید زیرا مانند شخصیت شرور بسیاری از افسانه‌ها سقوط خواهید کرد فضای افسانه‌ای بازی با حضور کارت‌های شخصیت‌ها، مانند روباه، جادوگر و غیره که همگی بر روایت بازی تأثیر می‌گذارند و عمق بیشتری به مکانیک‌ها می‌بخشند، تاثیرگذاری بیشتری پیدا می‌کند. همچنین قوانین ساده‌ی بازی، آن را به تجربه‌ای لذت‌بخش برای هم بازیکنان عادی و هم بازیکنان حرفه‌ای تبدیل کرده است.

18. The Bloody INN

تعداد بازیکنان: 1 تا 4 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 14 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 30 تا 60 دقیقه

مهمانخانه‌ی خونین اثری با تم تاریک است که در فرانسه‌ی قرن نوزدهمی اتفاق می‌افتد، جایی که بازیکنان نقش صاحبان مسافرخانه را بازی می‌کنند که تلاش دارند با استفاده از روش‌های غیرمتعارف، ثروتی بدست آورند. هدف بازی ساده اما شرورانه است. بازیکنان باید با سوءاستفاده از مهمانان بی‌خبر که وارد مسافرخانه‌هایشان می‌شوند، بیشترین پول را بدست آورند. این بازی پر از کمدی تاریک و استراتژی است و بازیکنان از زیرکی و فریب برای کشتن مهمانان خود، پنهان کردن اجساد و در نهایت دزدیدن دارایی‌های آن‌ها استفاده می‌کنند. فضای بازی و آثار هنری آن جو غم‌انگیزی را تداعی می‌کند. گیم‌پلی حول مدیریت منابع مسافرخانه و مهمانان آن می‌چرخد. در هر دور، بازیکنان این امکان را دارند که یا مهمانان جدیدی را خوش‌آمد بگویند که ممکن است قربانی یا منبع درآمد شوند، یا نقشه‌ریزی کنند تا مهمانان کنونی خود را بکشند. بازیکنان می‌توانند کارگران را رشوه دهند یا آن‌ها را برای کمک به نقشه‌هایشان قریب دهند، اما هرچه یک بازیکن مهمان بیشتری بکشد، خطر دستگیر شدن توسط افسران محلی بیشتر می‌شود.

17. Saboteur

تعداد بازیکنان: 3 تا 10 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

این بازی در یک دنیای زیرزمینی اتفاق می‌افتد و در آن بازیکنان نقش کوتوله‌ها را بر عهده می‌گیرند که در جست‌وجوی طلا هستند. در این بازی، هر بازیکن یکی از دو نقش کوتوله‌ یا خرابکار قرار می‌گیرد. هدف کوتوله‌‌ها همکاری با یکدیگر برای کشف گنج‌های مخفی از طریق قرار دادن کارت‌های مسیر و ساخت تونل‌ها است در حالی که خرابکارها به طور مخفیانه سعی دارند تا تلاش‌های آن‌ها را با مختل کردن پیشرفت و ممانعت از توسعه‌ی این تونل‌ها، خراب کنند. دینامیک بازی در هر دور تغییر می‌کند، زیرا بازیکنان نقش‌ها را عوض می‌کنند و سعی دارند یکدیگر را فریب دهند. به طور کلی با این ترکیب از همکاری و خیانت، سباتور تبدیل به یک تجربه‌ی پرتنش می‌شود که در آن اعتماد به طور مداوم مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

16. Silver

تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 تا 60 دقیقه

سیلور یک بازی کارتی پرهیجان با تم گرگینه است که ترکیبی از استراتژی، استنباط و فریب است. این بازی چالش‌هایی را برای بازیکنان به همراه دارد و آن‌ها را موظف می‌کند که یک روستای پر از شخصیت‌های منحصر به فرد را مدیریت کنند که هرکدام هویت مخفی خاص خود را دارند. هدف شما این است که تعداد گرگینه‌ها در روستای شما تا پایان دور کمتر از دیگران باشد. پیچیدگی اینجاست که شما نمی‌دانید دقیقاً کدام شخصیت‌ها در روستای شما هستند، زیرا کارت‌ها رو به پایین قرار دارند و بخشی از بازی شامل استفاده از قابلیت‌های ویژه برای فاش کردن، تعویض و حذف کارت‌ها است، در حالی که سعی می‌کنید رقیبان خود را فریب دهید. سیلور به خاطر مکانیک‌های ساده‌اش شناخته شده است و این موضوع باعث می‌شود که برای بازیکنان تازه‌کار و باتجربه دسترس‌پذیر باشد.

15. Star Realms

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 12 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 20 دقیقه

این بازی در فضای وسیع کهکشان اتفاق می‌افتد و در آن بازیکنان نقش فرماندهان قدرتمندی را بر عهده می‌گیرند که برای کنترل کهکشان با یکدیگر رقابت می‌کنند. با ترکیب بهترین عناصر استراتژی، این بازی یک تجربه‌ی جذاب را ارائه می‌دهد که بازیکنان را در هر نوبت وادار به تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی می‌کند. بازیکنان بازی را با یک دک پایه از کشتی‌ها و پایگاه‌ها شروع می‌کنند و با بدست آوردن کارت‌های قدرتمندتر، می‌توانند ناوگان‌های عظیمی بسازند، دفاع خود را تقویت کنند و حملات مخربی را علیه حریفان خود به راه بیاندازند. هدف نهایی این است که قدرت دشمن را به صفر برسانید و در عین حال سلطه‌ی خود بر ستارگان را حفظ کنید.

14. Catan Junior

تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 6 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

بازی کتان جونیور نسخه‌ای خانوادگی از بازی کلاسیک کتان است که به‌طور ویژه برای بازیکنان جوان‌تر طراحی شده است. این بازی در دنیایی پر از دزدان دریایی ماجراجو و جزایر شلوغ اتفاق می‌افتد و نسخه‌ای ساده‌شده از بازی اصلی ارائه می‌دهد که به کودکان شش سال به بالا کمک می‌کند تا با مکانیک‌های پایه‌ی بازی آشنا شوند و در عین حال استراتژی و لذت بازی کتان را تجربه کنند. بازیکنان در نقش کاپیتان‌های جوان دزد دریایی، هرکدام تلاش می‌کنند تا بیشترین پناهگاه دزدان دریایی را در زنجیره‌ای از جزایر گرمسیری بسازند. این جزایر پر از منابعی مانند چوب و طلا هستند که بازیکنان از آن‌ها برای ساخت پناهگاه، خرید کشتی و غیره استفاده می‌کنند. در واقع گیم‌پلی این بازی بر پایه‌ی سیستم مدیریت منابعی مشابه بازی اصلی است که در آن بازیکنان منابع را جمع‌آوری و مبادله می‌کنند تا قلمروی دزدان دریایی خود را گسترش دهند.

13. Exploding Kittens

تعداد بازیکنان: 2 تا 5 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 7 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 15 دقیقه

بازی Exploding Kittens یک بازی کارتی سریع و عجیب است که هدف اصلی در آن جلوگیری از منفجر شدن است. در این بازی کاملاً غیرقابل پیش‌بینی، بازیکنان به نوبت کارت‌هایی از دسته‌ کارت‌های بازی می‌کشند، به این امید که از کارت‌های گربه‌ی انفجاری دوری کنند. اگر بازیکنی چنین کارتی بکشد، از بازی خارج می‌شود، مگر اینکه کارت خنثی‌سازی داشته باشد که می‌تواند با چیزهایی مثل اشاره‌گر لیزری، مالیدن شکم یا یک ساندویچ، بچه گربه را منحرف کند و خود را نجات دهد. با هر بار کشیدن کارت‌ها از دسته، تنش افزایش می‌یابد و احتمال انفجار بیشتر می‌شود که تجربه‌ای سرگرم‌کننده و پر از هرج و مرج برای همه‌ی شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند. این بازی ترکیبی از استراتژی، شانس و طنز است.

12. The Mind

تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 20 دقیقه

بازی ذهن یک بازی کارتی مینیمالیستی است که هماهنگی ذهنی و شهود بازیکنان را به چالش می‌کشد. این بازی اصول بسیار ساده‌ای دارد و بازیکنان باید کارت‌های شماره‌دار را به ترتیب صعودی بازی کنند، بدون اینکه از هیچ گونه ارتباط کلامی یا اشاره‌ای استفاده کنند. دسته‌ی کارت‌ها شامل اعداد ۱ تا ۱۰۰ است و در هر دور، به بازیکنان تعداد مشخصی کارت داده می‌شود که بر اساس شمارهd دور تعیین می‌شود. با پیشرفت در بازی، دشواری افزایش می‌یابد و نیاز به تمرکز بیشتر و شهود قوی‌تری برای موفقیت احساس می‌شود. آنچه ذهن را از بیشتر بازی‌های دیگر متمایز می‌کند، تاکید آن بر ارتباط غیرکلامی است. بازیکنان نمی‌توانند کارت‌های خود را نشان دهند، بنابراین باید بر اساس زمان‌بندی‌های ظریف، تصمیم بگیرند چه زمانی کارت با کمترین شمارهd خود را بازی کنند. در واقع هیجان بازی از تنش ناشی از عدم قطعیت به وجود می‌آید.

11. Exit: The Game – The Abandoned Cabin

تعداد بازیکنان: 1 تا 6 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 12 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 60 تا 120 دقیقه

بازی Exit: The Game – The Abandoned Cabin یک تجربه‌ی جذاب و هیجان‌انگیز مانند اتاق فرار واقعی در قالب یک جعبه را برای بازیکنان فراهم می‌کند که مناسب علاقه‌مندان به معما و راز است. داستان بازی در فضایی ترسناک و مرموز قرار می‌گیرد. شما و دوستانتان در دل طبیعت، به کلبه‌ای متروکه پناه می‌برید، اما صبح هنگام درب به‌طور اسرارآمیزی قفل می‌شود. نمادهای عجیب، سرنخ‌های پنهان و پیام‌های رمزگذاری شده در سراسر کلبه پراکنده‌اند و تنها راه فرار شما حل معماها قبل از اتمام زمان است. این بازی برای ۱ تا ۶ بازیکن طراحی شده و تجربه‌ای تعاملی ارائه می‌دهد که در آن همه به صورت گروهی برای شکست دادن زمان همکاری می‌کنند.

10. Battle Line

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 12 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

بازی Battle Line یک بازی استراتژی دو نفره است که در یک میدان نبرد باستانی جریان دارد که در آن بازیکنان نقش ژنرال‌هایی را دارند که ارتش‌های خود را فرماندهی می‌کنند. هدف بازی این است که پنج منطقه از مجموع نه منطقه را تصرف کنید یا سه منطقه‌ی مجاور را با ایجاد تشکیلات قوی‌تر نسبت به حریف خود در سمت میدان نبردتان بدست آورید. بازیکنان این کار را با قرار دادن کارت‌های موجود در دست خود در تشکیلات مختلف انجام می‌دهند. هر نوبت شامل انتخاب‌های سخت است. بازی همچنین مجموعه‌ای از کارت‌های تاکتیک را معرفی می‌کند که می‌توانند قوانین معمولی را بشکنند و لایه‌ای از عدم پیش‌بینی و استراتژی را به بازی اضافه کنند. در واقع ترکیب هوشمندانه‌ی کارت‌های تاکتیک و کارت‌های واحد نظامی معمولی، هر دور از Battle Line را چالش‌برانگیز می‌کند.

9. Camel Up

تعداد بازیکنان: 2 تا 8 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 20 تا 30 دقیقه

بازی Camel Up یک اثر هیجان‌انگیز است که بازیکنان را به دنیای پرجنب‌وجوش مسابقه‌ی شترها می‌برد. این بازی در گرمای صحرای مصر اتفاق می‌افتد و بازیکنان در نقش قماربازانی ظاهر می‌شوند که شرط می‌بندند کدام شتر اول از خط پایان عبور می‌کند. اما این مسابقه چندان ساده نیست. شترها می‌توانند روی یکدیگر بیفتند که پیش‌بینی برنده را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. حرکت شترها توسط هرم تاس تعیین می‌شود. گیم‌پلی این بازی ترکیبی از استراتژی و شانس است. هر بازیکن باید تصمیم بگیرد چه زمانی شرط ببندد، آیا باید تمام شرط خود را روی یک شتر پیشرو بگذارد یا با احتیاط منتظر فرصت‌های بهتر باشد. در طول مسابقه، بازیکنان می‌توانند شرط ببندند که کدام شتر در مراحل مختلف بازی پیشتاز خواهد بود و اگر درست حدس بزنند، امتیازات بیشتری کسب کنند. اما بخش واقعی سرگرمی زمانی است که شترها روی هم می‌افتند و شتری که عقب مانده است ممکن است با کمک شتر دیگر به پیروزی برسد. این ویژگی باعث می‌شود هر بازی تازگی داشته باشد و پر از شگفتی باشد، و بازیکنان را همیشه در حالتی از هیجان نگه می‌دارد.

8. EscapeBox: Virus

تعداد بازیکنان: 1 تا 6 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 15 سال

دشواری: نسبتا سخت

مدت زمان بازی: 45 تا 150 دقیقه

احتمالا بسیاری از شما نام خانه‌های فرار را شنیده‌ و یا حتی آن‌ها را تجربه کرده‌اید. بازی EscapeBox: Virus همان تجریبات هیجان‌انگیز را به روی میز شما می‌آورد. مشابه‌ی بازی‌های مشابه، در این بازی شما به صورت تکی یا به همراه دوستانتان باید از طریق حل پازل‌ها و پیدا کردن سرنخ‌های مختلف از شرایط دشواری که در آن قرار دارید، رهایی یابید. جالب است بدانید که این بازی به همراه یک نرم‌افزار اختصاصی عرضه می‌شود که شما را در مسیر بازی راهنمایی خواهد کرد. با این حال موردی که در خرید چنین آثاری باید به خاطر داشته باشید این است که به دلیل ماهیت خاص خود، ارزش تکرار بالایی ندارند و بنابراین اگر به دنبال اثری هستید که هر از گاهی آن را تجربه کنید و همان لذت بارهای ابتدایی را داشته باشید، بهتر است که به سراغ دیگر بازی‌های لیست بروید.

7. Targi

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 12 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 60 دقیقه

تارگی یک بازی رومیزی دو نفره‌ی جذاب است که در بیابان‌های وسیع شمال آفریقا اتفاق می‌افتد. در این بازی، بازیکنان در نقش رهبران قبیله رقیببه رقابت برای کنترل منابع ارزشمند می‌پردازند. این بازی ترکیبی از تاکتیک‌های جای‌گذاری و مدیریت منابع است که یک تجربه‌ی جذاب با مکانیک‌های ساده اما عمیقاً استراتژیک ایجاد می‌کند. به عنوان رهبر یک قبیله، بازیکنان کالاهایی مانند خرما و نمک و فلفل را معامله می‌کنند تا طلا و مزایای دیگر بدست آورند و خانواده‌ی خود را گسترش دهند. در هر دور، پیشنهادات جدیدی ارائه می‌شود. امتیازدهی و پیروزی در بازی عمدتاً از طریق بازی کردن کارت‌های قبیله‌ای صورت می‌گیرد. این کارت‌ها در طول بازی مزایایی ارائه می‌دهند و در پایان امتیاز پیروزی بدست می‌آورند. برنده در پایان بازی بازیکنی است که بیشترین امتیاز پیروزی را داشته باشد.

6. Splendor

تعداد بازیکنان: 2 تا 4 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

در بازی اسپلندور بازیکنان در نقش تاجران دوره‌ی رنسانس سعی دارند که معادن جواهر، وسایل حمل‌ونقل و مغازه‌ها را خریداری کنند تا بیشترین اعتبار را بدست آورند. اگر به اندازه‌ی کافی ثروتمند شوید، ممکن است در طول بازی بازدیدی از یک نجیب‌زاده نیز دریافت کنید که البته اعتبار شما را بیشتر خواهد کرد. بازیکنان از جواهرات که با ژتون‌های رنگی شبیه به ژتون‌های پوکر نمایش داده شده‌اند، استفاده می‌کنند تا کارت‌هایی که نشان‌دهنده‌ی معادن، تاجران و نجیب‌زادگان هستند را خریداری کنند. هر کارت دارای ارزش خاصی است که بازیکنان می‌توانند از آن برای خرید کارت‌های بیشتر استفاده کنند که این به تدریج یک سیستم را ایجاد می‌کند که با پیشرفت بازی پیچیده‌تر می‌شود. با داشتن منابع محدود و نوبت‌های محدود، بازیکنان باید حرکت‌های خود را با دقت برنامه‌ریزی کنند و تصمیم بگیرند که بر جمع‌آوری ثروت، جلب توجه‌ی نجیب‌زادگان قدرتمند یا جلوگیری از دسترسی حریفان به کارت‌های کلیدی تمرکز کنند. در نهایت با ژتون‌های رنگارنگ و زیبا که حس خوبی در دست دارند و کارت‌هایی با تصاویر زیبا که دنیای پر رونق تجارت رنسانس را به تصویر می‌کشند، طراحی ساده و مینیمال بازی نیز به چیدمان سریع آن کمک می‌کند.

5. UNO

تعداد بازیکنان: 2 تا 10 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 6 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 30 تا 60 دقیقه

اونو یک بازی کارتی سرگرم‌کننده است که ترکیبی از استراتژی، شانس و کمی شوخی‌های بازیگوشانه را در هر دور با هم ترکیب می‌کند. این بازی در سال ۱۹۷۱ توسط مرل رابینز (Merle Robbins) خلق شد و به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های جهان تبدیل شده است که به دلیل سادگی و توانایی آن در برانگیختن رقابت‌های شدید شناخته می‌شود. هدف بازی ساده است و شما باید اولین نفری باشید که تمام کارت‌های خود را از دستش خارج می‌کند اما رسیدن به این هدف نیاز به مدیریت دسته‌ای پر از کارت‌هایی با عملکرد متفاوت است. در واقع در هر دور شما کارتی مشابه‌ی کارتی که روی زمین قرار دارد را روی آن قرار داده تا دستتان خالی شود. با این حال یک سری از کارت‌ها قابلیت خاص خود را دارند و به عنوان مثال می‌توانند فردی را مجبور به برداشتن کارت‌های اضافی کنند. در واقع هر کدام از این کارت‌ها می‌توانند تعادل بازی را به شدت تغییر دهند و درست وقتی که یک بازیکن فکر می‌کند به پیروزی رسیده، جریان بازی را به نفع دیگری تغییر دهند.

4. !Spot It

تعداد بازیکنان: 2 تا 8 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 7 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 15 دقیقه

بازی Spot it یک بازی کارتی مناسب خانواده است که مهارت‌های مشاهده‌ی بازیکنان را به چالش می‌کشد. این بازی شامل یک دسته کارت دایره‌ای است که هر کدام از آن‌ها با مجموعه‌ای از نمادهای رنگارنگ پوشیده شده‌اند. پیچیدگی منحصربه‌فرد بازی این است که هر دو کارت در دسته دقیقاً یک نماد مشترک دارند، اما پیدا کردن آن نماد می‌تواند بسیار دشوار باشد! بازیکنان باید نماد مشترک بین دو کارت را سریع‌تر از حریفان پیدا کرده و آن را اعلام کنند. یادگیری این بازی ساده است اما تسلط بر آن چالش‌برانگیز بوده و همین موضوع باعث می‌شود برای همه‌ی سنین مناسب باشد. بازی سریع انجام می‌شود و معمولاً هر دور آن بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشد که آن را برای شب‌های دورهمی ایده‌آل می‌سازد. قوانین مختلفی برای بازی‌های متفاوت در Spot it وجود دارد که هرکدام یک بازی مبتنی بر مشاهده با عنصر سرعت هستند و تصاویر هر نسخه از هالووین گرفته تا هاکی، بیسبال و حتی سانفرانسیسکو متفاوت هستند.

3. Codenames

تعداد بازیکنان: 2 تا 8 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 14 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: 15 دقیقه

بازی Codenames یک بازی مخصوص دورهمی‌ها است در آن بازیکنان نقش اسپای‌مسترهای رقیب را به عهده می‌گیرند. مأموریت آن‌ها کمک به هم‌تیمی‌هایشان برای شناسایی عوامل مخفی است که در میان شبکه‌ای از ۲۵ کلمه‌ی رمزی پنهان شده‌اند. اما نکته ‌یچالش‌برانگیز این است که هر استاد جاسوس تنها می‌تواند یک کلمه به عنوان راهنما بدهد که به چندین کلمه روی تخته مربوط است و تیم‌ها باید با استفاده از منطق، شهود و کمی خلاقیت حدس بزنند که کدام کلمات به عوامل گروه خودشان مربوط است. اما باید مراقب باشید زیرا در میان این کلمات رمزی، قاتلی هم وجود دارد. اگر تیمی کلمه‌ی قاتل را حدس بزند، بلافاصله شکست می‌خورد. در واقع دو اسپای‌مستر رقیب هویت‌های مخفی ۲۵ مأمور را می‌دانند. هم‌تیمی‌هایشان این مأموران را فقط با اسم‌های رمزی تک‌کلمه‌ای مانند «بیماری»، «آلمان»، «هویج» و… می‌شناسند. ۲۵ کارت که هرکدام یک کلمه دارند، روی زمین چیده می‌شود. اسپای‌مسترها به کارتی که هویت هر کارت را نشان می‌دهد نگاه می‌کنند و سپس به نوبت به هم‌تیمی‌های خود سرنخ می‌دهند. یک سرنخ از یک کلمه و یک عدد تشکیل شده است. عدد نشان می‌دهد که چند کارت در بازی با کلمه سرنخ داده شده ارتباط دارند. هم‌تیمی‌ها سپس یک مأمور را که فکر می‌کنند متعلق به تیمشان است، شناسایی می‌کنند. اگر درست حدس بزنند، می‌توانند به حدس زدن ادامه دهند و اگر مأمور متعلق به تیم رقیب باشد یا یک شهروند بی‌گناه باشد، نوبت تیم تمام می‌شود و اگر قاتل را حدس بزنند، بازی را می‌بازند.

زیبایی بازی Codenames در سادگی آن نهفته است، اما در عین حال تجربه‌ای عمیق و استراتژیک ارائه می‌دهد. اسپای‌مسترها باید در انتخاب سرنخ‌هایشان بسیار محتاط باشند، زیرا انتخاب نادرست می‌تواند تیم را به سمت یک کلمه خنثی یا حتی بدتر، یک عامل دشمن هدایت کند. با هر حدس، هیجان بازی بیشتر می‌شود، به ویژه وقتی بازیکنان سعی می‌کنند ارتباطاتی بین کلمات به ظاهر بی‌ربط پیدا کنند. این بازی می‌تواند به‌طور معمولی با خانواده یا دوستان در یک فضای آرام یا به شکل رقابتی شدید بین بازیکنان حرفه‌ای برگزار شود. این بازی همچنین قابلیت افزایش تعداد بازیکنان را دارد و می‌تواند از گروه‌های کوچک تا مهمانی‌های بزرگ را پوشش دهد که آن را به گزینه‌ای عالی برای تقریباً هر موقعیت اجتماعی تبدیل می‌کند. علاوه بر این، با نسخه‌های جانبی مختلف مثل Codenames: Pictures و Codenames: Duet روش‌های بی‌پایانی برای لذت بردن از این بازی نمادین مبتنی بر کلمات وجود دارد.

2. Monopoly

تعداد بازیکنان: 2 تا 8 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 8 سال

دشواری: آسان

مدت زمان بازی: بالای 60 دقیقه

بازی مونوپولی یکی از محبوب‌ترین بازی‌های رومیزی جهان است که به یک بخش جدایی‌ناپذیر از خانواده‌ها در سراسر دنیا تبدیل شده است. این بازی بازیکنان را به دنیای خرید و فروش املاک، ثروت‌اندوزی و استراتژی وارد می‌کند. مونوپولی که در سال ۱۹۳۵ توسط چارلز دارو (Charles Darrow) توسعه داده شد، یک شبیه‌سازی غنی از سرمایه‌داری است که در آن بازیکنان برای جمع‌آوری ثروت از طریق خرید، تجارت و توسعه‌ی املاک رقابت می‌کنند. صفحه بازی به گروه‌های مختلف املاک رنگی تقسیم شده است که هر کدام نماد خیابان‌ها یا مکان‌های معروف از شهرهای بزرگ هستند. بازیکنان باید به دقت تصمیم بگیرند که کدام املاک را خریداری کنند و با ساختن خانه و هتل‌ها، اجاره‌ها را افزایش داده و از رقبای خود پیشی بگیرند. یکی از هیجان‌انگیزترین عناصر مونوپولی، غیرقابل پیش‌بینی بودن آن است. حتی ثروتمندترین بازیکن هم ممکن است با یک حرکت نادرست تاس و فرود آمدن روی ملک توسعه یافته رقیب، وادار به پرداخت اجاره‌ی سنگین شود یا با کشیدن یک کارت نامطلوب به مشکل برخورد کند. ورشکستگی همواره بالای سر بازیکنان قرار دارد و بازی را به یک تعادل حساس بین ریسک و پاداش تبدیل می‌کند.

بازیکنان با انجام معاملات، تشکیل اتحادها و مدیریت دقیق نقدینگی خود تلاش می‌کنند از ورشکستگی جلوگیری کنند. یک اشتباه محاسباتی یا بدشانسی می‌تواند به سرعت جریان بازی را تغییر دهد و یک شب آرام را به یک نبرد شدید از لحاظ فکری و استراتژیک تبدیل کند. فراتر از تنش‌های اقتصادی، مونوپولی یک تجربه‌ی اجتماعی نیز هست. طولانی بودن بازی و ماهیت رقابتی آن اغلب باعث ایجاد رقابت‌های دوستانه می‌شود و گاهی صبر و دیپلماسی بازیکنان را به چالش می‌کشد. مونوپولی در طول سال‌ها تکامل یافته است و نسخه‌های متنوعی با موضوعات مختلف، از نمادهای فرهنگ عامه تا شهرهای سراسر جهان را در بر گرفته است و بازی را به گونه‌ای قابل انطباق با تقریباً هر علاقه‌ای تبدیل کرده است. با این حال، قلب بازی همان باقی می‌ماند یعنی یک تلاش هیجان‌انگیز برای برتری مالی که در هر پرتاب تاس، ثروت‌ها بدست می‌آیند و از دست می‌روند.

1. 7Wonders Duel

تعداد بازیکنان: 2 نفر

رده‌‌ی سنی: بالای 10 سال

دشواری: متوسط

مدت زمان بازی: 30 دقیقه

بازی 7Wonders Duel یک بازی استراتژیک دو نفره‌ی جذاب است که شما را به دنیای باستان می‌برد، جایی که شما و حریفتان تمدن‌های رقیب را رهبری می‌کنید. این بازی که به عنوان یک نسخه‌ی مستقل از بازی محبوب 7Wonders توسعه یافته، مقیاس وسیع ساخت امپراطوری را به یک دوئل رقابتی فشرده تبدیل کرده است. هدف بازی این است که یک تمدن شکوفا بسازید. با امکان پیروزی از طریق برتری نظامی، تسلط علمی یا پیروزی غیرنظامی، هر بازی مسیر منحصربه‌فرد و هیجان‌انگیزی برای رسیدن به پیروزی ارائه می‌دهد. در 7Wonders Duel، بازی در طول سه دوره یا عصر انجام می‌شود که در آن بازیکنان کارت‌هایی را انتخاب کرده که نمایانگر سازه‌های نظامی، کشفیات علمی یا پیشرفت‌های اقتصادی است. بازیکنان کارت‌ها را به طور همزمان از دسته‌های کارت انتخاب نمی‌کنند، بلکه از نمایش کارت‌هایی که در ابتدای هر دور مرتب شده‌اند، انتخاب می‌کنند. بازیکن فقط می‌تواند کارتی را بردارد که هیچ کارت دیگری روی آن قرار نگرفته باشد، بنابراین زمان‌بندی بسیار مهم است؛ به‌ویژه در حرکت‌های ویژه که به بازیکن اجازه می‌دهد بلافاصله کارت دوم را نیز بردارد. مانند بازی اصلی، هر کارتی که بدست می‌آید، می‌تواند ساخته شود، برای کسب سکه کنار گذاشته شود یا برای ساخت یک عجایب استفاده شود. هر بازیکن همچنین با چهار کارت عجایب بازی را شروع می‌کند و ساخت یک عجایب به صاحب آن توانایی ویژه‌ای می‌دهد. با این حال، تنها هفت عجایب می‌توانند ساخته شوند، بنابراین یکی از بازیکنان در نهایت از ساخت یکی از عجایب محروم می‌شود. در نهایت شما می‌توانید در بازی به یکی از روش نظامی، علمی یا کسب بیشترین امتیاز پیروز شوید.

