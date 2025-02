اونیموشا ۲ برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد؛ تریلر آن را ببینید

این بازی در ابتدا در سال ۲۰۰۲ برای پلی‌استیشن ۲ منتشر شد و در زمان عرضه خود نقدهای مثبتی دریافت کرد و فروش خوبی را نیز تجربه کرد. با این حال، برای دهه‌ها روی پلی‌استیشن ۲ باقی ماند و کپ‌کام هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ای برای بازسازی آن نشان نداده بود. در سال ۲۰۱9، کپکام نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی Onimusha: Warlords را منتشر کرد و امکان تجربه‌ی این بازی کلاسیک را روی سخت‌افزارهای جدیدتر فراهم ساخت. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن بود که این بازسازی فروش چندان خوبی نداشته که باعث شد امیدها برای بازسازی دنباله‌های این مجموعه از بین برود. در نتیجه، بسیاری تصور کردند که سری اونیموشا عملاً به پایان راه خود رسیده است.

اما اکنون، پس از گذشت هفت سال از آخرین بازسازی، Onimusha 2: Samurai’s Destiny بالاخره در حال بازسازی است. نکته‌ی جالب توجه این است که نسخه‌ای اختصاصی برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس نخواهد داشت. البته، کاربران این کنسول‌ها می‌توانند نسخه‌ی نسل هشتمی بازی را تجربه کنند، اما نسخه‌‌ای رسمی مختص این پلتفرم‌ها منتشر نخواهد شد.

به نظر می‌رسد بازسازی اونیموشا 2 همان مسیر بازسازی نسخه‌ی اول را دنبال می‌کند، به این معنا که محتوای جدیدی به آن اضافه نخواهد شد و تغییرات عمده‌ای از نظر بصری نیز در آن ایجاد نمی‌شود، اما از نظر گرافیکی یک ارتقای اچ‌دی دریافت خواهد کرد. طبیعتاً این بازسازی باعث امیدواری طرفداران شده است که شاید دیگر بازی‌های این مجموعه نیز در آینده بازسازی شوند، هرچند تاکنون هیچ خبر رسمی در این مورد منتشر نشده است.

در حالی که مشخص نیست که آیا بازی‌های دیگر نظیر اونیموشا 3 یا Dawn of Dreams نیز روزی بازسازی خواهند شد یا نه، یک نسخه‌ی کاملاً جدید از سری نیز در دست ساخت است که Onimusha: Way of the Sword نام دارد و قرار است در سال ۲۰۲۶ منتشر شود و نخستین بازی جدید این مجموعه در ۲۰ سال اخیر خواهد بود. در زیر تریلر بازسازی اونیموشا 2 آمده است.

