بازی Age of Mythology: Retold Edition، در واقع نسخه بازسازی‌ شده اثری در سال ۲۰۰۲ است که در ۴ مارس (14 اسفند) برای پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد. این بازی، سبک استراتژی Age of Empires را با چرخشی متفاوت ارائه می‌دهد و تاریخ جای خود را به هیولاها و خدایان داده است. بازیکنان می‌توانند در نقش یکی از چهار تمدن یونانی، نورس، مصری یا آتلانتیسی به نبرد بپردازند. همچنین، ۴ مارس همزمان با عرضه بسته الحاقی Immortal Pillars برای این بازی خواهد بود. این بسته شامل تمدن چین، ۱۲ خدای جدید با قدرت‌های منحصربه‌فرد و واحدهای اساطیری، یک کمپین ۹ مرحله‌ای الهام‌گرفته از اساطیر چین و هفت نقشه جدید است. کاربران پلی‌استیشن ۵ می‌توانند این بسته را همراه با بازی اصلی تهیه کنند. البته این بسته به‌طور همزمان برای کامپیوتر و ایکس‌باکس سری ایکس و اس نیز عرضه خواهد شد. این بازی از قابلیت کراس‌پلی نیز پشتیبانی می‌کند و تمامی به‌روزرسانی‌های آینده برای ایکس‌باکس سری ایکس/اس، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر به‌طور همزمان منتشر خواهند شد.

در ادامه، در بازه‌ای نامشخص از بهار 1404، کاربران پلی‌استیشن ۵ می‌توانند به Age of Empires 2: Definitive Edition دسترسی داشته باشند. این نسخه شامل تمامی بسته‌های الحاقی منتشرشده برای نسخه اصلی سال ۱۹۹۹، بهبودهای بصری، تغییرات گیم‌پلی، قابلیت کراس‌پلی و موارد دیگر خواهد بود. مشابه Age of Mythology: Retold Edition، همراه با عرضه این بازی برای پلی‌استیشن ۵، بسته‌های جدیدی نیز منتشر خواهند شد و در تمامی پلتفرم‌ها در دسترس خواهند بود. مایکروسافت هنوز جزئیات این بسته‌ها را اعلام نکرده اما وعده داده است که «محتوای تازه» و «تمدن‌های جدید برای حالت Ranked» در راه هستند.

در خبری دیگر از مجموعه Age of Empires، مایکروسافت دو بسته الحاقی جدید برای Age of Empires 4 معرفی کرده است که در سال ۲۰۲۵ منتشر خواهند شد. این بسته‌ها روی «تجربه‌های کوتاه‌تر و با ارزش تکرار بالا» تمرکز دارند. اولین بسته که Knights of Cross and Rose نام دارد، در بهار آینده عرضه می‌شود و شامل «دو ارتش معروف الهام‌گرفته از تاریخ» به‌همراه یک حالت تک‌نفره چالش‌برانگیز خواهد بود.

خبر انتشار نسخه‌های بازسازی‌شده Age of Mythology و Age of Empires 2 برای پلی‌استیشن ۵ پس از خبر اخیر مبنی بر عرضه بازی فورتزا هورایزن 5 برای این کنسول اعلام شد. این اقدام بخشی از استراتژی چندپلتفرمی است که مایکروسافت سال گذشته معرفی کرد. تاکنون این سیاست باعث شده که بازی‌های Sea of Thieves ،Grounded ،Hi-Fi Rush ،Pentiment برای پلی‌استیشن منتشر شوند. همچنین، Indiana Jones and the Great Circle ،Doom: The Dark Ages و The Outer Worlds 2 نیز در آینده برای پلی‌استیشن 5 عرضه خواهند شد.

در ابتدای سال ۲۰۲۵ نیز گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهند Halo: The Master Chief Collection و Flight Simulator برای پلی‌استیشن ۵ در راه هستند. پیش‌تر، فیل اسپنسر (Phil Spencer)، رئیس ایکس‌باکس، اعلام کرده بود که هیچ محدودیتی برای انتشار بازی‌های مایکروسافت روی کنسول سونی وجود ندارد.

