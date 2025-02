Hogwarts Legacy 2 و نسخه بهبود یافته بازی اول در دست ساخت قرار دارند

جیسون شرایر از Bloomberg گزارش‌های قبلی را تأیید کرده و گفته است که دنباله Hogwarts Legacy در استودیوی Avalanche Software به‌طور فعال در حال توسعه است.

او همچنین ادعا می‌کند که این استودیو روی نسخه‌ای بهبودیافته از بازی اول این RPG دنیای جادوگری، که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، کار می‌کند.

این گزارش جیسون شرایر درباره وضعیت Warner Bros. Games پس از شکست تجاری Suicide Squad: Kill the Justice League منتشر شده است. او ادعا می‌کند که استودیوی Rocksteady در حال توسعه یک بازی تک‌نفره جدید از Batman است. همچنین، گزارش نشان می‌دهد که بازی Wonder Woman هنوز سال‌ها با انتشار فاصله دارد و اوایل سال گذشته توسعه آن دوباره از پایه شروع شده است.

استودیوی Avalanche در حال توسعه محتوای جدید برای Hogwarts Legacy و همچنین دنباله‌ای برای این بازی است. با این حال، تردیدهایی وجود دارد که آیا موفقیت نسخه اول دوباره تکرار خواهد شد یا خیر. Warner Bros روی Suicide Squad و MultiVersus به‌عنوان منابع درآمد سال ۲۰۲۵ حساب ویژه‌ای باز کرده بود، اما در نهایت پشتیبانی از هر دو بازی را متوقف کرد. در نتیجه این اشتباه محاسباتی، این شرکت اکنون گزینه‌های معدودی برای عرضه در آینده نزدیک دارد، از جمله نسخه‌ ارتقاء یافته از Hogwarts Legacy، یک عنوان جدید از سری LEGO و چند بازی موبایلی.

این نخستین باری نیست که درباره محتوای جدیدی از Hogwarts Legacy می‌شنویم. در ژوئن سال گذشته، جیسون شرایر اعلام کرده بود که نسخه Director’s Cut این بازی نقش‌آفرینی فانتزی در دست ساخت است و تعدادی از کارکنان Rocksteady نیز در توسعه آن مشارکت دارند.

Hogwarts Legacy در فوریه ۲۰۲۳ برای PS5، PC و Xbox Series X/S منتشر شد، نسخه‌های PS4 و Xbox One در ماه ژوئیه و نسخه Nintendo Switch در نوامبر عرضه گردید. این بازی موفقیت تجاری چشمگیری به دست آورد و در فوریه سال گذشته به عنوان پرفروش‌ترین بازی سال ۲۰۲۳ معرفی شد، موفق به پیشی گرفتن از The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom شد.