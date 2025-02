الکترونیک آرتز: سری نید فور اسپید فعلا به تعلیق درآمده است

در نتیجه به نظر می‌رسد که برنامه‌های مربوط به نسخه جدید نید فور اسپید فعلاً متوقف شده‌اند، اما ناشر آن اعلام کرده که در آینده قصد دارد این سری بازی‌های مسابقه‌ای را دوباره احیا کند. البته در سپتامبر ۲۰۲۳، الکترونیک آرتز اعلام کرده بود که کرایتریون به بخش دیگری از شرکت منتقل شده تا روی سری بتل‌فیلد کار کند.

در آن زمان، وینس زامپلا (Vince Zampella)، یکی از بنیان‌گذاران ریسپاون (Respawn) که مسئولیت استودیوهای الکترونیک آرتز از جمله تیم‌های سازنده‌ی استار وارز، ایپکس لجندز و بتل‌فیلد را بر عهده دارد، گفت که یک گروه اصلی در کرایتریون همچنان روی آینده نید فور اسپید کار خواهد کرد. پس از آن، محتوای جدیدی برای بازی Need for Speed Unbound که در سال ۲۰۲۲ منتشر شده بود، عرضه شد.

زامپلا به تازگی در بیانیه‌ای گفته است:

تیم نید فور اسپید در کرایتریون به همکاران خود که روی بتل‌فیلد کار می‌کنند، پیوسته‌اند. برای ما به عنوان یک شرکت، مهم بود که در سال گذشته به نظرات جامعه طرفداران سری گوش دهیم و از بازخورد آن‌ها برای ساخت محتوای جدید برای Unbound استفاده کنیم. با درک بهتر از آنچه بازیکنان ما از یک تجربه نید فور اسپید انتظار دارند، قصد داریم این مجموعه را به روش‌های جدید و جالبی بازگردانیم.

این بیانیه همزمان با انتشار اولین ویدیوی گیم‌پلی بازی بعدی بتل‌فیلد و همچنین اعلام جزئیات آن منتشر شد. کرایتریون یکی از چهار استودیوی داخلی الکترونیک آرتز است که روی ساخت این بازی کار می‌کنند. تمرکز اصلی این استودیو بر محتوای تک‌نفره برای نسخه بعدی این سری است. در سال ۲۰۲۰، الکترونیک آرتز اعلام کرد که توسعه نید فور اسپید را مجدداً به کرایتریون سپرده است، چرا که قصد داشت تا گوست گیمز (Ghost Games)، استودیوی سازنده چند نسخه اخیر این سری را بازسازی کند.

کرایتریون که بیشتر به‌خاطر سری Burnout شناخته می‌شود، دو نسخه از این مجموعه یعنی Hot Pursuit در سال ۲۰۱۰ و Most Wanted در سال ۲۰۱۲ را ساخته بود. این استودیو در توسعه Need for Speed Rivals در سال ۲۰۱۳ هم مشارکت داشت و بعدها روی Star Wars Battlefront II، بتل‌فیلد 5 و بتل‌فیلد 2042 نیز کار کرد. جدیدترین بازی این استودیو Need for Speed Unbound بود که انتشار آن به دلیل انتقال اعضای کرایتریون به تیم پشتیبانی بتل‌فیلد 2042 با تأخیر مواجه شد.

