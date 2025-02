بری کیوگن و رایلی کیئو در حال مذاکره برای حضور در فیلم Butterfly Jam هستند

طبق گزارش‌های منتشر شده، بری کیوگن و رایلی کیئو در حال مذاکره برای پیوستن به فیلم Butterfly Jam هستند.

فیلم Butterfly Jam حول محور پسر ۱۵ ساله‌ای با نام پایته جریان دارد که همراه با پدر و عمه‌اش در یک رستوران غذاهای قفقازی کار می‌کند. با این حال، او علاقه‌ای به کار در رستوران ندارد و می‌خواهد یک کشتی‌گیر حرفه‌ای باشد اما زمانی که یکی از نقشه‌های پدر او با موفقیت پیش نمی‌رود، پایته زودتر از آنچه که فکر می‌کند وارد دوران بزرگسالی می‌شود تا بتواند خانواده‌اش را نجات دهد. حالا طبق گزارش Variety، بری کیوگن و رایلی کیئو در حال مذاکره برای حضور در این فیلم هستند.

سکان کارگردانی Butterfly Jam در دستان کارگردانی روسی با نام کانتمیر بالاگوف است که سابقه ساخت آثاری مانند Beanpole را در کارنامه خود دارد. همچنین او علاوه‌بر فیلم Beanpole، کارگردانی اپیزود اول سریال The Last of Us را نیز در دست داشت، اما به دلیل اختلافات خلاقانه از این پروژه کنار رفت تا کریگ مازن کارگردانی را برعهده بگیرد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فیلم Butterfly Jam منتشر نشده و طرفداران آثار منحصر به فرد کانتمیر بالاگوف باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: Variety