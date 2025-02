آیا ایده ساخت Intergalactic از زمان عرضه The Last of Us وجود داشته است؟

تا پیش از رونمایی Intergalactic: The Heretic Prophet، طرفداران ناتی داگ ایده‌ها و تئوری‌های زیادی درباره یک بازی sci-fi ساخته این استودیو داشتند. حال پس از معرفی Intergalactic، به نظر می‌رسد خود نویسندگان ناتی داگ نیز مدت زیادی است که به چنین ایده‌ای فکر کرده‌اند.

یکی از ایده‌های محبوب طرفداران این بود که اثری در جهان Savage Starlight، یکی از کمیک بوک‌های بازی The Last of Us، و با همان نام ساخته شود. البته که رونمایی رسمی از Intergalactic این تئوری را باطل کرد، اما به نظر می‌رسد طرفداران جای خوبی را برای پیدا کردن ایده انتخاب کرده بودند. کمی پیش یکی از طرفداران ناتی داگ در شبکه اجتماعی توییتر، دیالوگی از بسته‌الحاقی Left Behind بازی The Last of Us به اشتراک گذاشته که در آن به وضوح به بازی Intergalactic اشاره می‌شود.

این موضوع جایی جالب‌تر می‌شود که در سال ۲۰۱۳، توسعه‌دهندگان ناتی داگ از ساختمان مدیریت SpaceX، شرکت آمریکایی که بر تکنولوژی‌های سفر به فضا کار می‌کند، دیدار کرده بودند. این دیدار در آن زمان دلیل نامعلومی داشت و استودیوی ناتی داگ جزئیات چندانی از آن ملاقات ارائه نکرد.

طبق اعلام رسمی نیل دراکمن (Neil Druckmann)، توسعه کامل بازی Intergalactic در سال ۲۰۲۰ و پس از عرضه The Last of Us Part II آغاز شده بود. اما ایده ساخت آن ممکن به همان اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی بازگردد. کسی چه می‌داند، شاید Savage Starlight و تئوری‌های محبوب طرفداران، در قالب دنباله‌ای برای Intergalactic عرضه شوند!

بازی Intergalactic: The Heretic Prophet قرار است در تاریخی نامعلوم برای پلی استیشن ۵ منتشر شود. تریلر رونمایی از آن را در این نشانی می‌توانید تماشا کنید. ما همچنین در قالب یک مقاله، نگاهی به منابع الهام این بازی مورد انتظار انداختیم.