مایلز تلر و کیسی افلک به فیلم Wild Game اضافه شدند

مایلز تلر و کیسی افلک به جمع بازیگران فیلم Wild Game اضافه شدند و قرار است در این اثر سینمایی هنرنمایی کنند.

فیلم Wild Game اثری در ژانر مهیج و تعقیب و گریزی به شمار می‌رود که فیلم‌نامه آن را نیز نویسنده نامزد جایزه اسکار جیسون هان نوشته است، کسی که به خاطر نوشتن فیلم‎‌نامه فیلم Thank You for Your Service و فیلم American Sniper شناخته می‌شود.

حالا نیز اعلام شده که بازیگر فیلم Whiplash و فیلم Top Gun: Maverick یعنی مایلز تلر قرار است در این اثر سینمایی در کنار کیسی افلک هنرنمایی کند، بازیگری که بیشتر به خاطر هنرنمایی در فیلم Manchester By the Sea و فیلم Oppenheimer شناخته می‌شود.

فیلم Wild Game اثری اقتباسی از رمان پرفروشی به همین نام نوشته فرانک برگون و بر اساس رویدادهای واقعی است و داستان محیط‌بانی به نام جک ایریگاری با بازی کیسی افلک را دنبال می‌کند که در حال تعقیب یک شکارچی غیرقانونی در صحرای بلک راک است؛ اما یک رویارویی مرگبار با کلود دالاس با بازی مایلز تلر، واقعیت او را در هم می‌شکند و او را به تلاشی بی‌وقفه برای انتقام سوق می‌دهد، انتقامی که مرز میان عدالت و وسواس در آن محو شده است.

تهیه‌کنندگی این فیلم سینمایی را نیز تهیه‌کننده نامزد جایزه اسکار فرد برگر و برایان کاوانا جونز برعهده دارند و خود مایلز تلر و کیسی افلک نیز جزو تهیه‌کننده‌های اجرایی فیلم هستند. فیلم‌برداری این اثر سینمایی از بهار سال ۲۰۲۵ میلادی شروع خواهد شد ولی هنوز تاریخ اکران آن مشخص نیست.

منبع: variety