شبکه HBO در حال ساخت یک سریال کمدی-درام با عنوان The Band است که در آن بن استیلر نقش اصلی را ایفا می‌کند.

به گزارش ددلاین، این نقش، یک تغییر قابل توجه برای استیلر در دنیای تلویزیون به شمار می‌رود. این پروژه از سوی شرکت‌های Media Res و Red Hour Films که پشت دو سریال موفق اپل تی‌وی پلاس، یعنی The Morning Show و Severance قرار دارند، پشتیبانی می‌شود.

سریال The Band که توسط سارا-وایولت بلیس و چارلز راجرز خلق شده است، نگاهی عمیق و طنزآمیز به پشت صحنه صنعت موسیقی ارائه می‌دهد. داستان سریال حول محور اسکار، یک مدیر موسیقی قدرتمند و ثروتمند می‌چرخد که پس از گرفتار شدن در یک رسوایی، مجبور می‌شود تا یک گروه موسیقی جدید را تشکیل دهد. اسکار با تشکیل این گروه امیدوار است که هم حرفه خود را نجات دهد و هم بتواند روح از دست رفته خود را بازیابد.

بن استیلر در نقش یک تهیه‌کننده موسیقی به سبک سایمون کاول ظاهر خواهد شد که قصد دارد یک گروه پسرانه جدید را تشکیل دهد. این همان چیزی است که از عنوان سریال The Band می‌توان برداشت کرد. جالب است بدانیم که کاول خودش نیز پشت یکی از موفق‌ترین گروه‌های پسرانه تاریخ، یعنی وان دایرکشن، بوده است.

این سریال نگاهی متفاوت به صنعت موسیقی نسبت به سریال درام The Idol دارد که سال گذشته توسط HBO پخش شد. در حالی که The Idol به جنبه‌های تاریک و پیچیده‌تر صنعت موسیقی پرداخته بود، The Band احتمالا به جنبه‌های کمدی و سرگرم‌کننده‌تر آن خواهد پرداخت.

اگر سریال The Band به مرحله تولید برسد، این دومین تجربه بازیگری بن استیلر در یک سریال تلویزیونی پس از کمدی The Ben Stiller Show در سال ۱۹۹۰ خواهد بود. استیلر سابقه حضور در چندین سریال تلویزیونی را در کارنامه هنری خود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نقش‌آفرینی در سریال‌های Arrested Development و Curb Your Enthusiasm اشاره کرد.

منبع: ددلاین