بنیان‌گذار استودیوی Ready At Dawn، آندریا پسینو، درباره تلاش ناموفق این استودیو برای توسعه دنباله‌ای از بازی The Order: 1886 صحبت کرده است.

این بازی که در سال ۲۰۱۵ به‌طور انحصاری برای PS4 در دسترس قرار گرفت، به‌دلیل نقدهای منفی، به یکی از ناکامی‌های بزرگ استودیو Ready At Dawn تبدیل شد. این استودیو که پیش از آن با سونی در تولید بازی‌های موفق و مورد تحسین همکاری کرده بود، نتواست به انتظارات بالای مخاطبین پاسخ دهد.

این استودیو همچنین به همکاری‌های موفق خود با سونی در پروژه‌های دیگر همچون بازی‌های PSP مانند Daxter، God of War: Chains of Olympus و God of War: Ghost of Sparta، و مجموعه God of War: Origins برای PS3 اشاره کرد. این عناوین در سایت Metacritic میانگین بسیار بالایی دریافت کرده و در محدوده ۸۴ تا ۹۱ قرار گرفتند. پسینو در این باره گفت:

من اعتقاد دارم که مشکل اصلی فروش نبود، بلکه واکنش‌های انتقادی بود که تأثیرگذارترین عامل در تصمیم‌گیری‌های بعدی به حساب می‌آمدند. سونی شرکتی با افتخارات و اعتبار بالا است و استحقاق این اعتبار بالا را دارد. اگر نقدها حتی تنها در سطح امتیاز ۷۰ قرار می‌گرفتند، من معتقدم قطعا دنباله بازی ساخته می‌شد. فقط چند امتیاز بیشتر از آنچه که دریافت کردیم، می‌توانست اوضاع را به طور کلی تغییر دهد و همه چیز به شکلی متفاوت رقم بخورد.

طبق گزارش‌ها، بازی The Order در نقدهای آزمایشی امتیازهایی در حدود میانه‌ی ۷۰ دریافت و سونی نیز تاریخ انتشار بازی را تعیین کرده بود؛ تاریخی که قابلیت تغییر نداشت. بنابراین، استودیوی Ready at Dawn تمام تلاش خود را به کار گرفت تا این عنوان را در همان زمان محدود آماده کند و ویژگی‌های لازم را در بازی قرار دهد تا در تاریخ مشخص شده منتشر شود.

پسینو ادامه داد:

یکی از مشکلات این بود که خیلی از موارد حذف شدند. بخش‌های ظریف‌تر و عمیق‌تری از داستان به دلیل این تغییرات از دست رفتند و بخش‌هایی که قرار بود تعاملی باشند، به فیلم و کاتسین تبدیل شدند. واقعیت این است که ما به یک سال زمان بیشتر نیاز داشتیم اما نتوانستیم این زمان را به دست بیاوریم، بنابراین مجبور شدیم تمام چیزهایی که ممکن بود کار را جلو ببرد، حذف کنیم.

پسینو بیان کرد که سال ۲۰۱۸ می‌توانست یک زمان‌بندی کاملاً واقع‌گرایانه برای عرضه دنباله بازی باشد، که در آن نسخه چندنفره نیز در نظر گرفته شده بود. در حالی که او سال دقیق اتفاقات بازی را مشخص نکرد، گفت نظریه‌ای که طرفداران معتقد بودند بازی در سال ۱۹۸۶ اتفاق خواهد افتاد، کاملاً نادرست است.

Ready at Dawn که به خاطر توسعه نسخه Wii بازی Okami و همچنین عنوان مبارزه‌ای چندنفره Deformers شناخته می‌شود، پس از آن‌که با مشکلات فراوانی در روند ساخت بازی The Order: 1886 مواجه شد، تصمیم به تغییر مسیر گرفت. این استودیو پس از این تجربه به سمت ساخت بازی‌های واقعیت مجازی رفت و با توسعه بازی‌هایی چون Lone Echo و Echo Arena شهرت زیادی در دنیای واقعیت مجازی پیدا کرد. این تغییر تمرکز به‌ویژه با رشد سریع صنعت VR همزمان بود. در سال ۲۰۲۰، استودیوی Ready at Dawn توسط شرکت Meta خریداری و به بخشی از مجموعه Oculus تبدیل شد. پس از یک دوره کوتاه فعالیت در زیرمجموعه Meta، این استودیو در سال ۲۰۲۳ به طور کامل تعطیل شد.