تاریخ عرضه بازی HELL is US فاش شد

HELL is US با هر نمایش امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد و شایعات اخیر عرضه آن در ماه سپتامبر را تایید می‌کنند. عنوان اکشن ماجراجویی HELL is US برای پلی‌ استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و PC در حال توسعه است. توسعه‌دهنده بازی، استودیوی Rogue Factor، و ناشر آن، Nacon، قبلاً تأیید کرده‌اند که این عنوان […]