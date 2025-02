توسعه دهنده Avowed از اهمیت انتخاب‌ها و نتایج آنها در این عنوان می‌گوید

با وجود عناوین تحسین‌شده‌ای مانند Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords، Fallout: New Vegas و The Outer Worlds و حال Avowed در کارنامه خود، استودیوی Obsidian Entertainment شهرت زیادی را بابت خلق بازی‌های نقش‌آفرینی عمیق با انتخاب‌های معنادار و آزادی بازیکن به دست آورده است. بازی جدید این استودیو یعنی […]

توسعه دهنده Avowed از اهمیت انتخاب‌ها و نتایج آنها در این عنوان می‌گوید رضا شیرمردی ۱۶:۲۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳