طرح اولیه فیلم Avatar Fire and Ash از خاندان خاکستر منتشر شد

طرح اولیه فیلم Avatar Fire and Ash از خاندان خاکستر منتشر شد بابک بیانی ۱۸:۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

پس از موفقیت باورنکردنی عنوان Avatar The Way of Water در سال ۲۰۲۲، دنیای زیبای فرنچایز Avatar جیمز کامرون کلن پلید خاکستر و عشایر تاجر باد را معرفی خواهد کرد. جیک سالی، با بازی سم ورثینگتون، و خانواده او جنگ خود علیه RDA را ادامه می‌دهند. مجله و سایت Empire حالا قطعه جدیدی از طرح‌های هنری اولیه Fire and Ash را به اشتراک گذاشته است. اینجاست که ما نگاهی دقیق‌تر به روستای خاکستر می‌اندازیم. اینجا جایی‌ست که کلن خاکستر، یا همان خاندان منگکوآن، به عنوان خانه خود انتخاب کرده بودند. هر چند که پاندورا به منظره روشن و مملو از زندگی خود شهرت دارد، طرح اولیه مذکور نشان می‌دهد که خاندان منگکوآن خانه‌ای خاکستری و خالی از موجودات زنده دارند. اخبار سینما ، فیلم و سریال Avatar, Avatar 3, Avatar: Fire and Ash منبع متن: gamefa