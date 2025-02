رسمی: Lost Soul Aside در مراسم State of Play این هفته حضور خواهد داشت

با اعلام رسمی حساب کاربری بازی Lost Soul Aside در شبکه اجتماعی توییتر، حضور این بازی State of Play جدید پلی استیشن تایید شد. پلی استیشن کمی پیش رسماً اعلام کرد که پنجشنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ (۱۲ فوریه ۲۰۲۵)، ساعت ۰۱:۳۰ بامداد به وقت تهران، مراسم State of Play بعدی برگزار خواهد شد. طبق اعلام […]