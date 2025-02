جز کوردن (Jez Cordan)، منبع داخلی و نویسنده رسانه Windows Central، از نزدیک بودن معرفی رسمی نسخه پلی استیشن ۵ بازی Hellblade 2 گفت.

کوردن در پاسخ به اعلام تاریخ برگزاری State of Play جدید، مدعی شد که عنوان Hellblade 2 به‌زودی راهی پلی استیشن ۵ می‌شود. او به طور غیر مستقیم، به حضور این بازی در State of Play این هفته اشاره کرد. کوردن مدتی پیش نیز طی مطلبی گفته بود Hellblade 2 و Gears of War 1 برای پلی استیشن ۵ منتشر می‌شوند. در تایید ادعای کوردن، NateTheHate، منبع داخلی بسیار معتبر صنعت بازی، اعلام کرد که این رونمایی به‌زودی انجام می‌شود.

بازی Hellblade 2 هم‌اکنون برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.