بهترین بازی‌های دخترانه

واقعیت این است که بازی‌های ویدیویی برای همه هستند. آن‌ها یک رسانه جهانی‌اند که داستان‌ها، چالش‌ها و دنیاهایی را ارائه می‌دهند که برای افراد با جنسیت‌ها، سنین و پیشینه‌های مختلف جذاب است. از بازی‌های اکشن پرهیجان گرفته تا شبیه‌سازهای زندگی آرام‌بخش، از آثار تیراندازی رقابتی گرفته تا ماجراجویی‌های داستان‌محور، صنعت بازی‌های ویدیویی منظره‌ای گسترده و متنوع است که شامل پروتاگونیست‌های زن و مرد متنوعی می‌شود. چیزی به نام «بازی پسرانه» یا «بازی دخترانه» وجود ندارد و اثری می‌توانند بسته به سلیقه و علاقه شخصی، برای هر کسی جذاب باشند.

با این حال، بسیاری از افراد همچنان از لنزی جنسیتی به بازی‌ها نگاه می‌کنند که اغلب توسط انتظارات اجتماعی یا حتی نحوه تربیت کودکان در خانواده‌ها تقویت می‌شود. به عنوان مثال از سنین کودکی، پسران معمولاً تشویق می‌شوند به بازی‌هایی پر از هیجان بپردازند، در حالی که دختران بیشتر به سمت بازی‌هایی سوق داده می‌شوند که بر خلاقیت یا فعالیت‌های کم تأکید دارند. این هنجارها توسط استراتژی‌های بازاریابی نیز تقویت می‌شوند که برخی بازی‌ها را «برای پسران» یا «برای دختران» برچسب می‌زنند و افراد را به چارچوب‌های سختگیرانه‌ای محدود می‌کنند و آن‌ها را از کشف چیزهایی که واقعاً برایشان هیجان‌انگیز است، بازمی‌دارند.

اگر شما بعد از جست‌وجوی عبارتی مثل «بهترین بازی‌ها برای دختران یا بهترین بازی‌های دخترانه» در گوگل به اینجا رسیده‌اید، ارزش دارد که تأمل کنید چرا چنین سؤالی اصلاً لازم به نظر می‌رسد. این موضوع انتقادی به شما به‌ عنوان یک فرد نیست، بلکه نتیجه دنیای جنسیت‌زده‌ای است که همه ما در آن بزرگ شده‌ایم. جامعه بسیاری از ما را طوری شرطی کرده است که سرگرمی‌ها و علایق را از منظر جنسیتی ببینیم، حتی زمانی که این تفاوت‌ها هیچ ضرورتی ندارند.

اما خبر خوب این است که شما مجبور نیستید خودتان را محدود کنید. لازم نیست فقط به این دلیل که کسی می‌گوید این بازی برای دختران است آن را بازی کنید و همچنین نیازی نیست از بازی‌ای که برای گروه دیگری بازاریابی شده دوری کنید. زیبایی بازی‌ها در آزادی و خلاقیت آن‌هاست؛ درباره کشف دنیاهای جدید، آزمایش مهارت‌ها و یافتن لذت در این تجربه است. چه به بازی‌های نقش‌آفرینی گسترده علاقه داشته باشید، چه به تیراندازی‌های اکشن، بازی‌های پازل مستقل یا شبیه‌سازهای کشاورزی دلپذیر، بهترین بازی برای شما آن چیزی است که توجه شما را جلب کند، نه چیزی که دیگران آن را «مناسب» بدانند. پس برچسب‌ها را کنار بگذارید و به هر بازی‌ای که شما را جذب می‌کند وارد شوید بازی کردن برای همه است و در بهترین حالت خود، زمانی اتفاق می‌افتد که چیزی را که دوست دارید بپذیرید. در زیر لیستی از بازی‌ها در ژانرهای مختلف آورده شده که می‌توانید به سراغ آن‌ها بروید.

God of War

تهیه‌کننده: Sony / سازنده: Santa Monica

سال عرضه: 2018

پلتفرم: PS4, PC

در سال ۲۰۱۸، سانتا مونیکا مسیر تازه‌ای برای سری گاد آو وار رقم زد و از اساطیر یونان به دنیای وسیع و خشن اساطیر نورس روی آورد. اما تغییر تنها در محیط بازی نبود؛ شخصیت کریتوس (Kratos) نیز به گونه‌ای متحول شد که کمتر در بازی‌های دیگر دیده شده بود. او اکنون همراه با پسرش، آترئوس (Atreus)، سفری را آغاز می‌کند که هم به شدت احساسی است و هم سرشار از خشونت؛ سفری که نشان می‌دهد یک جنگجوی خشمگین سابق می‌تواند به رستگاری برسد. بازی با عزاداری کریتوس برای همسرش، فی (Faye)، آغاز می‌شود. آخرین خواسته‌ی او این بوده که خاکسترش از بلندترین قله‌ی نه قلمرو پراکنده شود. کریتوس همراه با آترئوس راهی سفری می‌شود که در ابتدا ساده به نظر می‌رسد، اما مسیر پیش رو چیزی جز چالش‌های دشوار نیست. یکی از مهم‌ترین تغییرات در خدای جنگ 2018، دید سوم‌شخص روی شانه است که تفاوت زیادی با سبک دوربین نسخه‌های قبلی دارد. این تغییر باعث می‌شود مبارزات بسیار نزدیک‌تر و پرتنش‌تر احساس شوند. کریتوس این بار تبر لویاتان (Leviathan Axe) را در اختیار دارد، سلاحی جادویی با قدرت یخی که آسیب بالایی وارد می‌کند. سیستم مبارزه نیز از چالش بیشتری نسبت به نسخه‌های قبلی برخوردار است. بازیکنان می‌توانند به قلمروهای مختلف سفر کنند و در کنار داستان اصلی، معماها، آیتم‌های مخفی و باس‌های جانبی چالش‌برانگیز را پیدا کنند.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection

تهیه‌کننده: PlayStation Studios / سازنده: Naughty Dog

سال عرضه: 2022

پلتفرم: PS5, PC

مجموعه میراث دزدان یکی از ارزشمندترین آثار پلی‌استیشن بوده و با داستان‌های مهیج، گرافیک خیره‌کننده و اکشن نفس‌گیر خود، بازیکنان را مسحور کرده است. پس از سه ماجراجویی افسانه‌ای، آنچارتد ۴ نیتن دریک را در حالی نشان می‌دهد که از دنیای شکار گنج فاصله گرفته و زندگی آرامی را در کنار همسرش النا می‌گذراند. اما بازگشت ناگهانی برادرش، سم دریک، که گمان می‌رفت مرده باشد، او را دوباره به دنیای خطرناک ماجراجویی می‌کشاند. این دو برادر برای یافتن مستعمره گمشده دزدان دریایی، لیبرتالیا و گنج کاپیتان هنری ایوری راهی سفری پرخطر می‌شوند. از سوی دیگر بازی میراث گمشده تمرکز را از نیتن دریک برداشته و کلوئی فریزر، شکارچی گنج محبوب از آنچارتد ۲ و ۳ را به‌عنوان شخصیت اصلی معرفی می‌کند. او در کنار نادین راس راهی سفری در غرب هند می‌شود تا یک عاج افسانه‌ای را پیدا کند. با وجود کوتاه‌تر بودن نسبت به آنچارتد ۴، میراث گمشده ماجراجویی فشرده و هیجان‌انگیزی ارائه می‌دهد که پر از اکشن، طنز و شخصیت‌های جذاب است و ثابت کرد که دنیای آنچارتد می‌تواند فراتر از نیتن دریک ادامه پیدا کند.

Assassin’s Creed Odyssey

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Quebec

سال عرضه: 2018

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

اساسینز کرید ادیسه یکی از بلندپروازانه‌ترین نسخه‌های مجموعه‌ی اساسینز کرید است. این به بازیکنان اجازه می‌دهد بین دو شخصیت اصلی، کاساندرا یا الکسیوس، انتخاب کنند. هر دو از نوادگان شاه افسانه‌ای اسپارتا، لئونیداس، هستند و نیزه‌ی شکسته اما قدرتمند او را به‌ عنوان سلاح مرگبار خود در اختیار دارند. داستان اساسینز کرید ادیسه شخصی و درعین‌ حال درهم‌تنیده با درگیری‌های بزرگ‌تر یونان باستان است. روایت داستان به انتخاب‌های بازیکن بستگی دارد و پایان‌های مختلفی برای بازی وجود دارد. بازی مبارزات اکشن نسخه‌ی قبلی، اساسینز کرید اوریجینز، را توسعه داده و عمق بیشتری به آن بخشیده است. بازیکنان می‌توانند سبک مبارزه‌ی خود را از بین سه درخت مهارت اصلی انتخاب کنند. دنیای بازی نیز طراحی خوبی دارد و تنوع زیادی در مکان‌های زیبای آن دیده می‌شود. این بازی یکی از به‌یادماندنی‌ترین نسخه‌های اساسینز کرید محسوب می‌شود که تجربه‌ای فراموش‌نشدنی از یونان باستان ارائه می‌دهد.

Horizon Forbidden West

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Guerrilla Games

سال عرضه: 2022

پلتفرم: PS4, PS5, PC

هورایزن فوربیدن وست دنباله‌ای مستقیم برای هورایزن زیرو داون است که ماجراجویی‌های اِلوی، شکارچی شجاع و باهوش را در دنیایی که ربات‌های عظیم بر آن حکومت می‌کنند، ادامه می‌دهد. این بازی بر پایه‌های نسخه قبلی خود ساخته شده و محیط‌های غنی‌تر و داستانی بهتر را ارائه می‌دهد. همچنین این نسخه سیستم مبارزات نسخه زیرو داون را اصلاح کرده و تنوع جدیدی از سلاح‌ها، ابزارها و تاکتیک‌ها را به بازیکنان ارائه می‌دهد. برخلاف هورایزن زیرو داون، در فوربیدن وست بازیکنان آزادی بیشتری در بالا رفتن از صخره‌ها دارند و همچنین کاوش در زیر آب نیز فراهم شده است. می‌توان گفت که هورایزن فوربیدن وست یک دستاورد فنی و هنری است که یکی از بهترین تجربه‌های جهان‌باز در دنیای بازی‌های مدرن محسوب می‌شود

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Raven Software

سال عرضه: 2016

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One

این بازی در واقع نسخه‌ای ارتقا‌یافته از یکی از تحسین‌شده‌ترین نسخه‌های سری کال آو دیوتی است که تجربه‌ای نو از این بازی تیراندازی اول‌شخص نمادین ارائه می‌دهد. بازیکنان در داستانی جذاب و مهیج که حول محور تروریسم جهانی و عملیات‌های نظامی محرمانه می‌چرخد، همراه شخصیت‌های به‌یادماندنی مانند کاپیتان پرایس و سوپ مک‌تاویش قرار می‌گیرند. ترکیب ماموریت‌های پرتنش بخش تک‌نفره و حالت‌های چند‌نفره قدرتمند، این بازی را به استانداردی جدید برای بازی‌های شوتر مدرن تبدیل کرد. نسخه ریمستر نه‌ تنها جلوه‌های بصری نسخه اصلی را بهبود بخشید، بلکه ویژگی‌های جدیدی مانند نقشه‌های اضافی برای حالت چند‌نفره، افکت‌های نورپردازی به‌روز‌شده و مدل‌های بهبود یافته شخصیت‌ها را معرفی کرد.

DOOM Eternal

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: id Software

سال عرضه: 2020

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S

در دوم اترنال، مانند دیگر نسخه‌های این مجموعه شما در نقش دوم‌گای بازی می‌کنید، یک جنگجوی باستانی با قدرت‌های الهی که برای نابودی تهدید شیطانی به زمین بازمی‌گردد. مسلح به مجموعه‌ای از سلاح‌های پیشرفته و فراطبیعی، شکارچی مأموریتی برای شکار موجودات جهنمی و جلوگیری از نابودی کامل بشریت را آغاز می‌کند. این بازی فرمول مبارزه نسخه قبلی خود را به یک گیم‌پلی تهاجمی و پرسرعت تکامل می‌دهد که نیازمند تحرک مداوم است. در واقع بازی از بازیکنان می‌خواهد که تهاجمی عمل کنند. برای کسانی که به دنبال یک بازی تیراندازی سریع، پرخشونت و شدیدا سرگرم‌کننده هستند، دوم اترنال اوج هیجان است.

Marvel Rivals

تهیه‌کننده: NetEase Games / سازنده: NetEase Games

سال عرضه: 2024

پلتفرم: PS5, PC, Xbox Series X/S

هنگامی که مارول رایوالز معرفی شد، بسیاری آن را یک کپی از اورواچ برشمردند. با این حال این بازی عرضه شد و نشان داد که نوآوری‌های خاص خود را دارد. مارول رایوالز تیم‌هایی متشکل از قهرمانان و شروران مختلف مارول را در حالت‌های متنوعی در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. هر یک از این شخصیت‌ها دارای قابلیت‌های منحصربه‌فردی هستند و توانایی‌های برخی از شخصیت‌ها را می‌توان ترکیب کرد. سبک گرافیکی بازی چشم‌نواز است و به جزئت می‌توان گفت که طراحی شخصیت‌ها عالی کار شده است. این طراحی عالی در مراحل بازی نیز به چشم‌ می‌خورد. این مراحل از مکان‌های دنیای مارول الهام گرفته شده‌اند و عناصر تخریب‌پذیری را در خود جای داده‌اند.

Wolfenstein: Youngblood

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: MachineGames Arkane Lyon

سال عرضه: 2019

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

بازی Wolfenstein: Youngblood یک نسخه فرعی از سری نمادین ولفنشتاین محسوب می‌شود. داستان بازی حول جس و سوف بلازکوویچ، دختران دوقلوی قهرمان افسانه‌ای سری یعنی بی‌جی بلازکوویچ، می‌چرخد که برای یافتن پدر گمشده خود به پاریس تحت اشغال نازی‌ها سفر می‌کنند. برخلاف نسخه‌های قبلی این مجموعه، Youngblood با تمرکز بر بازی کوآپ طراحی شده و به دو بازیکن امکان می‌دهد تا با همکاری یکدیگر مأموریت‌ها را به انجام برسانند. این بازی ترکیبی از مبارزات سریع، طراحی مراحل باز و پیشرفت سبک نقش‌آفرینی را ارائه می‌دهد که به بازیکنان آزادی می‌دهد تا سلاح‌ها، توانایی‌ها و تاکتیک‌های خود را مطابق با سبک بازی‌شان سفارشی کنند. بازیکنان می‌توانند با مخفی‌کاری یا تیراندازی مستقیم به چالش‌ها نزدیک شوند و با دشمنانی که به‌تدریج دشوارتر می‌شوند، مقابله کنند. در حالی که گیم‌پلی کیفیت بسیار بالایی مشابه‌ نسخه‌های قبلی دارد، اما داستان این نسخه اندکی ضعف دارد.

Halo: The Master Chief Collection

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: 343 Industries

سال عرضه: 2014

پلتفرم: Xbox One, PC

مجموعه هیلو شش بازی نمادین از این سری را در بر می‌گیرد و شامل هیلو 1 تا 4 و نسخه‌هایی نظیر ریچ و ODST است که بهبودهایی دریافت کرده‌اند. البته هر بازی داستان و مکانیک‌های گیم‌پلی اصلی خود را حفظ کرده و به طرفداران این امکان را می‌دهد تا حماسه افسانه‌ای مستر چیف (Master Chief) و نبردهای حماسی او علیه کاوننت (Covenant)، فلاد (Flood) و دیگر دشمنان را دوباره تجربه کنند. علاوه بر کمپین‌ها، مجموعه دارای یک حالت چندنفره قوی است که نقشه‌ها و حالت‌های مختلف از کل سری را گرد هم آورده است. در کل تجربه‌ی این مجموعه هم برای طرفداران قدیمی و هم برای تازه‌واردانی که می‌خواهند یکی از نمادین‌ترین سری‌های صنعت بازی را تجربه کنند، ضروری است.

Metro Exodus

تهیه‌کننده: Deep Silver / سازنده: 4A Games

سال عرضه: 2019

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S

سومین نسخه از سری تیراندازی محبوب مترو در روسیه‌ای ویران‌شده جریان دارد و ماجرای آرتیوم و همراهانش از گروه اسپارتان رنجرز را دنبال می‌کند که با استفاده از یک لوکوموتیو بخار به نام آرورا در سراسر کشور سفر می‌کنند. طراحی تقریبا جهان باز و محیط‌های گسترده بازی، ترکیبی از اکتشاف، مدیریت منابع و مبارزه را به بازیکنان ارائه می‌دهد، در حالی که مناظر تاریک اما بصری خیره‌کننده‌ای که پر از جهش‌یافته‌های خطرناک، گروه‌های خشن و خطرات محیطی است، چالش‌های جدیدی به همراه دارد. داستان بازی جذاب است و بازیکنان را درگیر مبارزه برای بقا و جست‌وجوی امید در دنیایی ویران‌شده می‌کند. همچنین برخلاف نسخه‌های قبلی، بازیکنان بیشتر به کاوش تشویق می‌شوند. سیستم آب‌وهوای پویا نیز تجربه بازی را بهبود می‌بخشند و محیطی را فراهم می‌کند که به این راحتی‌ها از آن خسته نخواهید شد.

Valorant

تهیه‌کننده: Riot Games / سازنده: Riot Games

سال عرضه: 2020

پلتفرم: PS5, PC, Xbox Series X and Series S, Android

ولورانت یک بازی تیراندازی تاکتیکی اول‌شخص محبوب است که در آن بازیکنان در تیم‌های پنج‌نفره با یکدیگر رقابت می‌کنند و به صورت نوبتی وظایف حمله یا دفاع از اهداف، مانند گذاشتن یا خنثی کردن یک بمب که با عنوان اسپایک (Spike) شناخته می‌شود را انجام می‌دهند. هر نوبت نیازمند واکنش‌های سریع، کار تیمی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک است، زیرا بازیکنان باید سبک بازی خود را با توانایی‌های شخصیت انتخاب‌شده و شرایط در حال تغییر مسابقه تطبیق دهند. ولورانت به دلیل حضور شخصیت‌های متنوع با قدرت‌ها و سبک‌های بازی منحصربه‌فرد در صنعت بازی متمایز شده است. این شخصیت‌ها با افزودن عمق تاکتیکی و شخصیتی به بازی، به بازیکنان اجازه می‌دهند هر مسابقه را بر اساس ترجیحات خود به شیوه‌ای متفاوت تجربه کنند. رایوت گیمز با ارائه به‌روزرسانی‌های منظم، معرفی شخصیت‌ها و نقشه‌های جدید و غیره به طور فعال از جامعه‌ی بازیکنان حمایت می‌کند.

The Witcher 3: Wild Hunt

تهیه‌کننده: CD Projekt / سازنده: CD Projekt Red

سال عرضه: 2015

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S

تعداد کمی از بازی‌ها در تاریخ توانسته‌اند تاثیری مانند ویچر 3 بگذارند. این بازی که بر اساس آثار نویسنده لهستانی، آندژی ساپکوفسکی ساخته شده، بازیکنان را در نقش گرالت از ریویا، یک شکارچی هیولا، قرار می‌دهد که در جست‌وجوی دخترخوانده‌اش، سیری، قرار دارد. وقایع این بازی پس از ویچر ۲ و در دنیایی که درگیر جنگی مداوم بین امپراتوری نیلفگارد و پادشاهی‌های شمالی است، جریان دارد. خط اصلی داستان، سرشار از دسیسه، خیانت و احساسات عمیق است و این وسط مأموریت‌های جانبی آن نیز گاهی حتی از داستان اصلی نیز پیشی می‌گیرد. گیم‌پلی ویچر ۳ تکامل‌یافته‌ی نسخه‌های قبلی خود است. گرالت ابزارهای متنوعی به همراه توانایی‌های جادویی در اختیار دارد. چه در حال نبرد با یک گریفین غول‌پیکر باشید یا در دوئلی با یک دشمن انسانی ماهر، هر مبارزه حسی هیجان‌انگیز دارد. اگر تاکنون ویچر ۳ را تجربه نکرده‌اید، یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای دنیای بازی را از دست داده‌اید.

Cyberpunk 2077

تهیه‌کننده: CD Projekt / سازنده: CD Projekt Red

سال عرضه: 2020

پلتفرم: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

سایبرپانک ۲۰۷۷ یک تحول شگرف در دنیای بازی است. پس از آن عرضه‌ پرحاشیه، این بازی با به‌روزرسانی‌ها و محتوای دانلودی جذاب، توانسته به یک اثر جهان باز جذاب تبدیل شود. این بازی در کلان‌شهری بسیار چشم‌نواز به نام نایت سیتی جریان دارد و تجربه‌ای عمیق را ارائه می‌دهد که در آن بازیکنان در نقش وی (V)، یک مزدور سرگردان در دنیایی پر از حرص و طمع شرکت‌ها، ارتقاهای سایبری و چالش‌های اخلاقی، قرار می‌گیرند. بازی محتوای بسیار زیادی دارد که شامل ماموریت‌های اصلی و فرعی متنوعی است که همگی کیفیت بسیار خوبی دارند. این بازی ترکیبی از تیراندازی اول‌شخص، مکانیک‌های نقش‌آفرینی و اکتشاف در دنیای باز است. بازیکنان می‌توانند مأموریت‌ها را با روش‌های مختلفی انجام دهند و انتخاب‌هایی داشته باشند که بر پایان آن تاثیرگذار است.

Elden Ring

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: FromSoftware

سال عرضه: 2022

پلتفرم: PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

الدن رینگ را شاید بتوان کامل‌ترین اثر استودیوی فرام‌سافتور دانست. برخلاف بازی‌های قبلی فرام‌سافتور که دنیاهای به هم پیوسته ولی خطی داشتند، الدن رینگ شامل یک جهان باز بسیار گسترده است که به بازیکنان این آزادی می‌دهد تا با شکل مورد علاقه‌ی خود به جست‌وجو بپردازند. هر ناحیه از سرزمین‌های میان منحصربهفرد است و دشمنان، باس‌های چالش برانگیز و رمز و رازهای خاص خود را دارد. بازی به طرز ماهرانه‌ای از داستان‌گویی محیطی استفاده می‌کند و عملا هرچیزی در بازی یک تکه از داستان است که روایت را زنده می‌کند. الدن رینگ مکانیک‌های مبارزه سری بازی‌های سولزبورن را بهبود و گسترش می‌دهد، در حالی که عناصر جدیدی را معرفی می‌کند که آن را تازه و پویا می‌سازد. بازیکنان می‌توانند از مجموعه‌ای وسیع از سلاح‌ها، جادوها، و خاکسترهای جنگ استفاده کنند که امکان سفارشی‌سازی عمیق سبک‌های مبارزه را فراهم می‌آورد.

Persona 5 Royal

تهیه‌کننده: Atlus / سازنده: P-Studio

سال عرضه: 2016

پلتفرم: PS3, PS4, Nintendo Switch, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

نسخه‌ی ارتقایافته‌ی پرسونا ۵ به‌ عنوان یک بازی نقش‌آفرینی ژاپنی، تجربه‌ای که نسخه‌ی اصلی ارائه داده بود را اصلاح و گسترش می‌دهد و با اضافه شدن شخصیت‌های جدید، داستانی طولانی‌تر، مکانیک‌های تازه و بهبودهای گیم‌پلی، این نسخه‌ اغلب به‌عنوان یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی تمام دوران شناخته می‌شود. در این بازی شما در نقش رن آمایا (Ren Amamiya) قرار می‌گیرید که پس از دخالت در یک درگیری، به اشتباه به جرم محکوم شده و به توکیو فرستاده می‌شود تا دوران مشروطیت خود را بگذراند. در این مدت، او به آکادمی شوجین (Shujin Academy) می‌پیوندد و تحت نظر سرپرست خود، سوجیرو ساکورا (Sojiro Sakura) قرار می‌گیرد. اما طولی نمی‌کشد که اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد. قهرمان داستان دنیاییی را کشف می‌کند که در آن افراد فاسد تمایلات خود را پنهان می‌کنند. او با دوستان جدیدش، گروه دزدهای روح را تشکیل می‌دهد که مأموریت آن‌ها دزدیدن امیال بد بزرگسالان فاسد و اصلاح جامعه است.

Dragon Age: Inquisition

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: BioWare

سال عرضه: 2014

پلتفرم: PS3, PS4, PC, Xbox 360, Xbox One

سری دراگون ایج یکی از بهترین مجموعه‌های نقش‌آفرینی است که هر نسخه از آن جذابیت خاص خود دارد. داستان Inquisition در دنیای تداس جریان دارد و با رویدادی مهیب آغاز می‌شود. نشست صلح میان جادوگران و تمپلارها، معروف به اجلاس بزرگ، در یک انفجار عظیم نابود می‌شود و باعث مرگ رهبر اعظم معبد، نهاد مذهبی اصلی تداس، می‌گردد. این فاجعه، پرده میان دنیای مادی و برزخ را می‌شکند و شیاطین را آزاد می‌کند. در مرکز این هرج‌ومرج، شخصیت اصلی بازی قرار دارد که از این ویرانی جان سالم به در برده و علامتی درخشان بر روی دست خود دارد که تنها چیزی که قادر به بستن این شکاف‌هاست. برخلاف بازی‌های قبلی که بیشتر بر ماجراجویی‌های شخصی یا درگیری‌های محدود سیاسی تمرکز داشتند، این نسخه به بازیکن اجازه می‌دهد که کنترل مستقیم یک سازمان قدرتمند را در دست داشته باشد. از طریق میز جنگ، بازیکن می‌تواند دستورات صادر کند، مأمورانی اعزام کند و آینده تداس را شکل دهد. هر تصمیمی بر دنیای بازی تأثیر دارد. این وسط سیستم مبارزه بازی انعطاف‌پذیر است و سبک‌های مختلفی را پشتیبانی می‌کند. بازیکنان می‌توانند در نبردهای سریع و اکشن‌محور شرکت کنند یا از دوربین تاکتیکی برای یک رویکرد استراتژیک‌تر استفاده کنند. این نسخه یک ماجراجویی فراموش‌نشدنی و یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی زمان خود است.

Dead Space Remake

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Motive Studio

سال عرضه: 2023

پلتفرم: PC, PS5, Xbox Series X/S

از لحظه‌ای که بازیکنان در نقش آیزاک کلارک (Isaac Clarke)، مهندسی که در سفینه‌ی متروکه‌ی USG Ishimura گرفتار شده، قدم می‌گذارند، تنش به‌وضوح حس می‌شود. این بازسازی به ریشه‌های خود وفادار مانده و داستان نسخه‌ی اصلی را حفظ کرده است، اما نحوه‌ی ارائه‌ی آن را بهبود داده است. برخلاف نسخه‌ی ۲۰۰۸، آیزاک دیگر یک شخصیت بی‌صدا نیست. گانر رایت (Gunner Wright)، که در نسخه‌های دوم و سوم صداپیشگی او را برعهده داشت، بازگشته تا به او جان ببخشد. این تغییر، تعاملات بازی را واقعی‌تر و روایت را طبیعی‌تر کرده است. همچنین درحالی‌ که بازسازی همچنان گیم‌پلی نسخه‌ی اصلی را حفظ کرده، چندین بهبود اساسی برای ارتقای تجربه‌ی بازی ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین افزوده‌های جدید، یک هوش مصنوعی است که به‌ طور پویا جو بازی را تغییر می‌دهد. نورها ممکن است سوسو بزنند، صداهای غیرمنتظره‌ای در راهروها طنین‌انداز شوند و نکرمورف‌ها در لحظاتی که اصلاً انتظارشان را ندارید ظاهر شوند. بخش‌های بی‌وزنی به‌طور کامل بازطراحی شده‌اند تا با مکانیک‌های نسخه دوم هماهنگ شوند. به جای پرش‌های محدود نسخه‌ی اصلی، اکنون بازیکنان می‌توانند در محیط با جاذبه صفر با آزادی کامل و به‌ صورت ۳۶۰ درجه حرکت کنند. این وسط به جای قطع ساده‌ی اندام‌ها، اکنون نکرمورف‌ها دارای لایه‌هایی از پوست، ماهیچه و استخوان هستند که با هر شلیک نمایان شده و تکه‌تکه می‌شوند. این تغییر باعث می‌شود قطع اعضای دشمنان نه‌تنها رضایت‌بخش‌تر، بلکه وحشتناک‌تر نیز باشد. در کل برای کسانی که به‌دنبال سفری وحشتناک در راهروهای متروکه‌ی ایشیمورا هستند، این بازسازی از هر نظر یک تجربه‌ی عالی ارائه می‌دهد.

Resident Evil 2 Remake

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال عرضه: 2019

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, iPadOS

بازسازی رزیدنت اویل 2 نمونه‌ای درخشان از بازآفرینی یک اثر کلاسیک است. داستان این بازی حول دو شخصیت اصلی می‌چرخد: لیان اس. کندی (Leon S. Kennedy)، یک پلیس تازه‌کار و کلر ردفیلد (Claire Redfield) که به دنبال برادر گمشده‌اش، کریس (Chris)، به راکون سیتی آمده است. اما هر دوی آن‌ها خیلی زود متوجه می‌شوند که در میان یک کابوس واقعی گرفتار شده‌اند، زیرا شهر به دلیل شیوع یک ویروس بیولوژیکی که حاصل فعالیت‌های شوم شرکت آمبرلا است، به تسخیر زامبی‌ها درآمده است. داستان بازی از طریق دو کمپین جداگانه روایت می‌شود که هر یک مخصوص یکی از شخصیت‌های اصلی است. هرچند لیان و کلر مکان‌های مشترکی را تجربه می‌کنند، اما هرکدام داستان، شخصیت‌ها و چالش‌های منحصر‌به‌فرد خود را دارند. لیان در طول مسیر با آیدا وانگ (Ada Wong)، جاسوسی مرموز که اهداف خاص خود را دنبال می‌کند، روبه‌رو می‌شود، در حالی که کلر با شری برکین (Sherry Birkin)، دختری کوچک که در تلاش برای فرار از وحشت‌های ناشی از آزمایش‌های والدینش است، آشنا می‌شود. برخلاف نسخه اصلی که دارای دوربین ثابت و کنترل‌های کلاسیک بود، این بازسازی از زاویه دید سوم‌شخص مشابه رزیدنت اویل 4 استفاده می‌کند. کپ‌کام با مهارت بالا، کنترل‌های مدرن را با مکانیک‌های کلاسیک وحشت بقا ترکیب کرده است. مدیریت منابع همچنان اهمیت بالایی دارد زیرا محدودند و دشمنان نیز به‌راحتی از بین نمی‌روند مگر با هدف‌گیری دقیق. بازیکنان باید هوشمندانه تصمیم بگیرند که بجنگند یا فرار کنند.

Alien: Isolation

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Creative Assembly

سال عرضه: 2014

پلتفرم: PS3, PS4, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS

این بازی در دنیای فیلم علمی-تخیلی و ترسناک بیگانه که در سال ۱۹۷۹ به کارگردانی ریدلی اسکات (Ridley Scott) ساخته شد، جریان دارد. بیگانه: انزوا به‌طور استادانه‌ای فضای فیلم و تنش بی‌وقفه‌ی آن را بازسازی می‌کند. برخلاف بسیاری از بازی‌های دیگر مجموعه بیگانه، این بازی بازیکن را با انبوهی از سلاح‌ها برای نابود کردن زنومورف‌ها مجهز نمی‌کند. در عوض، تمرکز آن بر مخفی‌کاری، بقا و ترس خالص است. بازیکن در نقش آماندا ریپلی (Amanda Ripley)، دختر الن ریپلی (Ellen Ripley) قرار می‌گیرد که در جست‌وجوی پاسخ‌هایی درباره‌ی ناپدید شدن مادرش است. با داشتن هوش مصنوعی پیشرفته‌ی زنومورف، محیط‌های آینده‌گرایانه‌ی ترسناک و فضای خفقان‌آور که عالی طراحی شده، این یکی از ترسناک‌ترین بازی‌هایی است که می‌توانید تجربه کنید.

Forza Horizon 5

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Playground Games

سال عرضه: 2021

پلتفرم: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5

بازی‌های مسابقه‌ای در طول سال‌ها پیشرفت زیادی کرده‌اند، اما تعداد کمی از آن‌ها توانسته‌اند مانند سری فورتزا هورایزن استانداردهای جدیدی را برای علاقه‌مندان به اتومبیل تعیین کنند. جشنواره‌ی هورایزن این بار به بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین خانه‌ی خود یعنی مکزیک رسیده است. نقشه‌ی جهان‌باز فورتزا هورایزن 5 فقط وسیع نیست، بلکه بسیار باجزئیات و متنوع است. سیستم فصول پویا نیز دوباره بازگشته است، به این معنا که دنیای بازی هر هفته تغییر می‌کند. با این حال شاید مهم‌ترین چیز در هر بازی ماشینی، تنوع ماشین‌ها و مهم‌تر از آن، حس رانندگی متفاوت با آن‌ها است. با بیش از 500 ماشین که هر کدام فیزیک و هندلینگ خاص خود دارند، بعید است که کسی ناراضی باشد. همچنین شخصی‌سازی نیز عمیق‌تر از همیشه است، به طوری که بازیکنان می‌توانند عملکرد خودرو را تغییر دهند، موتور را تعویض کنند و طرحی‌های سفارشی روی بدنه‌ی خودرو اعمال کنند. از مناظر دیدنی گرفته تا فهرست گسترده‌ی خودروها، فورتزا هورایزن 5 تجربه‌ای را ارائه می‌دهد که بی‌پایان به نظر می‌رسد. فرقی ندارد که عاشق سرعت باشید یا کاوش در جهان را دوست داشته باشید، این بازی برای همه چیزهایی برای ارائه دارد.

Mario Kart 8 Deluxe

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo EAD

سال عرضه: 2014

پلتفرم: Wii U, Nintendo Switch

این نسخه بهبودیافته از ماریو کارت 8 که در ابتدا در سال ۲۰۱۴ برای Wii U عرضه شد، تجربه‌ای هیجان‌انگیز از مسابقات کارتینگ را ارائه می‌دهد؛ تجربه‌ای که بیش از سه دهه است سری ماریو کارت را به یکی از پایه‌های اصلی کنسول‌های نینتندو تبدیل کرده است. ماریو کارت 8 دیلاکس دارای بیشترین تعداد شخصیت در تاریخ این سری است. بازیکنان می‌توانند از بین بیش از ۴۰ راننده مختلف انتخاب کنند که هر کدام طراحی جذابی دارند. همچنین، بازیکنان می‌توانند وسیله نقلیه خود را با انتخاب بدنه، چرخ‌ها و موارد مختلف شخصی‌سازی کنند تا سبک بازی موردنظر خود را پیدا کنند. با گرافیک چشم‌نواز، فهرست گسترده‌ای از شخصیت‌ها، تعداد زیادی مسیر مسابقه و حالت‌های چندنفره جذاب، ماریو کارت 8 دیلاکس تجربه‌ای نهایی از مسابقات کارتینگ را برای بازیکنان در هر سنی فراهم می‌کند.

Civilization VI

تهیه‌کننده: 2K / سازنده: Firaxis Games

سال عرضه: 2016

پلتفرم: PC, iOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android

سری بازی تمدن یکی از جذاب‌ترین مجموعه‌های صنعت بازی در سبک استراتژی است. در تمدن ۶، بازیکنان می‌توانند از میان تمدن‌های مختلف، یکی را انتخاب کنند. هر تمدن توسط یک شخصیت تاریخی با توانایی‌های خاص رهبری می‌شود. از کلئوپاترا در مصر گرفته تا چنگیزخان در مغولستان، هر رهبر ویژگی‌هایی دارد که سبک بازی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازیکنان باید تمدن خود را از طریق دوره‌های تاریخی مختلف هدایت کنند، فناوری‌های جدید را کشف کنند، امپراتوری خود را گسترش دهند و با سایر ملت‌ها رقابت یا همکاری کنند. برای پیروزی در تمدن ۶، روش‌های مختلفی نظیر پیروزی نظامی، علمی، مذهبی و غیره وجود دارد که هرکدام نیازمند استراتژی متفاوتی هستند. هر مسیر پیروزی سبک بازی متفاوتی را می‌طلبد و باعث می‌شود که هیچ دو بازی مشابه یکدیگر نباشند. با پشتیبانی از به‌روزرسانی‌های مداوم و بسته‌های الحاقی، تمدن ۶ همچنان یکی از برترین بازی‌های استراتژی تاریخ محسوب می‌شود. اگر تاکنون آن را تجربه نکرده‌اید، اکنون بهترین زمان برای رهبری تمدن خود به سوی شکوه است.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

تهیه‌کننده: Mimimi Games / سازنده: Mimimi Games

سال عرضه: 2023

پلتفرم: PS5, PC, Xbox Series X/S

شدو گمبیت یک بازی استراتژی مخفی‌کاری است که در عصر طلایی دزدان دریایی جریان دارد. کارائیب گمشده یک زنجیره جزایر مرموز است که تحت تأثیر نفرین ارواح گمشده قرار دارد که بازیکنان باید در این سرزمین خطرناک مسیر خود را پیدا کنند. در قلب این ماجراجویی، آفیا، یک دزد دریایی نفرین‌شده قرار دارد که مأموریت دارد خدمه‌ای از همفکران خود را گرد هم آورد. بازی شامل هشت شخصیت منحصر‌به‌فرد است که هر یک ویژگی‌ها و توانایی‌های خاص خود را دارند. رد مارلی (The Red Marley) نه‌ تنها وسیله‌ای برای سفر، بلکه یک کشتی ارواح است که به عنوان پایگاه اصلی بازیکنان عمل می‌کند. روی عرشه این کشتی، بازیکنان می‌توانند مأموریت‌های بعدی خود را برنامه‌ریزی کنند، با اعضای خدمه تعامل داشته باشند و از طریق مأموریت‌های اختصاصی به داستان‌های پس‌زمینه شخصیت‌ها پی ببرند. شدو گمبیت یک بازی با تاکتیک‌های گسترده و متنوع است. بازیکنان می‌توانند پیش از هر مأموریت، ترکیب خدمه خود را آزادانه انتخاب کنند و از قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد آنها برای طرح‌ریزی استراتژی‌های نوآورانه بهره ببرند. ساختار خاص بازی اجازه می‌دهد تا هر مأموریت را از مسیرهای مختلف به پایان رساند. خوشبختانه بازی دارای سیستم ذخیره سریع است که بازیکنان را قادر می‌سازد بدون ترس از شکست، تاکتیک‌های خود را آزمایش کنند و در صورت نیاز، زمان را به عقب برگردانند تا برنامه‌های خود را اصلاح کنند.

BioShock: The Collection

تهیه‌کننده: 2K Games / سازنده: Blind Squirrel Games

سال عرضه: 2016

پلتفرم: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

مجموعه بایوشاک تنها یک نسخه بازسازی‌شده از سه بازی شاهکار این مجموعه نیست، بلکه سفری است به دنیاهای دیستوپیایی شگفت‌انگیزی که در آن‌ها مسائل فلسفی و داستان‌گویی جذاب به‌طور یکپارچه با گیم‌پلی سرگرم‌کننده‌ای ترکیب شده‌اند. این مجموعه شامل بایوشاک (۲۰۰۷)، بایوشاک ۲ (۲۰۱۰) و بایوشاک اینفینیت (۲۰۱۳) است که همگی با گرافیک بهبود‌یافته، عملکرد روان‌تر و تمامی بسته‌های الحاقی مربوطه ارائه می‌شوند. اثری که همه‌چیز را آغاز کرد، در شهر زیرآبی و وهم‌آلود رپچر جریان دارد و شما در نقش جک (Jack) بازی می‌کنید، مردی که از سقوط یک هواپیما در اقیانوس اطلس جان سالم به در می‌برد و به‌طور تصادفی وارد راپچر می‌شود و خود را درگیر نبردی میان رایان و شخصیت مرموزی به نام اطلس (Atlas) می‌یابد. هشت سال پس از وقایع بازی اول، بایوشاک ۲ شما را در نقش سابجکت دلتا (Subject Delta) قرار می‌دهد، یکی از بیگ‌ددی‌های اولیه‌ی رپچر که تنها یک هدف یعنی پیدا کردن دختر کوچکش، النور (Eleanor) دارد. اگرچه بایوشاک ۲ به اندازه نسخه اول مورد تحسین قرار نگرفت، اما بعدها بسیاری از طرفداران و منتقدان آن را به‌عنوان یک اثر ارزشمند شناختند. در نهایت در سومین نسخه با ترک دنیای زیرآبی و تاریک رپچر، بایوشاک اینفینیت بازیکنان را به شهر شناور کلمبیا می‌برد، شهری سرزنده و پر از ملی‌گرایی که در میان ابرها معلق است. شما در نقش بوکر دویت (Booker DeWitt) بازی می‌کنید که یک کارآگاه خصوصی است که مأموریت دارد تا دختری مرموز به نام الیزابت (Elizabeth) را پیدا کند. در کل می‌توان گفت که مجموعه بایوشاک سفری فراموش‌نشدنی به دنیاهایی شگفت‌انگیز و دلهره‌آور ارائه می‌دهد که برای مدت‌ها از ذهن شما بیرون نخواهد رفت.

Rise of the Tomb Raider

تهیه‌کننده:

Microsoft Studios / سازنده: Crystal Dynamics

سال عرضه: 2015

پلتفرم: Xbox 360, Xbox One, PC, PS4

سری توم ریدر یکی از جذاب‌ترین مجموعه‌های اکشن ماجراجویی تاریخ است که برای سال‌هاست که بازیکنان را سرگرم کرده است. در Rise of the Tomb Raider شاهد نسخه‌ای باتجربه‌تر و مصمم‌تر از لارا کرافت هستیم. پس از زنده ماندن از حوادث هولناک بازی اول سه‌گانه‌ی جدید سری، اکنون او شیفته کشف حقیقت درباره تحقیقات پدر مرحومش شده است. این جست‌وجو او را به طبیعت وحشی و یخ‌زده سیبری می‌کشاند. او در پی یافتن شهری افسانه‌ای است گفته می‌شود راز جاودانگی را در خود پنهان کرده است. اما لارا تنها کسی نیست که به دنبال این راز می‌گردد. یک سازمان شبه‌نظامی مرموز به نام ترینیتی نیز در جست‌وجوی آن و قصد دارد قدرت باستانی آن را به سلاحی مخرب تبدیل کند. Rise of the Tomb Raider دارای برخی از زیباترین مناظر در کل این مجموعه است. برخلاف بازی قبلی که در یک جزیره محدود جریان داشت، این نسخه حس گستردگی و اکتشاف بیشتری را ارائه می‌دهد. دنیای بازی نیمه‌باز است و به بازیکنان اجازه می‌دهد که آزادانه در محیط‌هایی پر از رازها، مقبره‌ها و آثار پنهان کاوش کنند. لارا دارای یک مجموعه متنوع از سلاح‌ها است اما بازی به مخفی‌کاری نیز اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.

Darksiders III

تهیه‌کننده: THQ Nordic / سازنده: Gunfire Games

سال عرضه: 2018

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

مجموعه دارکسایدرز همیشه یک حماسه‌ی عظیم از قدرت‌های الهی، سرزمین‌های آخرالزمانی و نبردی ابدی میان بهشت، جهنم و هرآنچه در میان آن‌هاست بوده است. پس از موفقیت دو نسخه‌ اول، این نسخه‌ی سوم رویکردی جسورانه در پیش گرفت و به سمت یک تجربه‌ی متمرکزتر و اکشن‌محور حرکت کرد. در حالی که برخی از این تغییرات بحث‌برانگیز بودند، دارکسایدرز ۳ با ارائه‌ی یک سیستم مبارزه‌ی دشوار و حساب‌شده مشابه آثار سولزبورن، داستانی جذاب که جهان این سری را گسترش داد و قهرمانی که سرشار از خشم بود، هم حس تازگی و هم حس آشنایی را به طرفداران عرضه کرد. اتفاقات دارکسایدرز ۳ در همان خط زمانی دارکسایدرز ۲ رخ می‌دهد و این بار فیوری (Fury)، یکی از چهار سوارکار آخرالزمان، در مرکز داستان قرار دارد. برخلاف برادرانش، وار (War) و دث (Death) که قهرمانان دو بازی قبلی بودند، فیوری شخصیتی غیرقابل‌پیش‌بینی و تندخو دارد و از شلاق به‌عنوان سلاح اصلی خود استفاده می‌کند. همچنین این نسخه ساختاری مترویدوانیایی دارد؛ بدین معنا که محیط‌ها به هم متصل بوده و به مرور با بدست آوردن توانایی‌های جدید باز می‌شوند. مبارزات فیوری بر پایه‌ی حرکات جاخالی و ضدحملات دقیق بنا شده است. در مقایسه با قدرت وحشیانه‌ی وار و چابکی دث، در این بازی، نمی‌توان با حملات مداوم دشمنان را شکست داد؛ بلکه باید حرکات آن‌ها را به‌دقت زیر نظر گرفت و در لحظه‌ی مناسب جاخالی داد تا ضدحمله‌ای کشنده اجرا کرد. دارکسایدرز ۳ شاید به محبوبیت نسخه‌های پیشین نرسیده باشد، اما همچنان نسخه‌ای ارزشمند در این مجموعه است.

Final Fantasy VII Remake

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Square Enix Business Division 1

سال عرضه: 2020

پلتفرم: PS4, PS5, PC

در سال ۱۹۹۷، فاینال فانتزی 7 ژانر نقش‌آفرینی را متحول کرد و اثری را ارائه داد که بیش از دو دهه همچنان افسانه‌ای باقی مانده است. طرفداران همیشه آرزو داشتند که این شاهکار محبوب با فناوری مدرن بازآفرینی شود و در سال ۲۰۲۰، اسکوئر انیکس با بازسازی آن به این خواسته پاسخ داد. اما این نسخه تنها یک به‌روزرسانی گرافیکی ساده نیست؛ بلکه بازآفرینی‌ای است که داستان، گیم‌پلی و دنیای بازی را گسترش داده و آن را به تجربه‌ای جدید تبدیل کرده است، در حالی که به ریشه‌های خود وفادار می‌ماند. در این بازی بازیکنان کنترل کلاود استرایف (Cloud Strife) را در دست دارند که به گروه آوالانچ (AVALANCHE) می‌پیوندد تا با شرکت فاسد برق شینرا (Shinra Electric Power Company) مبارزه کند. شینرا با استخراج بی‌رویه ماکو، منبع حیاتی سیاره، حیات را به خطر انداخته است و کلاود، همراه با شخصیت‌های نمادینی مانند بارت (Barret)، تیفا (Tifa) و اریث (Aerith)، سفری خطرناک را آغاز می‌کند. برخلاف نسخه اصلی که کل داستان را در یک بازی روایت می‌کرد، فاینال فانتزی 7ریمیک یک پروژه سه قسمتی است و اولین بخش آن تنها به ماجرای شهر میدگار می‌پردازد. در این پروژه سیستم گیم‌پلی نوبتی کلاسیک جای خود را به یک سیستم اکشن نقش‌آفرینی داده‌ تا برای بازیکنان بیشتری دسترس‌پذیر باشد. نسخه‌ی دوم این سری بازسازی با نام ریبرث نیز در 2024 منتشر شده که تجربه‌ای عالی در سبک جهان باز است که داستان کلاود را در خارج از میدگار ادامه می‌دهد. فعلا اطلاعات خاصی از نسخه‌ سوم در دسترس نیست اما ظاهرا داستان آن به طور کامل نوشته شده است.

Baldur’s Gate 3

تهیه‌کننده: Larian Studios / سازنده: Larian Studios

سال عرضه: 2023

پلتفرم:, PC, PS5, Xbox Series X/S

برای طرفداران بازی‌های کلاسیک نقش‌آفرینی و به خصوص بازی سیاه‌چال‌ها و اژدهایان، بالدورز گیت ۳ چیزی کمتر از یک رؤیای به حقیقت پیوسته نبود. این بازی که سری افسانه‌ای بالدورز گیت را پس از بیش از دو دهه دوباره زنده کرد، با الهام از قوانین نسخه پنجم سیاه‌چاله‌ها و اژدهایان، اثری فارخ را به بازیکنان ارائه داد. این بازی در سرزمین فائرون (Faerûn) جریان دارد، دنیایی پر از خدایان، هیولاها و جادو , داستان با ربوده‌شدن شخصیت شما توسط مایند فلیرها (Mind Flayers) آغاز می‌شود. آن‌ها موجوداتی وحشتناک هستند که یک نوزاد انگل‌مانند را در مغز شما قرار می‌دهند و کم‌کم شما را به یکی از خودشان تبدیل می‌کنند. اما برخلاف انتظار، به‌جای اینکه کنترل خود را از دست بدهید، قدرت‌های اسرارآمیزی بدست می‌آورید. از این لحظه، مسیر شما کاملاً در دستان خودتان است و گستره‌ی انتخاب‌های پیش رو چیزی است که بالدورز گیت ۳ را به یک شاهکار در سبک نقش‌آفرینی تبدیل می‌کند. بالدورز گیت ۳ کاملاً به مبارزات نوبتی متکی است. این تصمیم باعث شده مبارزات عمیق‌تر شوند و هر نبرد مانند یک بازی شطرنج به نظر برسد. بالدورز گیت ۳ تجربه‌ای عالی در بخش چندنفره ارائه می‌دهد و به شما این امکان را می‌دهد که بازی را به‌صورت کوآپ با دوستان تجربه کنید.

Hellblade 2

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Ninja Theory

سال عرضه: 2024

پلتفرم: PC, Xbox Series X/S

اولین نسخه از سری هل‌بلید در زمانی که عرضه شد، به دلیل داستان خاص خود و مشکلات روانی شخصیت اصلی در کنار جلوه‌های بصری عالی‌اش، مورد تحسین قرار گرفت. نسخه‌ی دوم با انتظارات زیادی عرضه شد و مانند قبل، یک بازی اکشن و ماجراجویی سوم شخص را ارائه داد که هرچند نتوانست آنگونه که باید عالی عمل کند اما این نمی‌تواند باعث شود که از جنبه‌های مثبت آن چشم‌پوشی کنیم. در این بازی، سنوآ با کمال میل توسط افراد یک قبلیه خشن شمالی اسیر می‌شود و در تلاش است تا با شکست این قبیله مردم برده شده خود را آزاد کند. با این حال با رسیدن به جزیره‌ی مد نظر، سنوآ متوجه می‌شود که اوضاع پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نظر داشت و حال باید با خدایان باستانی سروکله بزند. این بازی مفاهیم و عناصر گیم پلی نسخه قبلی خود را حمل می‌کند و شامل پازل‌ها و مبارزات با محوریت شمشیر است که با اینکه جذابیت زیادی دارند اما آنگونه که باید تنوعی ندارند و پس از مدتی ممکن است شما را خسته کنند. شاید بهترین جنبه از بازی گرافیک آن باشد. جلوه‌های بصری بازی در سطح بسیار بالایی قرار دارند و طراحی و انیمیشن‌های شخصیت‌ها بسیار واقع‌گرایانه است. در کل اگر قصد دارید به سراغ این بازی بروید، بهتر است بدانید که با اثری مواجه خواهید بود که بیشتر شامل صحنه‌های سینمایی است اما ارزش تجربه را دارد.

Control

تهیه‌کننده: 505 Games / سازنده: Remedy Entertainment

سال عرضه: 2019

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S

در کنترل، بازیکنان در نقش جسی فیدن (Jesse Faden)، که در جست‌وجوی حقیقتی درباره گذشته خود است، بازی می‌کنند. سفر او به اداره کنترل فدرال (Federal Bureau of Control) یا همان FBC منتهی می‌شود که یک سازمان دولتی مخفی است که به بررسی پدیده‌های ماوراءطبیعی می‌پردازد. جسی زمانی وارد این اداره می‌شود که نیرویی مرموز به نام هیس (The Hiss) آن را تسخیر کرده و ذهن کارکنان را آلوده ساخته است و باعث آشفتگی کامل درون مجموعه شده است. گیم‌پلی Control سبک تیراندازی سوم‌شخص را با توانایی‌های ماورایی ترکیب کرده و به بازیکنان امکان می‌دهد دشمنان را به روش‌های خلاقانه شکست دهند. قدرت‌های جسی شامل تله‌کینزی، معلق شدن در هوا و موارد دیگر می‌شود. این یکی از اولین بازی‌هایی بود که به‌طور کامل از فناوری ری تریسینگ استفاده کرد و باعث شد نورپردازی، بازتاب‌ها و دیگر عناصر بصری آن در سطحی بی‌نظیر قرار بگیرند. همچنین میزان تخریب‌پذیری محیط نیز یکی از مواردی بود که در این بازی در سطح بسیار قابل توجهی قرار داشت و یکی از جنبه‌های جذاب بازی محسوب می‌شد.

Returnal

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Housemarque

سال عرضه: 2021

پلتفرم: PS5, PC

ریترنال یک بازی اکشن علمی‌تخیلی پیچیده است که پس از اتمام آن محال است که بتوانید آن را فراموش کنید. در این بازی، بازیکنان در نقش سلین واسوس (Selene Vassos) قرار می‌گیرند که روی سیاره‌ای مرموز به نام آتروپوس سقوط می‌کند. اما خیلی زود متوجه می‌شود که مرگ پایان راه نیست و هر بار که کشته می‌شود، دوباره در محل سقوط بیدار می‌شود و در چرخه‌ای کابوس‌وار از مرگ، موجودات وحشتناک، محیط‌های متغیر و خاطراتی رمزآلود از گذشته‌اش گرفتار می‌شود. در واقع این بازی اثری در سبک روگ‌لایک است که هر بار می‌میرید، بازی را از ابتدا آغاز خواهید کرد. استودیوی سازنده به خاطر ساخت بازی‌های اکشن آرکید معروف است و ریترنال ادامه‌دهنده‌ی این سنت است. مبارزات سریع، روان و بی‌رحمانه هستند. بازیکنان باید مهارت خود را در جاخالی دادن، شلیک و حملات نزدیک تقویت کنند تا در برابر دشمنان بی‌رحم بیگانه زنده بمانند. دشمنان بازی، که اغلب طراحی‌ای شبیه به هیولاهای لاوکرفتی دارند، در الگوهای غیرقابل پیش‌بینی حمله می‌کنند و چالش‌های متنوعی ایجاد می‌کنند که شما را قطعا به دردسر خواهند انداخت. علاوه بر گیم‌پلی هیجان‌انگیز، داستان ریترنال نیز بسیار جذاب و پر از رازهای کشف‌نشده است که در هیچ اثری نمی‌توان نظیر آن را پیدا کرد.

A Plague Tale: Requiem

تهیه‌کننده: Focus Entertainment / سازنده: Asobo Studio

سال عرضه: 2022

پلتفرم: Nintendo Switch, PS5, PS, Xbox Series X/S

دومین نسخه از سری A Plague Tale ماجراجویی پرفراز و نشیب آمیسیا و هوگو را به شکلی جذاب ادامه می‌دهد. داستان در دنیایی قرون‌وسطایی و زیبا اما ترسناک روایت می‌شود که از جنگ و بیماری رنج می‌برد. آمیسیا و هوگو، همراه با مادرشان بئاتریس و کیمیاگری به نام لوکاس، به جنوب سفر می‌کنند تا درمانی برای بیماری مرموز هوگو که به طاعون موش‌های کشنده مرتبط است بیابند. در حالی که این دو خواهر و برادر به دنبال جزیره‌ای افسانه‌ای هستند که شاید راه نجات هوگو را در خود داشته باشد، با متحدان و دشمنان جدیدی روبه‌رو می‌شوند. بازی بر پایه گیم‌پلی مخفی‌کاری نسخه قبلی خود ساخته شده اما مکانیک‌های جدیدی را اضافه کرده است که آزادی عمل بیشتری به بازیکنان می‌دهد. محیط‌های بازی نیز گسترده‌تر و بازتر از قبل شده‌اند و به بازیکنان این امکان را می‌دهند که مسیرهای جایگزین و روش‌های مختلف برای پیشروی را کشف کنند. این بازی یک تجربه‌ احساسی را برای بازیکنان فراهم می‌کند که هم لذت‌بخش و هم در لحظاتی غم‌انگیز است.

Bayonetta 2

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: PlatinumGames

سال عرضه: 2014

پلتفرم: Wii U, Nintendo Switch

وقتی صحبت از اکشن پرزرق‌وبرق و شخصیت‌های به‌یادماندنی می‌شود، بایونتا ۲ یکی از آثاری است که معمولا نام برده می‌شود. این بازی به عنوان دنباله‌ای برای نسخه‌ی اول بایونتا عرضه شد و تمام ویژگی‌هایی را که نسخه‌ی اول را به یک اثر محبوب تبدیل کرده بود، بهبود داد و گسترش بخشید. در بایونتا ۲، بازیکنان بار دیگر کنترل بایونتا، جادوگر کاریزماتیک و مرگبار را بدست می‌گیرند که این بار راهی سفری برای نجات بهترین دوستش، می‌شود. در طول سفر، او با متحدان و دشمنان جدیدی روبه‌رو می‌شود. با این حال جنبه‌ اصلی بایونتا ۲ سیستم مبارزات آن است که یکی از روان‌ترین و بی‌نقص‌ترین تجربه‌های اکشن در تاریخ بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رود. پلاتینیوم گیمز سیستم مبارزاتی نسخه‌ی اول را بهبود داده و آن را به اوج رسانده است. مبارزات بازی سریع، روان و به‌شدت لذت‌بخش هستند و بازیکنان را تشویق می‌کنند تا با سلاح‌ها و تکنیک‌های مختلف آزمایش کنند.

NieR: Automata

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: PlatinumGames

سال عرضه: 2017

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

فرض کنید که در آینده‌ای دور، زمین توسط ماشین‌هایی که بیگانگان ساخته‌اند اشغال شده است. بازماندگان بشریت به ماه پناه برده‌اند و برای پس گرفتن خانه خود به اندرویدهای پیشرفته‌ای به نام YoRHa متکی هستند. این پس‌زمینه‌ی داستانی نیر: آتوماتا است. در این بازی شما عمدتاً کنترل ۲B، یک اندروید مبارز و خونسرد را به دست می‌گیرید. اما این بازی چیزی فراتر از یک داستان علمی‌تخیلی درباره جنگ بین اندرویدها و ماشین‌هاست و سؤالات فلسفی عمیقی را مطرح می‌کند. گیم‌پلی بازی در سبک اکشن نقش‌آفرینی توسعه یافته اما دائماً بین سبک‌های مختلف جابه‌جا می‌شود. یک لحظه در حال مبارزه‌ای سریع و هیجان‌انگیز هستید و لحظه‌ای بعد باید از میان حملات گلوله‌ای فرار کنید، معما حل کنید یا وارد مینی‌گیم‌های هک کردن شوید. پلاتینیوم‌گیمز که به دلیل طراحی عالی مبارزات در بازی‌هایی مانند بایونتا یا متال گیر رایزینگ شهرت دارد، حرکات روان و مبارزات جذاب امضای خود را به این بازی آورده است. همچنین بازی دارای بخش‌های پلتفرمر و حتی لحظاتی با سبک بازی‌های آرکید کلاسیک است. در کل فرقی نمی‌کند که برای اکشن، داستان یا موسیقی هیجان‌انگیز، وارد این دنیا شوید، آنچه بدست می‌آورید، چیزی فراموش‌نشدنی خواهد بود.

Hades 2

تهیه‌کننده: Supergiant Games/ سازنده: Supergiant Games

سال عرضه: 2024

پلتفرم: PC

زمانی که هیدس منتشر شد، سروصدای زیادی به پا کرد زیرا یک اثر روگ‌لایک شگفت‌انگیز را ارائه داده بود. دنباله‌ی این بازی، یعنی هیدس ۲ با تکیه بر پایه‌های نسخه‌ی قبلی، تجربه‌ای نسبتا غنی‌تر را ارائه می‌دهد که عمیق‌تر به اساطیر یونان می‌پردازد، شخصیت‌های جذابی معرفی می‌کند و مکانیک‌های گیم‌پلی بهبودیافته‌ای را به نمایش می‌گذارد و همه‌ این‌ها در حالی است که همچنان در حالت دسترسی زودهنگام به‌ سر می‌برد. برخلاف نسخه‌ی اول که داستان زاگرئوس را دنبال می‌کرد، هیدس ۲ بر ملینوئه (Melinoë)، شاهزاده‌ی دنیای زیرین و خواهر زاگرئوس، تمرکز دارد. مأموریت او رویارویی با کرونوس (Chronos)، تایتان قدرتمند زمان است. در این مسیر، او با خدایان مختلفی متحد می‌شود که هرکدام هدایای خاصی برای کمک به او در سرزمین‌های خطرناک بازی ارائه می‌دهند. از زمان آغاز دسترسی زودهنگام، هیدس ۲ به‌روزرسانی‌های بزرگی دریافت کرده که گستره و عمق بازی را افزایش داده‌اند. با در نظر گرفتن روند توسعه‌ی نسخه‌ی اول، پیش‌بینی می‌شود نسخه‌ی نهایی بین اواخر سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ منتشر شود.

Hogwarts Legacy

تهیه‌کننده: Warner Bros. Games / سازنده: Avalanche Software

سال عرضه: 2023

پلتفرم: PS5, PC, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

هاگوارتز لگسی بازیکنان را به دنیای جادویی مشهور کتاب‌های هری پاتر می‌برد. آنچه که این بازی را منحصربه‌فرد می‌کند، این است که به بازیکنان اجازه می‌دهد تا مدرسه جادوگری هاگوارتز را در یک دوره زمانی جدید و ده‌ها سال پیش از اتفاقات کتاب‌ها و فیلم‌ها تجربه کنند و نگاهی گسترده و عمیق به این جهان جادویی ارائه می‌دهد. در واقع داستان این بازی در دهه ۱۸90 میلادی اتفاق می‌افتد. شما نقش شخصیتی را ایفا می‌کنید که به عنوان یک دانش‌آموز سال پنجمی وارد هاگوارتز می‌شود. در حالی که بسیاری از عناصر اصلی دنیای جادوگری همچنان وجود دارند بازی داستانی کاملاً جدید با شخصیت‌ها، جادوها و رازهای نوآورانه ارائه می‌دهد. این یک بازی نقش‌آفرینی جهان باز است که به بازیکنان آزادی می‌دهد تا قلعه معروف هاگوارتز و محیط اطراف آن را به گونه‌ای که پیش از این در هیچ بازی یا فیلمی دیده نشده، کاوش کنند. سیستم مبارزه مبتنی بر جادو در این بازی تجربه‌ای پویا ارائه می‌دهد و شما می‌توانید ترکیبی از جادوهای مختلف را برای شکست دشمنان استفاده کنید. هاگوارتز لگسی با هیجان و انتظار زیادی روبرو شد، اگرچه بدون جنجال هم نبود، به ویژه در مورد بحث‌های پیرامون جی. کی. رولینگ. با این حال، خود بازی به طور کلی مورد تحسین قرار گرفت.

Dishonored 2

تهیه‌کننده: Bethesda Softworks / سازنده: Arkane Lyon

سال عرضه: 2016

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One

پانزده سال پس از وقایع دیس‌آنرد، در دومین نسخه از این سری فوق‌العاده، امیلی کالدوین (Emily Kaldwin) به همراه پدر و محافظش، کوروو آتانو (Corvo Attano)، بر امپراتوری حکومت می‌کند. اما آرامش حکومت او با کودتای دلیلا کوپراسپون (Delilah Copperspoon) از بین می‌رود و امیلی تاج و تختش را از دست می‌دهد. در لحظه‌ای بحرانی، بازیکنان باید بین کنترل امیلی یا کوروو یکی را انتخاب کنند که هرکدام با توانایی‌ها و دیدگاه‌های منحصربه‌فرد خود هستند. قهرمان داستان که قدرت خود را از دست داده و مجبور به فرار شده، به شهر کارناکا سفر می‌کند تا حقیقت پشت پرده‌ی قدرت گرفتن دلیلا را کشف کرده و تاج و تخت خود را پس بگیرد. این بازی بر پایه‌ی انتخاب‌های بازیکن بنا شده است. هر مأموریت راه‌های متعددی را ارائه می‌دهد و بازیکنان می‌توانند چالش‌ها را به روش دلخواه خود پشت سر بگذارند. می‌توان مخفیانه از کنار نگهبانان عبور کرد، از توانایی‌های ماورایی برای از بین بردن اهداف به روش‌های خلاقانه استفاده کرد یا به نبردی خشن و مستقیم وارد شد. سیستم هرج‌ومرج (Chaos) در بازی تعیین می‌کند که جهان چگونه به اعمال بازیکن واکنش نشان دهد. اگر رویکردی آرام و بدون کشتار داشته باشید، دنیا باثبات‌تر خواهد بود، اما خشونت بیش از حد باعث افزایش دشمنان، فضای تاریک‌تر و پایانی پر از هرج‌ومرج می‌شود. هر مرحله در بازی یک محیط نیمه‌باز و با جزئیات دقیق است که پر از مسیرهای مخفی، رازها و داستان‌های جانبی است. سری دیس‌آنرد به خاطر آزادی عمل بالا و تنوعی که با گیم‌پلی خود به بازیکن می‌دهد شناخته شده و در این نسخه نیز شما را ناامید نخواهد کرد.

GTA 5

تهیه‌کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar North

سال عرضه: 2013

پلتفرم: PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X/S

آخرین نسخه‌ عرضه شده از مجموعه‌ جی‌تی‌ای، به عنوان یکی از موفق‌ترین و تاثیرگذارترین بازی‌های ویدیویی که تاکنون ساخته شده شناخته می‌شود. این بازی ترکیبی از جهان باز، ماموریت‌های پر از اکشن و داستانی جذاب است که در شهر خیالی لوس سانتوس جریان دارد. برای اولین بار در سری، این بازی به بازیکنان این امکان را می‌دهد که نه یک، بلکه سه قهرمان را کنترل کنند که هرکدام با داستان و شخصیت منحصر به فرد خود هستند. توانایی تغییر بین این سه شخصیت به دلخواه، تجربه‌ای منحصر به فرد از روایت را برای بازیکنان فراهم می‌کند. علاوه بر تجربه تک‌نفره، این بازی یک بخش آنلاین را معرفی کرد که به بازیکنان این امکان را می‌دهد که شخصیت‌های خود را بسازند و در فعالیت‌های مختلفی همچون سرقت، ماموریت‌ها، مسابقات و غیره شرکت کنند. فرقی نمی‌کند که بخش آنلاین را تجربه کنید یا به داستان بازی بپردازید، در هر صورت جی‌تی‌ای 5 شاهکاری است که تا مدت‌ها شما را سرگرم‌ می‌کند.

Alan Wake 2

تهیه‌کننده: Epic Games Publishing / سازنده: Remedy Entertainment

سال عرضه: 2023

پلتفرم: PS5, PC, Xbox Series X/S

الن ویک ۲ سال‌ها بعد از وقایع بازی اول اتفاق می‌افتد و دو داستان جذاب را به بازیکنان معرفی می‌کند. آلن در مکانی تاریک گرفتار شده است، جایی که کابوس‌هایش به واقعیت تبدیل می‌شوند. برای فرار، او داستانی ترسناک می‌سازد که شخصیت مأمور ویژه اف‌بی‌آی، ساگا اندرسون (Saga Anderson)، در آن حضور دارد. ساگا یک شخصیت جدید است که دیدگاه تازه‌ای به این مجموعه می‌آورد. بازیکنان می‌توانند داستان را از دید آلن و ساگا تجربه کنند. این بازی که از ریشه‌های بازی‌های اکشن ماجراجویی خود فاصله گرفته، به ژانر ترس و بقا وارد شده است. بازیکنان باید منابع محدود خود، از جمله مهمات و باتری‌های چراغ قوه، را به‌طور استراتژیک مدیریت کنند تا با دشمنانی که در تاریکی پنهان شده‌اند، مبارزه کنند. یکی از ویژگی‌های برجسته مکان ذهن است. در این بخش، بازیکنان می‌توانند سرنخ‌ها را کنار هم قرار دهند و شخصیت‌ها را تجزیه و تحلیل کنند تا معمای اصلی را حل کنند. رمدی به‌ خاطر پیشبرد مرزهای بصری شناخته شده است، در الن ویک 2 نیز کم کاری نکرده و این بازی را با انوع تکنولوژی‌های گرافیکی همراه کرده که نتیجه چیزی خارق‌العاده است.

Mirror’s Edge Catalyst

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: DICE

سال عرضه: 2016

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One

در سال 2008، میرورز اج به دنیای بازی‌ها وارد شد و با یک گیم‌پلی منحصربه‌فرد و جسورانه یعنی پارکور از دید اول‌شخص توجه‌ها را جلب کرد. با این حال زمان زیادی طول کشید تا دنباله‌ای برای این اثر عرضه شود. در میرورز اج کاتالیست، شخصیت اصلی، فِیث کانرز (Faith Connors)، دوباره در مرکز توجه قرار گرفت، اما این بار سفر او شخصی‌تر بود. در دنیای این بازی، شهر گلس یک کلان‌شهر مدرن و بی‌نقص است که تحت حکومت یک رژیم فاسد قرار دارد. شهروندان تحت نظارت دائمی زندگی می‌کنند و تنها امید به مقاومت از سوی گروه‌های زیرزمینی مانند رانرها می‌آید که از مهارت‌های پارکور خود برای ناپدید شدن و مقابله با استبداد استفاده می‌کنند. میرورز ادج کاتالیست حول محور پارکور روان است. دید اول‌شخص بازی، حس حرکت را به سطحی جدید برد و به بازیکنان این امکان را داد تا هر پرش، عبور از موانع و سرخوردن‌ها را به گونه‌ای تجربه کنند که گویی در کفش‌های فِیث پا گذاشته‌اند. اگرچه پارکور تمرکز اصلی بازی بود، اما تعدادی سلاح محدود که از دشمنان افتاده می‌شود برداشته می‌شوند تا آن‌ها را از میان بردارید. با این حال هدف این است که سرعت بازیکنان با توالی‌های مبارزه کند و غیرضروری مختل نشود.

Little Nightmares

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: Tarsier Studios

سال عرضه: 2017

پلتفرم: Android, iOS, Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One

بازی ترسناک و پلتفرمر لیتل نایتمرز در دنیای تاریک و دلگیر ماو (The Maw)، یک کشتی مرموز که در اعماق دریا شناور است، آغاز می‌شود. این کشتی خانه موجودات وحشتناک و غول‌آسا است که هرکدام از دیگری ترسناک‌ترند، اما همچنین محیطی است که به طرز عجیبی آشنا به نظر می‌رسد، گویی مکانی است که از تاریک‌ترین اعماق یادها و خاطرات کودکی کنده شده باشد. «سیکس»، شخصیت اصلی، دختری کوچک با بارانی زرد است که سفر خود را با بیدار شدن در یک قفس کثیف و قفل شده آغاز می‌کند. با وجود اندازه کوچک خود، او بسیار هوشمند و زیرک است و با استفاده از مخفی‌اری از محیط‌های خطرناک عبور می‌کند. به طور کلی گیم‌پلی بر توانایی سیکس برای عبور از موجودات ترسناک، اجتناب از تله‌های مرگبار و حل معماهای محیطی برای پیشرفت در هر بخش از بازی متمرکز است. دشمنان جزئی اساسی از اتمسفر بازی هستند و هرکدام به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا حس ترس را برانگیزند. طراحی هنری بازی بی‌نظیر است و جزئیات محیط‌ها در کنار نورپردازی نقش زیادی در ایجاد اتمسفری تاثیرگذار دارند.

Inside

تهیه‌کننده: Playdead / سازنده: Playdead

سال عرضه: 2016

پلتفرم: Xbox One, PC, PS4, iOS, Apple TV, Nintendo Switch

اینساید جدیدترین شاهکار استودیوی پلی‌دد (Playdead) است که نمونه‌ای عالی از زیبایی روایت مینیمالیستی و طراحی بازی فوق‌العاده است. این بازی بازیکنان را در دنیای پر از ارجاعات فلسفی قرار می‌دهد و داستان یک پسر جوان بی‌نام را دنبال می‌کند که در محیطی پر از خطر و رمز و راز حرکت می‌کند. پسر وارد جامعه‌ای عجیب می‌شود که ظاهرا تحت کنترل یک رژیم قرار دارد که مردم در آن دستکاری می‌شوند و اراده‌ای از خود ندارند. از همان ابتدا، بازیکن اطلاعات کمی درباره شخصیت اصلی یا دلیل سفر او دارد. ماهیت واقعی داستان تا پایان کامل بازی فاش نمی‌شود و بیشتر تفسیر داستان به بازیکن واگذار شده است. طراحی صدا در اینساید نقش مهمی در تاثیرگذاری اتسمفر بازی ایفا می‌کند. بازی تقریباً به طور کامل از دیالوگ خالی است و از صداهای محیطی و موسیقی برای انتقال احساسات استفاده می‌کند. از آنجایی که پلی‌دد استاد سبک معمایی است، در این بازی نیز سبک پلتفرمر معمایی را پیش گرفته که در آن بازیکن باید معماهای محیطی را برای پیشرفت حل کند.

What Remains of Edith Finch

تهیه‌کننده: Annapurna Interactive / سازنده: Giant Sparrow

سال عرضه: 2017

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, PS5, Xbox Series X/S

در دنیای بازی‌های ویدیویی، کاوش در عمق احساسات انسانی و داستان‌سرایی با محوریت آن‌ها اغلب تحت‌الشعاع گرافیک‌های جذاب، اکشن‌های سریع و هرج‌و‌مرج‌ قرار می‌گیرد. با این حال، این بازی از طریق روایت دلخراش خود توانسته بازیکنان را جذب کند. این بازی از دید اول شخص انجام می‌شود. بازیکنان نقش ادیت فینچ، آخرین بازمانده خانواده فینچ، را بر عهده می‌گیرند و به خانه دوران کودکی‌اش باز می‌گردند. هر اتاق در خانه داستان زندگی یکی از اعضای خانواده را روایت می‌کند و به طور خاص، مرگ ناگهانی آن‌ها را نیز به تصویر می‌کشد. همانطور که انتظار دارید، این بازی‌ای پر از اکشن نیست و مکانیک‌های آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بازیکن را در بار عاطفی روایت غوطه‌ور کند. بازیکنان از داخل خانه عبور کرده و با اشیاء تعامل کرده و داستان‌های مختلفی را که به روش‌های متفاوت روایت می‌شوند، کشف می‌کنند.

Her Story

تهیه‌کننده: Sam Barlow / سازنده: Sam Barlow

سال عرضه: 2015

پلتفرم: iOS, PC, Android

داستان او یکی از خلاقانه‌ترین آثاری است که می‌توانید آن را تجربه کنید. بازی در یک اتاق کوچک و کم‌نور اتفاق می‌افتد که در آن، شخصیت اصلی که فرد نامشخصی است، باید از میان ویدیوهای بازجویی پلیس عبور کند. بازی به بخش‌های کوتاه ویدیویی تقسیم شده است که همه آن‌ها شامل زنی به نام هانا اسمیت هستند. داستان از طریق این ویدیوهای جداگانه روایت می‌شود که تنها سرنخ‌هایی هستند که در اختیار بازیکن قرار می‌گیرند. نقش هانا در داستان مرکزی است و معما حول محور ارتباط او با ناپدید شدن همسرش، سایمون اسمیت، می‌چرخد. بازیکن باید در پایگاه داده ویدیوها جست‌وجو کند و کلمات کلیدی را در نوار جست‌وجو وارد کند تا بخش‌های مرتبط را پیدا کند. وقتی بازیکنان کلمات کلیدی را بررسی می‌کنند، شروع به کشف حقیقت درباره زندگی هانا، مرگ همسرش و اسرار تاریکی که در گذشته دفن شده است، می‌کنند.

Gris

تهیه‌کننده: Devolver Digital / سازنده: Nomada Studio

سال عرضه: 2018

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, iOS, PS4, Android, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

بازی مستقل گریس در نگاه اول، ممکن است شبیه یک بازی پلتفرمر ساده و جذاب از نظر گرافیکی به نظر برسد. با این حال، در زیر زیبایی آن، یک روایت عاطفی عمیق نهفته است که موضوعات مهمی را بررسی می‌کند. این بازی داستان خود را از طریق هنر، موسیقی و داستان‌گویی محیطی بیان می‌کند و سفر یک دختر جوان به نام گریس را دنبال می‌کند که پس از تجربه‌ی یک فقدان عمیق، خود را در دنیایی بدون رنگ می‌یابد. این از دست دادن با منظر خاکستری و بی‌روح دنیای بازی که او باید از آن عبور کند، نمادین شده است و هر منطقه نمایانگر مرحله‌ای از فرآیند بهبودی عاطفی اوست. روایت به تدریج در حالی که گریس از مناطق مختلف عبور می‌کند، آشکار می‌شود. این مناطق هرکدام ویژگی‌ها و مکانیک‌های جدیدی را معرفی می‌کنند. گریس نمونه‌ای از قدرت بازی‌های ویدیویی به عنوان یک رسانه برای داستان‌گویی عاطفی است و مثالی روشن از اینکه بازی‌ها می‌توانند فراتر از سرگرمی باشند.

Phoenix Wright: Ace Attorney

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom Production Studio 4

سال عرضه: 2001

پلتفرم: Game Boy Advance, Nintendo DS, PC, Wii, iOS

اگر به وکالت علاقه دارید، Phoenix Wright: Ace Attorney از آثاری است که باید تجربه کنید. این بازی اغلب به عنوان یک رمان تصویری یا بازی ماجراجویی توصیف می‌شود، اما همچنین عناصری از حل معما و تحقیق را ارائه می‌کند. بازیکنان نقش یک وکیل مدافع جوان و بلندپرواز را بر عهده می‌گیرند که به پرونده‌های پیچیده و به ظاهر غیرممکن رسیدگی می‌کند. گیم‌پلی بازی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود که شامل تحقیقات و دادگاه می‌شود. در فاز تحقیقات، بازیکنان به مکان‌های مختلف سفر کرده و به دنبال سرنخ‌ها می‌گردند و از شاهدان و مظنونین سوال می‌پرسند. پس از اتمام فاز تحقیقات، سرگرمی واقعی آغاز می‌شود. دادگاه جایی است که فینیکس مهارت‌های خود را به چالش می‌کشد. پرونده‌ها اغلب خیالی و پیچیده هستند و شامل معماهای قتل، تئوری‌های توطئه و پیچش‌های غیرمنتظره در داستان می‌شوند. .

Ratchet & Clank: Rift Apart

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Insomniac Games

سال عرضه: 2021

پلتفرم: PC, PS5

رچت و کلنک: ریفت اپارت یک بازی اکشن ماجراجویی پلتفرمر است که یک نمایش واقعی از گرافیک نسل نهمی و نمونه‌ای درخشان از این است که چگونه توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از فناوری جدید نوآوری کنند و در عین حال به روح اصلی این سری وفادار بمانند. در این بازی رچت، شخصیت اصلی سری، در نقش اصلی بازگشته است. در کنار او، روبات وفادارش، کلنک که از اولین بازی همراه او بوده است، حضور دارد. شیمی بین این دو شخصیت یکی از ارکان جذابیت سری است و ریفت اپارت این سنت را ادامه می‌دهد. با این حال با معرفی ریوت، پویایی تازه‌ای به داستان اضافه می‌شود. این بازی یک مکانیک جدید را معرفی می‌کند که به بازیکنان این امکان را می‌دهد که در میانه گیم‌پلی بین بعدهای مختلف جابه‌جا شوند. این ریفت‌ها نقش کلیدی نه تنها در کاوش، بلکه در مبارزات دارند، زیرا دشمنان ممکن است از ابعاد مختلف ظاهر شوند و خود محیط‌ها می‌توانند تغییر کنند. سیستم مبارزات همچنان به همان اندازه روان و رضایت‌بخش است و رچت و ریوت می‌توانند از مجموعه‌ای از سلاح‌های منحصر به فرد استفاده کنند که هرکدام ویژگی و عملکرد خاص خود را دارند.

Metroid Dread

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: MercurySteam

سال عرضه: 2021

پلتفرم: Nintendo Switch

متروید درد جدیدترین قسمت از این سری نمادین است که پس از وقایع Metroid Fusion جریان دارد و مطابق انتظار داستان شخصیت ساموس را دنبال می‌کند که در حال بررسی سیاره مرموز ZDR است و در آن جا با یک نیروی روباتیک به نام E.M.M.I روبرو می‌شود. این ماشین‌های بی‌امان ساموس را در طول بازی شکار می‌کنند. این بازی چندین مکانیک جدید را معرفی می‌کند، از جمله شنل فانتوم، که به ساموس اجازه می‌دهد تا به طور موقت نامرئی شود. این اضافه‌ها، همراه با گیم‌پلی به سبک مترویدوانیا تجربه‌ای تازه و در عین حال آشنا ایجاد می‌کنند. دشمنان بازی بازیکنان را وادار می‌کند استراتژیک فکر کنند و تنوع خوبی نیز دارد. در کل این بازی به عنوان یک فوق‌العاده به خصوص به خاطر گیم‌پلی جذابش مورد ستایش قرار گرفته است و جایگاه خود را بین یکی از بهترین نسخه‌های مجموعه پیدا کرده است.

Like a Dragon: Infinite Wealth

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Ryu Ga Gotoku Studio

سال عرضه: 2024

پلتفرم: PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

بازی Like a Dragon: Infinite Wealth هشتمین نسخه اصلی از سری Like a Dragon یا همان یاکوزا است داستان شخصیت‌های اصلی سری یعنی ایچیبان کاسوگا و کازوما کیریو، را ادامه می‌دهد. این بازی در اولین منطقه خارجی این مجموعه، هاوایی، اتفاق می‌افتد. به همراه متحدان قدیمی و جدید، کاسوگا و کیریو با هم متحد می‌شوند تا به او کمک کنند تا مادرش را در هاوایی پیدا کند و دوباره به او بپیوندد. بازی بر پایه سیستم مبارزات نوبتی نسخه قبلی ساخته شده، اما آن را با مکانیک‌های جدیدی گسترش داده است. علاوه بر داستان اصلی، Infinite Wealth مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌های جانبی و مینی‌گیم‌ها را ارائه می‌دهد. مینی‌گیم‌های محبوبی مانند کارائوکه، دارت و غیره بازگشته‌اند، در حالی که موارد جدیدی نیز مانند پیک غذا معرفی شده‌اند. گرافیک بازی نیز در سطح بسیار خوبی قرار دارد و می‌توان گفت که اوج سری را به نمایش می‌گذارد. در پایان توانایی این بازی در ترکیب طنز، درام و اکشن در کنار ارائه‌ی محتوای بسیار زیاد و صد البته جذاب، بار دیگر نشان‌دهنده جذابیت همیشگی این سری است و باعث شده که تجربه‌ آن به هر گیمری پیشنهاد شود.

Red Dead Redemption 2

تهیه‌کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar Games

سال عرضه: 2018

پلتفرم: PS4, Xbox One, PC

دومین نسخه از مجموعه‌ رد دد ریدمپشن شاهکاری است که می‌توان‌ها ماه‌ها در آن سرگرم شد. این بازی که داستان آن قبل از اتفاقات نسخه‌ اول جریان دارد، حول محور گروه داچ ون در لیند می‌چرخد و بازیکنان را در نقش یکی از اعضای این گروه یعنی آرتور مورگان قرار می‌دهد که پس از اتفاقاتی در بلک واتر، در حال پیدا کردن مکان جدیدی برای زندگی در دنیایی هستند که دیگر ظرفیتی برای باندهای خلافکار را ندارد. داستان بازی روایتی فوق‌العاده دارد و از ابتدا تا انتهای آن شما را جذب خود خواهد کرد. رد دد ریدمپشن 2 یک اثر جهان باز است و دست شما را برای انجام کارهای دلخواه خود باز می‌گذارد. شما می‌توانید به انجام ماموریت‌های اصلی و فرعی بپردازید، خلافکاران را به ازای پول دستگیر کنید، ماهی‌گیری کنید و در انواع مختلفی از فعالیت‌های دیگر شرکت کنید. بازی جزئیات بی‌نظیری در دنیای خود دارد و حتی پس از ساعت‌ها تجربه نیز همچنان موارد جدیدی در آن خواهید یافت. آرتور به سلاح‌های سرد و گرم مختلف دسترسی دارد و می‌تواند اسب‌های مختلفی را اختیار کند، با این حال عناصری در گیم‌پلی وجود دارد که آن را واقع‌گرایانه کرده و از این نظر متمایز از مجموعه‌ جی‌تی‌ای است.

Silent Hill 2 Remake

تهیه‌کننده: Konami Digital Entertainment / سازنده: Bloober Team

سال عرضه: 2024

پلتفرم: PC, PS4

سیلنت هیل ۲ که در سال ۲۰۰۱ منتشر شد، به عنوان یکی از بهترین بازی‌های وحشت بقا در تاریخ شناخته می‌شود. این بازی به خاطر روایت پیچیده و عناصر ترس روان‌شناختی‌اش توانست بازیکنان را جذب کند و تأثیری ماندگار بر این ژانر بگذارد. سال‌ها طرفداران خواستار یک بازسازی از این بازی بودند و حالا این نسخه بالاخره در سال 2024 منتشر شد. این نسخه جدید شهر ترسناک سیلنت هیل را با جلوه‌های بصری عالی و مکانیک‌های به‌روز شده گیم‌پلی به زندگی بر می‌گرداند. این بدان معناست که حالا بازیکنان می‌توانند سیلنت هیل را از دید سوم‌شخص تجربه کنند. همچنین مکانیک‌های مبارزه به طور کامل بازسازی شده‌اند تا تجربه‌ای روان‌تر و رضایت‌بخش‌تر فراهم کنند. ریمیک سیلنت هیل ۲ نه تنها یک به‌روزرسانی ساده از یک کلاسیک محبوب است، بلکه یک نامه عاشقانه به طرفداران این مجموعه است که به هیچ وجه نباید آن را از دست داد.

Heavy Rain

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Quantic Dream

سال عرضه: 2010

پلتفرم: PS3, PS4, PC

هوی رین شاهکاری از دوید کیج (David Cage) است که داستان‌گویی سینمایی را با مکانیک‌های گیم‌پلی ساده بر پایه انتخاب و عواقب آن، ترکیب می‌کند. در این بازی داستان چهار شخصیت مرکزی روایت می‌شود که هر کدام درگیر مشکلات شخصی خود هستند و در جست‌وجوی کودکی که توسط یک قاتل سریالی به نام قاتل اوریگامی ربوده شده، قرار دارند. داستان از دیدگاه این شخصیت‌ها به پیش می‌رود و به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا از طریق تصمیمات خود بر داستان تأثیر بگذارند. بازیکنان کنترل چهار شخصیت اصلی را بر عهده دارند و آن‌ها را در طول تحقیقات راهنمایی می‌کنند و در عین حال تصمیمات مهمی می‌گیرند که داستان را شکل می‌دهند. این بازی تأثیر غیرقابل انکاری بر صنعت بازی‌های ویدیویی گذاشته است و یکی از بهترین بازی‌ها در سبک خود به حساب می‌آید.

Metal Gear Solid 5

تهیه‌کننده: Konami / سازنده: Konami Digital Entertainment

سال عرضه: 2015

پلتفرم: PS3, PS4, PC, Xbox 360, Xbox One

متال گیر سالید 5 را می‌توان نتیجه سال‌ها نوآوری در زمینه اکشن مخفی‌کاری و داستان‌سرایی عمیق دانست. داستان بازی پس از اتفاقات Ground Zeroes روایت می‌شود و شامل ونوم اسنیک (Venom Snake) معروف به بیگ باس است که از یک کمای طولانی بیدار می‌شود و متوجه می‌شود که شرکت نظامی خصوصی‌اش، دایموند داگز (Diamond Dogs)، نابود شده است. اسنیک به دنبال از بین بردن سازمان مرموز سیفر (Cipher) و متوقف کردن تهدید جدیدی به نام متال گیر که یک سلاح هسته‌ای عظیم محسوب می‌شود، است. متال گیر سالید 5 ساختاری جهان باز دارد که تغییر عمده‌ای نسبت به گیم‌پلی خطی نسخه‌های قبلی است. اسنیک مجهز به انواع سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ماموریت‌ها را بسته به ترجیح بازیکن پشت سر می‌گذارد. البته تمرکز بازی بیشتر روی مخفی‌کاری است. هوش مصنوعی بازی نیز بسیار هوشمند است و بازیکنان را مجبور می‌کند تا تاکتیک‌هایشان را تطبیق دهند. با وجود جنجال‌های مربوط به رفتن هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) از کونامی (Konami) و ناقص بودن داستان، متال گیر سالید ۵ همچنان یکی از تحسین‌شده‌ترین بازی‌های تمام تاریخ است.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo EPD

سال عرضه: 2017

پلتفرم: Nintendo Switch, Wii U

بازی Breath of the Wild در زمان عرضه تعریف جدیدی از بازی‌های جهان‌باز ارائه داد. بازی با بیدار شدن لینک از خوابی صد ساله در معبد رستاخیز آغاز می‌شود. او حافظه خود را از دست داده و قلمرو هایرول به ویرانی کشیده شده، در حالی که نیروی تاریکی گانون آن را در بر گرفته است. لینک با راهنمایی روح پادشاه روآم (King Rhoam) درمی‌یابد که یک قرن پیش، گانون کنترل جانوران الهی را به دست گرفته است و پرنسس زلدا از آن زمان تاکنون گانون را در قلعه هایرول مهار کرده است. هدف بازیکن بازپس‌گیری جانوران الهی، بازیابی خاطرات ازدست‌رفته و مقابله با گانون است. بازی یکی از غوطه‌ورکننده‌ترین دنیاهای جهان‌باز در تاریخ بازی‌ها را ارائه می‌دهد و بازیکنان را به اکتشاف آزادانه تشویق می‌کند. از حل معماها گرفته تا پرواز با پاراگلایدر از قله‌های کوهستانی، نفس وحش سفری است که هرگز فراموش نخواهید کرد. دنباله‌ این بازی با نام The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom نیز کیفیت بسیار بالایی دارد.

The Last of Us Part 2

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Naughty Dog

سال عرضه: 2020

پلتفرم: PS4, PS5, PC

لست آو آس 2 دنباله‌ای بر یک شاهکار است که نه تنها میراث بازی اول را تا جای ممکن حفظ می‌کند بلکه در برخی از جنبه‌ها از جمله گیم‌پلی پیشرفت‌های قابل توجهی می‌کند. داستان بازی پنج سال پس از وقایع بازی اول آغاز می‌شود و الی که اکنون بالغ‌تر شده را در مسیری خشن برای انتقام قرار می‌دهد. مبارزات بازی شدید، بی‌رحمانه و عمیقاً رضایت‌بخش است. بازیکنان باید بر مخفی‌کاری، ساخت تجهیزات و مدیریت منابع تکیه کنند. هوش مصنوعی دشمنان به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته و آن‌ها را هماهنگ‌تر و خطرناک‌تر کرده است. دشمنان انسانی نام یکدیگر را صدا می‌زنند و به شکل پویا به اعمال بازیکن واکنش نشان می‌دهند که به مبارزات حس واقع‌گرایی بیشتری می‌بخشد. سیاتل به‌عنوان یک محیط نیمه‌باز عمل می‌کند و با جزئیات خارق‌العاده‌ای ایجاد شده است. این بازی ممکن است بحث‌های زیادی را بین طرفداران ایجاد کرده باشد اما شکی وجود ندارد که با داستان‌سرایی استادانه، گرافیک خیره‌کننده و گیم‌پلی لذت‌بخش، یکی از بهترین آثار تاریخ محسوب می‌شود. Bloodborne

تهیه‌کننده: Sony / سازنده: FromSoftware سال عرضه: 2015 پلتفرم: PS4

بلادبورن یکی از بهترین آثار در میان شاهکارهای فرام‌سافتور است که همچنان پس از گذشت‌ سال‌ها از انتشار آن، کمتر اثری توانسته به آن نزدیک شود. داستان بازی با بیدار شدن شخصیت اصلی که یک شکارچی بی‌نام است در شهری به نام یارنام آغاز می‌شود. یارنام شهری ویکتوریایی با طراحی هنری فوق‌العاده است که در فساد و تباهی فرو رفته و توسط بیماری اسرارآمیزی که از طریق خون منتقل می‌شود، آلوده شده است. به‌ عنوان شکارچی، هدف شما کشف حقیقت پشت این طاعون است که البته این کشف به این سادگی نخواهد بود و باید توجه‌ زیادی به داستان‌گویی محیطی بازی داشته باشید. اگر سری دارک سولز را بازی کرده باشید، بلادبورن حس آشنایی برای شما خواهد داشت اما مبارزات بازی سریع‌تر شده‌اند. در اینجا خبری از سپر و زره‌های سنگین نیست؛، بلکه بازیکنان باید استادانه جاخالی بدهند و ضدحمله بزنند. برخلاف دارک سولز که در آن دفاع و صبر اغلب کلید پیروزی است، بلادبورن بازیکنان را به تهاجم بی‌وقفه تشویق می‌کند. همچنین بلادبورن به‌خاطر نبردهای باس‌ فراموش‌نشدنی‌اش مشهور است که برخی از آن‌ها از سخت‌ترین باس‌ها در میان آثار فرام‌سافتور هستند.

چرا بلادبورن مهم‌ترین بازی برای زنان است؟

تلاقی وحشت و زنانگی

همانطور که گفته شد، شاهکار گوتیک شرکت فرام‌سافتور به دلیل گیم‌پلی پرهیجان و مملو از اکشن و وحشت کیهانی‌اش شهرت یافته است. دنیای این بازی با ضرب‌آهنگ شکار و زیبایی ترسناک شکست دادن موجودات جهش‌یافته زنده است. اما در پس خیابان‌های خون‌آلود شهر یارنام، موضوعی کمتر کاوش‌شده پنهان است که تصویری جسمانی و اغلب ناخوشایند از زیست‌شناسی زنانه می‌دهد.

خون: زندگی و وحشت

خون، هم به‌معنای واقعی و هم نمادین، عنصر حیاتی شهر یارنام است. بازی با صحنه‌ای آغاز می‌شود که شخصیت اصلی روی تخت جراحی بسته شده و یک تزریق خونی دریافت می‌کند؛ درمانی که مقدمه‌ای بر وحشت‌های آینده است. خون در بلادبورن منبعی برای درمان، دگرگونی و در نهایت فساد است. کلیسای درمان (Healing Church) که نقشی محوری در داستان یارنام دارد، خدایان بزرگ (Great Ones) را می‌پرستد و از خون اسرارآمیز آن‌ها برای درمان بیماری‌ها استفاده می‌کند. اما این درمان معجزه‌آسا بهایی دارد: با گذشت زمان، کسانی که از آن استفاده می‌کنند به هیولا تبدیل می‌شوند. شیفتگی بازی به خون به‌طور عمیقی با زنانگی در ارتباط است. وحشت‌های بلادبورن به موضوعاتی مانند قاعدگی، زایمان و جنبه‌های جنسی زنان می‌پردازند؛ موضوعاتی که اغلب تابو یا ناراحت‌کننده تلقی می‌شوند.

این انتخاب عمدی باعث ایجاد حس ناآرامی در بازیکنان می‌شود و آن‌ها را مجبور می‌کند تا با جنبه‌هایی از تجربه انسانی روبرو شوند که معمولاً بیان نمی‌شوند. خیابان‌های خونین یارنام تجسمی جسمانی از زندگی، مرگ و چرخه‌های بی‌پایان وجود هستند. فضای گوتیک بازی این تم‌ها را تقویت می‌کند. معماری یارنام، مناره‌های بلند، کلیساهای در حال پوسیدگی و خیابان‌های پیچ‌درپیچ، حسی از زوال و عقیم بودن را به نمایش می‌گذارد. با این حال، خون همه‌جای شهر را فرا گرفته و به این ساختمان‌های فروپاشیده حیاتی تلخ می‌بخشد. این دوگانگی زندگی و مرگ و پاکی و فساد اساس روایت بازی را تشکیل می‌دهد.

چرخه‌ی دگرگونی

با طلوع ماه خونین، شب یارنام تاریک‌تر می‌شود و مرز بین انسان و هیولا محو می‌گردد. این دگرگونی چرخه‌ای که یکی از تم‌های اصلی بلادبورن است با چرخه‌های طبیعی مرتبط با زنانگی موازی است. گرگینه‌ها که تحت تأثیر چرخه قمری هستند، به ریتم ماهانه قاعدگی شباهت دارند. در حالی که این ارتباط به‌ندرت در افسانه‌های سنتی گرگینه‌ها بررسی می‌شود، بلادبورن جسورانه ارتباطی بین دگرگونی‌های حیوانی و جنبه‌های تابوشده زیست‌شناسی زنانه برقرار می‌کند. در بازی، بیشتر هیولاها به‌ عنوان عنصری مردانه شناخته می‌شوند. در مقابل، شخصیت‌های زن مانند ویکار آملیا (Vicar Amelia) و زنان همویک (Hemwick) نقش‌های منحصربه‌فردی ایفا می‌کنند. تبدیل شدن آملیا به یک هیولا که ناشی از ارتباط عمیق او با کلیسای درمان است، نشان می‌دهد نزدیکی به قدرت خون قدیمی پیامدهای عمیقی دارد. در همین حال، زنان همویک، با وجود خون‌خواری، انسانی باقی می‌مانند. در واقع با اینکه تهاجمی، سریع و مرگبار هستند، اما هرگز به‌طور کامل به هیولا تبدیل نمی‌شوند.

این تمایز سؤالات جالبی را در مورد رابطه‌ی بین جنسیت و قدرت دگرگون‌کننده‌ی خون مطرح می‌کند. آیا عمل قاعدگی که یک پاکسازی طبیعی و چرخه‌ای است، شکلی از مقاومت در برابر تأثیرات فاسدکننده خون قدیمی برای زنان فراهم می‌آورد؟ یا این تفاوت ریشه در نقش‌های اجتماعی دارد، به‌گونه‌ای که زنان از شکار و خطرات آن مصون مانده‌اند، در حالی که مردان در خیابان‌های خون‌آلود به غرایز ابتدایی خود تسلیم می‌شوند؟ این ابهامات به عمق دنیای بلادبورن می‌افزاید و بازیکنان را به تأمل در دنیای دعوت می‌کند.

مادری ماورایی

از سوی دیگر یکی از مفاهیم مرکزی بلادبورن، مادری کیهانی است. خدایان بزرگ، موجوداتی غیرقابل درک، اشتیاق زیادی به داشتن فرزند دارند اما نفرین شده‌اند که فرزندان خود را از دست بدهند. این اشتیاق محور بسیاری از روایت‌های بازی است. شخصیت‌هایی مانند آریانا (Ariana)، یک فاحشه و آنالیس (Annalise)، ملکه Vilebloods، به‌عنوان ظرف‌هایی برای این مادری غیرطبیعی عمل می‌کنند. بارداری ناگهانی آریانا زیر ماه خونین به تولد یکی از خدایان بزرگ منجر می‌شود و سرنوشت او را به نیروهای کیهانی که فراتر از درکش هستند گره می‌زند.

مادری در بلادبورن به‌ ندرت رویدادی شادی‌آفرین است. این پدیده ترسناک، تهاجمی و بیگانه است و انعکاسی از ترس‌های مربوط به بارداری و زایمان را نشان می‌دهد. واضح‌ترین نمونه در آخرین باس محتوای دانلودی بازی دیده می‌شود که یتیم کاس (Orphan of Kos) است. این کودک هیولا که از جسد خدای بزرگش زاده شده، از جفت خود به‌ عنوان سلاح استفاده می‌کند و رویارویی‌ای دلهره‌آور را رقم می‌زند. این تم از طریق شخصیت ملکه یارنام (Yharnam, Pthumerian Queen) نیز بیشتر بررسی می‌شود. گریه‌های غم‌انگیز او که در سراسر بازی طنین‌انداز می‌شود، نمادی از درد جدایی از فرزندش، مرگو (Mergo) استY خدایی بزرگ که وجودش کابوس را تغذیه می‌کند. دایه (Wet Nurse)، محافظ شبح‌گونه مرگو، ماهیت بیگانه و مخرب مادری کیهانی را تجسم می‌بخشد و با قدرت مرگبار خود از وظیفه مادری‌اش دفاع می‌کند.

نقش زنان در یارنام

زنان یارنام مانند آریانا، آدلا (Adella) و دیگران خون خود را به شخصیت اصلی تقدیم می‌کنند که نمادی از مفاهیم متضاد پاکی و ناپاکی است. آدلا، پیرو متعصب کلیسای درمان، از ناپاکی فرضی آریانا نفرت دارد و اگر بازیکن خون او را ترجیح دهد، به خشونت متوسل می‌شود. این پویایی قضاوت‌های اجتماعی درباره زنان را براساس نقش‌ها و انتخاب‌هایشان برجسته می‌کند؛ موضوعاتی که در دنیای واقعی نیز عمیقاً ریشه دارند. حتی عروسک (Doll)، شخصیتی که در رویای شکارچی حضور دارد، نقشی مادرانه ایفا می‌کند. او پژواک‌های خون را هدایت می‌کند تا به شکارچیان کمک کند قوی‌تر شوند و آن‌ها را در مسیر تبدیل به موجوداتی نزدیک به خدایان بزرگ پرورش می‌دهد. آرامش او در مقابل هرج‌ومرج شکار تضادی چشمگیر ایجاد می‌کند و لحظه‌ای نادر از آرامش را در میان خونریزی‌ها فراهم می‌کند.

بلادبورن ترکیبی استادانه از گیم‌پلی، اتمسفر و روایت است و کاوش آن در زنانگی از طریق خون، چرخه‌ها و مادری کیهانی،دیدگاه جدیدی به وحشت کیهانی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که یارنام تنها سرزمین وحشت‌های بیرونی نیست؛ بلکه وحشت‌های آن در ترس‌ها، امیال و دگرگونی‌هایی که ما را تعریف می‌کنند نیز ریشه دارند. برای درک بهتر این مضامین می‌توانید سراغ ویدیویی در یوتیوب با عنوان Visceral Femininity: A Bloodborne Video Essay بروید. همچنین مطالعه‌ی سری مطالب دنیاشناسی بلادبورن نیز پیشنهاد می‌شود.

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت اول): شکار خون رنگ‌پریده

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت دوم): کلیسای شفابخش

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت سوم): خون خاکستری

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت چهارم): یارنام قدیم

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت پنجم): والتر، لیگ و وِرمین

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت ششم): قلعه‌ی کینهرست

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت هفتم): ثومری‌ها، آریانا، اودون و مرگو

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت هشتم): ماه خونین

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت نهم): لاورنس، گرمن و نشان شکارچی

دنیاشناسی بلادبورن (قسمت دهم و پایانی): پایان کابوس

بهترین بازی‌های دخترانه

در ابتدای مقاله گفتیم که نگاه جنسیت‌زده به بازی‌ها شایسته نیست و نمی‌توان برچسب‌های این چنینی به بازی‌ها زد. با این حال برخی از بازی‌ها وجود دارند که بیشتر مخاطبان دختر را مورد هدف قرار می‌دهند و بیشتر برای گیمرهای دختر جذابیت دارند. البته این بدان معنا نیست که پسرها نمی‌توانند به سراغ این بازی‌ها بروند زیرا هیچگاه نمی‌توان به طور قطعی در مورد این مسائل صحبت کرد زیرا کسی در ذهن توسعه‌دهندگان نیست و نمی‌داند که بیشتر به دنبال چه نوع مخاطبی هستند. در هر صورت در زیر لیستی از بازی‌های متنوع که بیشتر مورد توجه‌ی دخترها قرار گرفته‌ و خانم‌ها بیشتر جامعه‌ی بازیکنان آن‌ها را تشکیل می‌دهند، آورده شده است.

25. Neo Cab

تهیه‌کننده: Fellow Traveller / سازنده: Chance Agency

سال عرضه: 2019

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, iOS

در دنیایی آینده‌نگرانه با رنگ‌های نئونی و فضایی سایبرپانکی که فناوری بر همه چیز حاکم است، شما در نقش لینا (Lina) بازی می‌کنید، آخرین راننده تاکسی انسانی که مجبور است در خیابان‌های لس اوخوس (Los Ojos) که به تازگی به آنجا نقل مکان کرده، کار کند. در ابتدای بازی، شما با دوستی که به وضوح گذشته‌ای پرتنش با او دارید، دوباره دیدار می‌کنید. با احساساتی حل‌نشده که در فضا معلق‌اند، دوستتان به شما دستگاهی به نام فیل‌گرید (Feelgrid) می‌دهد؛ وسیله‌ای شبیه به یک دستبند ;i بر اساس احساسات لینا رنگ عوض می‌کند. ناگهان، این دوست ناپدید می‌شود. در حالی که برای فهمیدن آنچه اتفاق افتاده تلاش می‌کنید، مجبورید مسافران را سوار کنید تا درآمد خود را حفظ کنید. اما باید مراقب باشید که به مسافران خود چه می‌گویید، زیرا ممکن است رتبه‌بندی شما کاهش یابد یا بر سلامت احساسی شما تأثیر منفی بگذارد. سبک هنری این بازی جذابیت بسیاری دارد و به عنوان یک ماجراجویی داستان‌محور که انتخاب‌های شما واقعاً در آن تأثیرگذار هستند، داستانی جذاب درباره ارتباطات انسانی را از طریق گفت‌وگوهایی که با مسافران دارید، روایت می‌کند.

24. Eliza

تهیه‌کننده: Zachtronics / سازنده: Zachtronics

سال عرضه:

پلتفرم: PC, Nintendo Switch

این رمان تصویری به بررسی ایده‌ی استفاده از یک اپلیکیشن درمانی مبتنی بر هوش مصنوعی به نام «الیزا» می‌پردازد. نکته‌ی جالب این است که برنامه‌ی هوش مصنوعی در واقع توسط افرادی که به‌عنوان پروکسی (واسطه) کار می‌کنند، اجرا می‌شود. این افراد از یک متن از پیش تعیین‌شده که توسط هوش مصنوعی به صورت لحظه‌ای ارائه می‌شود، استفاده می‌کنند. یکی از این واسطه‌ها، اولین (Evelyn) است که در طول داستان نقش او را بر عهده می‌گیرید. اولین که پس از تجربه‌ی خستگی و فرسودگی شغلی در صنعت تکنولوژی، شغل خود را در این اپلیکیشن شروع می‌کند، در حالی که هنوز با مشکلات شخصی خود روبه‌رو نشده، تلاش می‌کند به مردم سیاتل کمک کند تا با مشکلاتشان کنار بیایند. با وجود چندین پایان متفاوت و پیچ‌وخم‌های جالب، الیزا یک اثر تفکر برانگیز است که شما را به فکر درباره‌ی قدرت تکنولوژی و خطرات احتمالی درمان دیجیتال و مبتنی بر هوش مصنوعی وا می‌دارد.

23. The Sims 4

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Maxis

سال عرضه: 2014

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One

سری سیمز یک مجموعه شبیه‌ساز زندگی است که در اصل تماماً درباره لباس پوشاندن به یک شخصیت و هدایت او در مسیر زندگی است. چهارمین نسخه اصلی از این مجموعه است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، رایگان بوده و از لحاظ گیم‌پلی بسیار پیشرفته و پیچیده است. بازیکنان فقط با انتخاب ساده چند لباس و آیتم خاص مواجه نیستند، بلکه می‌توانند شخصیت‌های خود را از صفر بسازند. آن‌ها می‌توانند تمامی جزئیات مورد نیاز برای ساخت یک شخصیت را انتخاب کنند نظیر فرم بدن، ویژگی‌ها، رنگ پوست، ویژگی‌های صورت، لباس‌ها و حتی شکل بدن. این تجربه شبیه به ساختن چیزی از گل رس است. پس از ساخت شخصیت، بازیکن می‌تواند او را در مسیر زندگی هدایت کند. علاوه بر این، گزینه‌ای به نام حالت ساخت‌وساز وجود دارد که به بازیکنان اجازه می‌دهد خانه‌هایی کامل بسازند و مبله کنند. در کل بازی سیمز 4 آزادی خلاقیت بسیار زیادی به بازیکنان می‌دهد که این آزادی فقط به مد و لباس محدود نمی‌شود، بلکه به تمامی جنبه‌های بازی گسترش پیدا می‌کند.

22. Arcade Spirits

تهیه‌کننده: PQube / سازنده: Fiction Factory Games

سال عرضه:

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

رمان تصویری آرکید اسپیریتس در زمانی جریان دارد که دستگاه‌های آرکید هنوز محبوبیت زیادی داشتند. شخصیت اصلی داستان به‌ تازگی شغل خود را از دست داده و موفق می‌شود در مرکز آرکید فانپلکس (Funplex) کاری پیدا کند. این بازی پر از شخصیت‌های جذاب، ارجاعات خلاقانه به بازی‌های آرکید در طول داستان و طراحی هنری بسیار زیبا است که همگی باعث شده‌اند این اثر مورد توجه قرار گیرد. این بازی همچنین هفت شخصیت جذاب دارد و شما می‌توانید انتخاب کنید که چه به‌ صورت دوستی یا حتی چیزی صمیمانه‌تر با آن‌ها ارتباط برقرار کنید. انتخاب‌های شما در گفت‌وگوها همچنین شخصیت اصلی داستان را شکل می‌دهد. هر شخصیت به ویژگی‌های خاصی از شخصیت شما جذب می‌شود، بنابراین می‌توانید شخصیت خود را طبق میل خود بسازید و ببینید کدام شخصیت به شما علاقه‌مند می‌شود. تنوع انتخاب‌ها و آزادی شما در تعیین روند داستان، ارزش تکرار آرکید اسپیریتس را بسیار بالا برده است. همچنین خط داستانی جذاب و شخصیت‌های ماندگار، این بازی را به یکی از لذت‌بخش‌ترین آثار در دنیای رمان‌های تصویری تبدیل کرده‌اند.

21. Hustle Cat

تهیه‌کننده: Date Nighto / سازنده: Date Nighto

سال عرضه: 2016

پلتفرم: PC

اگر روزی در یک کافه مشغول به کار شوید و بفهمید که تمام همکارانتان هر شب بعد از رفتن به خانه به گربه تبدیل می‌شوند، چه واکنشی نشان می‌دهید؟ این دقیقاً همان چیزی است که در این رمان بصری جذاب با آن روبه‌رو خواهید شد. شما در نقش شخصیت اِیوری گری (Avery Grey) وارد داستان می‌شوید و کار در یک کافه به نام کتز پا (Cat’s Paw) را آغاز می‌کنید. مسیر داستان با توجه به انتخاب‌هایی که انجام می‌دهید، تغییر می‌کند و به روایت‌های مختلفی می‌انجامد. در این بازی شش شخصیت اصلی حضور دارند و داستان‌های متنوع و شاخه‌ای شما را به سفری غیرمنتظره در دنیای کارمندان کافه می‌برند. با شخصیت‌های دوست‌داشتنی و پر از جذابیتی که در کتز پا ملاقات می‌کنید، مطمئناً حداقل عاشق یکی از آن‌ها خواهید شد.

20. Cat Cafe Manager

تهیه‌کننده: indie.io / سازنده: Roost Games

سال عرضه: 2022

پلتفرم: Nintendo Switch, PC

اگر عاشق گربه‌ها هستید، این بازی مبتنی بر مدیریت کافه انتخابی واضح برای شماست. در این بازی جذاب، وظیفه دارید کافه‌ای که مادربزرگتان برایتان به جا گذاشته را مدیریت کنید. باید کافه را بازسازی، تزئین و گسترش دهید و در عین حال گربه‌ها و مشتری‌ها را راضی نگه دارید. از نظر تنوع آیتم‌ها، بازی در سطح بسیار خوبی قرار دارد و ریزترین جزئیات کافه قابل تغییر هستند. از سوی دیگر سبک هنری بازی بسیار دوست‌داشتنی است و تنوع بالای گربه‌ها و شخصیت‌های منحصربه‌فرد باعث می‌شود بارها و بارها به بازی برگردید.

19. Hatoful Boyfriend

تهیه‌کننده: Mist Psi Press / سازنده: PigeoNation Inc.

سال عرضه: 2011

پلتفرم: PC, PS4

اساساً این یک بازی درباره‌ی ایجاد روابط با پرندگان است که در نگاه اول ممکن است کمی عجیب به نظر برسد اما در واقع داستان‌های جذابی دارد که عمیق‌تر از چیزی هستند که انتظار دارید. شما در یک دبیرستان حضور دارید که همه‌ی دانش‌آموزان آن بال و پر دارند، اما نویسندگی هوشمندانه و عالی بازی باعث می‌شود این ایده به خوبی جواب دهد. برخی از داستان‌های پرندگان واقعاً تاریک و احساسی هستند و هر کدام شخصیت خاص خود را دارند. بازی پر از طنز و احساس است و سخت است که به ایده‌ی در نگاه اول خنده‌دار آن جذب نشوید. اگر به پرندگان و رمان‌های تصویری علاقه دارید، احتمالاً از این رمان تصویری لذت خواهید برد.

18. Steins; Gate Elite

تهیه‌کننده: 5pb. / سازنده: Mages Inc

سال عرضه: 2018

پلتفرم: PC, PS4, Nintendo Switch

به عنوان نسخه‌ بازسازی‌ شده رمان تصویری Steins; Gate که اولین بار در سال 2009 منتشر شد، این بازی نسخه اصلی را با افزودن صحنه‌های کاملاً انیمیشنی از انیمه آن و تغییراتی جزئی ارتقا داده است. این بازی یکی از جذاب‌ترین داستان‌هایی است که حول محور سفر در زمان روایت می‌شود و شما را در داستان گروهی از دانشجویان غرق می‌کند که راهی برای سفر در زمان با استفاده از فناوری کشف می‌کنند. اگر به دنبال یک رمان تصویری هستید که در آن انتخاب‌ها اهمیت زیادی داشته باشند، این بازی بهترین گزینه برای شماست. در نقش شخصیت اصلی، رینتارو اوکابه (Rintaro Okabe) که نوعی دانشمند به حساب می‌آید، داستانی پر از پیچ‌وخم‌های ذهنی را تجربه خواهید کرد، در حالی که او تلاش می‌کند با سفر در زمان، روزهای گذشته را دوباره زندگی کند و با انجام اعمال مختلف، آینده را تغییر دهد. این داستان که به بررسی چگونگی تأثیر تصمیمات بر مسیر زندگی و آینده می‌پردازد، یکی از تجربه‌های بسیار جذاب و هیجان‌انگیز در ژانر خود به شمار می‌آید.

17. Lost In Random

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Zoink

سال عرضه: 2021

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

بازی Lost in Random یک بازی اکشن ماجراجویی تاریک و فانتزی است که در دنیای مرموزی جریان دارد که تحت سلطه‌ی آشوب و شانس است. در این بازی سرنوشت هر شهروند با انداختن یک تاس شش‌وجهی تعیین می‌شود. شما در نقش ایون (Even)، دختری شجاع، بازی می‌کنید که در جست‌وجوی نجات خواهرش، آد (Odd)، است. آد توسط یک ملکه‌ی شیطانی ربوده شده است. ایون در این ماجراجویی، با تاسی جادویی و زنده همراه می‌شود و باید شش قلمرو منحصر به فرد را کاوش کند. هر یک از این قلمروها قوانین و تم‌های عجیب و غریبی دارند که با عدد خاصی از تاس مرتبط است. این بازی ترکیبی از نبردهای استراتژیک با تاس، مبارزات جذاب و حل معماها ارائه می‌دهد که تجربه‌ای منحصربه‌فرد و غیرقابل پیش‌بینی خلق می‌کند. سبک هنری بازی Lost in Random به شدت از آثار تیم برتون (Tim Burton) الهام گرفته و دارای تصاویری ترسناک و سوررئال است که دنیای عجیب و غریب بازی را زنده می‌کنند.

16. Unpacking

تهیه‌کننده: Humble Bundle / سازنده: Witch Beam

سال عرضه: 2021

پلتفرم: Android, iOS, PC بازی Unpacking به شما اجازه می‌دهد که به آرامی وسایل خانه و فضای زندگی خود را مرتب کنید، بدون اینکه واقعاً نیاز به جابه‌جایی یا انجام کارهای سخت داشته باشید. این بازی آرامش‌بخش حس و حال دنجی دارد و خبری از تایمر، امتیاز یا موارد این چنینی نیست. هرچند این دلیل نمی‌شود که رمز و راز خاص خود را نداشته باشد. این بازی همچنین دارای موسیقی آرامش‌بخشی است که توسط جف ون دایک (Jeff van Dyck)، آهنگساز برنده جایزه بفتا، ساخته شده است. بنابراین اگر نیاز دارید از شلوغی و فشارهای زندگی واقعی فاصله بگیرید، پیشنهاد می‌شود که حتماً این بازی را امتحان کنید. 15. Lost Words: Beyond the Page تهیه‌کننده: Modus Games / سازنده: Sketchbook Games

سال عرضه: 2020

پلتفرم: Switch, PS4, PC, Xbox One بازی Lost Words: Beyond the Page یک پلتفرمر معمایی داستان‌محور است که داستان احساسی دختری جوان به نام ایزی (Izzy) را با دنیای جادویی به نام استوریا (Estoria) در هم می‌آمیزد. بازیکنان در این بازی هم دفتر خاطرات ایزی را که در آن افکار و چالش‌های درونی او آشکار می‌شوند، کاوش می‌کنند و هم مناظر زنده و پرجنب‌وجوش استوریا را که از تخیل او سرچشمه گرفته است. گیم‌پلی بازی شامل حل معماهای مبتنی بر کلمات، استفاده از کلمات برای تغییر محیط و بررسی موضوعات احساسی مانند عشقی است. گرافیک این بازی انگار از دل یک نقاشی آبرنگ در آمده و با موسیقی آرام و تأثیرگذاری همراه است که باعث شده این بازی به یک اثر برجسته برای علاقه‌مندان به بازی‌های داستان‌محور تبدیل شود. 14. Kena: Bridge of Spirits تهیه‌کننده: Ember Lab / سازنده: Ember Lab

سال عرضه: 2021

پلتفرم: PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S کنا یکی از چشم‌نوازترین آثار این لیست است که داستان آن یک راهنمای ارواح جوان است که با استفاده از توانایی‌های اسرارآمیز خود به ارواح بی‌قرار کمک می‌کند تا آرامش پیدا کنند. بازیکنان در یک سفر احساسی شرکت می‌کنند، معماهای محیطی را حل می‌کنند، دنیای پرجزئیات بازی را کاوش می‌کنند و با ارواح فاسد در نبردهای سریع و هیجان‌انگیز مبارزه می‌کنند. کنا همراه موجودات کوچک و مرموزی به نام رات (Rot) است که در نبردها به او کمک می‌کنند، توانایی‌هایش را ارتقا می‌دهند و در عبور از موانع دشوار یاری می‌رسانند. این بازی به خاطر جلوه‌های بصری شگفت‌انگیز خود که مانند یک فیلم انیمیشنی باکیفیت است و داستان‌سرایی احساسی‌اش شناخته شده است و تجربه‌ای جادویی را ارائه می‌دهد. 13. OxenFree تهیه‌کننده: Night School Studio / سازنده: Night School Studio

سال عرضه: 2016

پلتفرم: PC, Xbox One, PS4, iOS, Android, Nintendo Switch

داستان بازی Oxenfree در مورد گروهی از دوستان است که به طور تصادفی هنگام بازدید از یک جزیره متروکه، یک شکاف ارواح را باز می‌کنند. شخصیت اصلی بازی، الکس (Alex)، با جوناس (Jonas) و دیگر دوستانش همراه است و آن‌ها در تلاشند تا اسرار تاریک جزیره را کشف کنند. با تمرکز زیاد بر دیالوگ‌ها، بازیکنان الکس را از طریق تعاملات پرتنش هدایت می‌کنند و اغلب باید تصمیمات مهمی بگیرند که بر روابط شخصیت‌ها و روایت در حال پیشرفت تأثیر می‌گذارد. گیم‌پلی بازی عناصر سنتی ماجراجویی را با ترس روان‌شناختی ترکیب کرده و فضایی ترسناک را به بازیکنان منتقل می‌کند. جزیره پر از اتفاقات فراطبیعی است و پرسه زدن در آن حس عجیب و غریبی دارد. روایت بازی با سبک هنری جذابی همراه شده است که یکی از ویژگی‌های برجسته آن است. دنباله‌ی این بازی نیز با حفظ عناصر اصلی نسخه‌ اول، کیفیت بسیار بالایی دارد.

Beyond: Two Souls .12 تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Quantic Dream

سال عرضه: 2013

پلتفرم: PS3, PS4, PC

این بازی داستان محور جذاب، درباره‌ی شخصیت جودی هولمز (Jodie Holmes)، زن جوانی که ارتباطی فراطبیعی با یک موجود مرموز به نام ایدن (Aiden) دارد و از بدو تولد به آن متصل بوده است، می‌چرخد. در حالی که جودی از مسیر پیچیده و چالش‌برانگیز زندگی‌اش عبور می‌کند، بازیکنان کنترل هر دو شخصیت جودی و ایدن را در موقعیت‌های مختلف بر عهده دارند و انتخاب‌هایی می‌کنند که بر جهت‌گیری داستان تأثیر می‌گذارد. داستان در لحظات کلیدی زندگی جودی، از دوران کودکی تا بزرگسالی، پیش می‌رود. گیم‌پلی بازی بر تصمیمات مبتنی بر روایت، رویدادهای QTE و تعاملات شخصیت‌محور تأکید دارد. با ارائه‌ای سینمایی و روایت عاطفی عمیق، این بازی مرزهای سرگرمی تعاملی را به چالش کشیده و مکانیک‌های بازی و هنر فیلم را با هم ترکیب کرده تا تجربه‌ای جذاب و گیرا ارائه دهد.

Overcooked 2 .11 تهیه‌کننده: Team17 / سازنده: Team17

سال عرضه: 2018

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S

اورکوکد ۲ یک بازی شبیه‌سازی آشپزی است که بیشتر به صورت کوآپ تجربه می‌شود. در این بازی بازیکنان نقش سرآشپزهایی را بر عهده می‌گیرند که باید با همکاری یکدیگر، انواع غذاها را در مدت زمان محدود آماده، پخته و سرو کنند. این بازی دارای آشپزخانه‌های مختلفی است که هرکدام چالش‌های خاص خود را دارند، مانند سکوهای متحرک، حیوانات وحشی یا حتی آشپزخانه‌هایی که در هوا معلق هستند. بازی به صورت تک‌نفره یا در حالت چندنفره قابل بازی است که در آن تا چهار بازیکن با هم همکاری می‌کنند تا نوعی آشوب آشپزخانه‌ای را مدیریت کنند. بازیکنان با پیشرفت در بازی، مراحل و دستورهای جدیدی را باز می‌کنند که باعث می‌شود بازی همیشه تازه و جذاب باقی بماند.

Bakery Story .10 تهیه‌کننده: Storm8 / سازنده: Storm8

سال عرضه: 2010

پلتفرم: Android, iOS بازی Bakery Story یک بازی شبیه‌ساز موبایلی است در آن بازیکنان در نقش صاحب یک نانوایی ظاهر می‌شوند. بازی به شما این امکان را می‌دهد که نانوایی خود را با انواع وسایل، دکوراسیون‌ها و آیتم‌های موضوعی طراحی و شخصی‌سازی کنید تا فضایی گرم و دلنشین برای مشتریان مجازی خود ایجاد کنید. بازیکنان می‌توانند انواع دسرها، از کوکی‌های ساده تا کیک‌های پیچیده، بپزند و منوی خود را مدیریت کنند تا سود بیشتری بدست آورند و رضایت مشتریان را افزایش دهند. گیم‌پلی بازی ساده و لذت‌بخش است و بر خلاقیت، مدیریت زمان و تعامل اجتماعی با دیگر بازیکنان تمرکز دارد. بازی به بازیکنان اجازه می‌دهد به نانوایی دوستان خود سر بزنند، انعام بگذارند و هدیه ارسال کنند. به‌روزرسانی‌های فصلی و رویدادهای ویژه نیز تجربه بازی را تازه نگه می‌دارند

Barbie and Her Sisters Puppy Rescue .9 تهیه‌کننده: Little Orbit / سازنده: Torus Games

سال عرضه: 2015

پلتفرم: Wii U, Wii, Nintendo 3DS, Xbox 360, PS3, PC باربی و خواهرانش: نجات توله‌سگ‌ها یک بازی ماجراجویی است که در آن بازیکنان به باربی و خواهرانش می‌پیوندند تا در یک مأموریت دلگرم‌کننده، توله‌سگ‌های نیازمند را نجات دهند. این بازی در دنیایی پر از رنگ و زندگی اتفاق می‌افتد و به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا محیط‌های مختلفی مانند سواحل، جنگل‌ها و پارک‌ها را جستجو کنند تا توله‌سگ‌های گمشده یا رها شده را پیدا کنند. باربی و خواهرانش، از جمله اسکایپر (Skipper)، استیسی (Stacie) و چلسی (Chelsea)، با هم همکاری می‌کنند تا توله‌سگ‌ها را با هدایت به سمت امنیت، ارائه مراقبت و یافتن خانه‌های محبت‌آمیز نجات دهند. در طول بازی، بازیکنان می‌توانند با توله‌سگ‌های مختلفی تعامل داشته باشند که هر کدام شخصیت و نیازهای خاص خود را دارند. با پیشرفت در بازی، بازیکنان جوایزی دریافت می‌کنند و گزینه‌های شخصی‌سازی برای ساختن خانه‌های جدید و دلپذیر برای توله‌سگ‌ها باز می‌شود. 8. Pokémon Legends: Arceus تهیه‌کننده: The Pokémon Company / سازنده: Game Freak

سال عرضه: 2022

پلتفرم: Nintendo Switch بازی Pokémon Legends: Arceus از فرمول سنتی پوکمون فاصله می‌گیرد و دنیایی باز را معرفی می‌کند، جایی که بازیکنان منطقه باستانی هیسویی را کشف می‌کنند. بازیکنان نقش یک تازه‌وارد را بر عهده می‌گیرند که موظف است رازهای پیرامون پوکمون افسانه‌ای، آرسیوس (Arceus) را کشف کند. این بازی ترکیبی از کاوش در دنیای واقعی و مبارزات نوبتی است و سیستم مبارزه‌ای پویا را معرفی می‌کند که در آن بازیکنان می‌توانند پوکه‌ بال‌ها را پرتاب کنند و در مواجهه‌های آنی با پوکمون‌های وحشی شرکت کنند. این بازی همچنین فرم‌های جدیدی از پوکمون‌های آشنا را معرفی می‌کند و مکانیک‌های منحصر به فردی مانند پوکمون‌های آلفا و سبک‌های مختلف مبارزه را ارائه می‌دهد. 7. !Doki Doki Literature Club تهیه‌کننده: Microsoft Windows / سازنده: Team Salvato

سال عرضه: 2017

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch هر از گاهی ممکن است با یک رمان تصویری مواجه شوید که شما را به شکلی غیرمنتظره شگفت‌زده کند و این بازی قطعاً در این دسته قرار می‌گیرد. این رمان تصویری به شدت عجیب و غریب، بسیاری از کلیشه‌های ژانر رمان‌های تصویری را گرفته و با یک پیچش تاریک، آن‌ها را به شکلی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. در نگاه اول، ممکن است ظاهر آن شیرین و رنگارنگ به نظر برسد، اما حقیقت چیزی کاملاً متفاوت است. در واقع شاید از ظاهر این بازی چنین به نظر نرسد که با یک اثر وحشت روان‌شناختی روبرو هستید، اما بدون شک همین‌طور است. در حالی که بهتر است با کمی احتیاط پیش بروید، خوب است که بدون دانستن جزئیات این پیچش، وارد بازی شوید تا خودتان آن را بدون اسپویل تجربه کنید. بنابراین بدون هیچگونه توضیحی، به سراغ آن بروید. Life is Strange .6 تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Dontnod Entertainment

سال عرضه: 2015

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, Android, Xbox One بازی Life is Strange یک اثر اپیزودیک است که داستان مکس کالفیلد (Max Caulfield)، یک دانش‌آموز سال آخر دبیرستان را دنبال می‌کند که متوجه می‌شود توانایی عقب بردن زمان را دارد. پس از دیدن ناپدید شدن مرموز دوست دوران کودکی‌اش، کلویی پرایس (Chloe Price)، مکس وارد یک سری اتفاقات عجیب در اطراف شهر کوچک آرکادیا بی (Arcadia Bay) می‌شود. وقتی بازیکنان کنترل مکس را به عهده می‌گیرند، تصمیماتی می‌گیرند که بر داستان، روابط و نتیجه‌گیری رویدادهای مختلف تأثیر می‌گذارد. این بازی ترکیبی از عناصر ماوراء طبیعی و مسائل دنیای واقعی را با هم می‌آمیزد و به موضوعاتی مانند دوستی می‌پردازد. موفقیت این بازی منجر به ساخت دنباله‌هایی با شخصیت‌ها و مکان‌های جدید شده است که تجربه‌ آن‌ها نیز خالی از لطف نیست. 5. Stardew Valley تهیه‌کننده: ConcernedApe / سازنده: ConcernedApe

سال عرضه: 2016

پلتفرم: PC در این بازی، بازیکنان یک مزرعه فرسوده را در منطقه روستایی پلیکان تاون به ارث می‌برند، جایی که می‌توانند محصولات کشاورزی پرورش دهند، حیوانات مختلفی را نگهداری کنند و در فعالیت‌های مختلفی شرکت کنند تا مزرعه را به شکوه سابق خود بازگردانند. این بازی بر تجربه‌ای آرام و بی‌پایان تمرکز دارد و بازیکنان را وادار می‌کند تا به کشف طبیعت اطراف بپردازند، از مردم شهر مأموریت بگیرند یا به سادگی به محصولات کشاورزی و حیوانات خود رسیدگی کنند. با پیشرفت در مزرعه، بازیکنان روابطی با ساکنان شهر برقرار می‌کنند و بازی تشویق به تعاملات اجتماعی از دوستی با شخصیت‌ها گرفته تا تشکیل خانواده می‌کند. سبک هنری پیکسلی آرامش‌بخش با موسیقی گوش‌نواز نیز باعث شده تا این بازی به یکی از محبوب‌ترین‌ها در سبک خود تبدیل شود. 4. Honkai: Star Rail تهیه‌کننده: miHoYo / سازنده: COGNOSPHERE PTE. LTD

سال عرضه: 2023

پلتفرم: Android, iOS, PC با شخصیت‌های انیمه‌ای خوش‌تیپ، داستانی جذاب، به‌روزرسانی‌های مکرر و گیم‌پلی سرگرم‌کننده، هونکای: استار ریل برای همه سلیقه‌ها چیزهای جذابی دارد. این بازی در یک دنیای علمی‌تخیلی گسترده جریان دارد و بازیکنان را دعوت می‌کند تا ماجراجویی میان‌ستاره‌ای خود را بر روی سفینه «آسترال اکسپرس» آغاز کنند. بازیکنان سیاره‌های مختلف را کاوش می‌کنند، با همراهان منحصربه‌فرد آشنا می‌شوند و اسراری مرتبط با نیروی کیهانی قدرتمندی که تعادل کهکشان را تهدید می‌کند، کشف می‌کنند. گیم‌پلی بازی نبردهای تاکتیکی نوبتی را با کاوش ترکیب می‌کند و تعادلی از استراتژی و ماجراجویی ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند ترکیب تیم خود را شخصی‌سازی کنند، مهارت‌ها را همگام‌سازی کنند و در هنگام نبردها کمبوهای قدرتمند اجرا کنند. علاوه بر نبردها، بازی شامل کاوش در دنیای باز، حل معماها و مأموریت‌های جانبی جذاب است که دانش بیشتری از دنیای بازی به بازیکنان ارائه می‌دهد. البته سایر آثار miHoYo نظیر گنشین ایمپکت و یا زنلس زون زیرو نیز به همین اندازه جذاب هستند. 3. Animal Crossing: New Horizons تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo EPD

سال عرضه: 2020

پلتفرم: Nintendo Switch چه چیزی می‌تواند بهتر از حس‌ صمیمیت همراه با دوستان حیوانی بامزه باشد؟ بازی انیمال کراسینگ: نیو هورایزنز به شما این امکان را می‌دهد که به یک جزیره زیبا نقل مکان کنید، جایی که می‌توانید خانه خود را تزئین کنید، ماهی بگیرید و با نزدیک به ۴۰۰ شخصیت منحصر‌به‌فرد از ساکنان این بازی دوست شوید. شما می‌توانید این بازی را به‌صورت تکی انجام دهید یا دوستان واقعی خود را دعوت کنید تا تمام زحماتی که برای جزیره‌تان کشیده‌اید، ببینند. بازیکنان انواع گزینه‌ها را در اختیار دارند تا شخصیت‌هایشان را شخصی‌سازی کنند، آیتم‌های زیبا و دوست‌داشتنی بخرند و ظاهرهای مختلف را با هم ترکیب کنند. در حالی که انجام این کار ممکن است تنها بخش کوچکی از گیم پلی باشد، اما سرگرم کننده ترین بخش است! 2. Disney Dreamlight Valley تهیه‌کننده: Gameloft / سازنده: Gameloft Montreal

سال عرضه: 2023

پلتفرم: iOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S این یک بازی شبیه‌سازی زندگی و ماجراجویی است که بازیکنان را به دنیایی جادویی با شخصیت‌های محبوب دیزنی و پیکسار می‌برد. داستان بازی در دره‌ای جریان دارد که زمانی پررونق بوده اما اکنون به دلیل تاریکی اسرارآمیزی به نام «فراموشی» گرفتار مشکلاتی شده است. بازیکنان در این بازی مأموریتی را آغاز می‌کنند تا این سرزمین را به شکوه سابقش بازگردانند. با فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، ماهیگیری، ساخت و ساز و برقراری ارتباط با شخصیت‌های محبوب دیزنی و پیکسار مانند میکی ماوس (Mickey Mouse)، موانا (Moana) و السا (Elsa)، بازیکنان رازهای این دره را کشف کرده و تاریخچه غنی آن را بازگو می‌کنند. جذابیت بازی در گیم‌پلی آرامش‌بخش و تعاملات دلگرم‌کننده آن نهفته است. بازیکنان می‌توانند با شخصیت‌ها همراه شوند تا وظایف مختلفی را انجام دهند، گنج‌ها را کشف کنند و پازل‌هایی را حل کنند که نور و جادو را به دنیا بازمی‌گردانند. به‌روزرسانی‌های فصلی و رویدادهای متنوع باعث می‌شوند بازی همیشه تازه بماند و شخصیت‌ها، قلمروها و فعالیت‌های جدیدی به طور مرتب به آن اضافه شوند. 1. Infinity Nikki تهیه‌کننده: Papergames / سازنده: Papergames

سال عرضه: 2024

پلتفرم: Android, iOS, PS5, PC پوشیدن لباس‌های شیک با قابلیت‌های متنوع؟ نوازش موجودات بامزه؟ ماهیگیری و شکار حشرات؟ مبارزه با دشمنان متنوع؟ بازی اینفینیتی نیکی همه این‌ها را دارد. این بازی شما را به ماجراجویی در دنیای زیبای میرالند (Miraland) با محیط‌های متنوع خود، همراه با شخصیت نیکی و دوست کوچک او، مومو، می‌برد و در آنجا باید تمام لباس‌های معجزه را احیا کنید تا جهان را از شر نجات دهد. این بازی ماجراجویی جهان باز ترکیبی منحصربه‌فرد از تصاویری خیره‌کننده، اکتشاف و مکانیک اصلی لباس پوشیدن که طرفداران آن را می‌پرستند، نوید می‌دهد و شما را در تجربه‌ای غرق می‌کند که از آن خسته نخواهید شد.

نوشته بهترین بازی‌های دخترانه اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala