ایمی آدامز به سریال Cape Fear پیوست

به تازگی مشخص شده است که ایمی آدامز یکی از نقش‌های اصلی سریال Cape Fear را برعهده خواهد داشت.

سریال Cape Fear که با اقتباس رمان The Executioners، نوشته جان دی مک‌دونالد ساخته می‌شود، حول محور یک زوج وکیل با نام‌های استیون و آماندا بوئدن جریان دارد که زندگی خوبی را تجربه می‌کنند. با این حال، زمانی که یک قاتل سریالی که در گذشته با آنها در ارتباط بوده است از زندان آزاد می‌شود، آنها باید زیر سایه ترس زندگی کنند. حالا طبق گزارش ورایتی، ایمی آدامز با پیوستن به سریال Cape Fear قرار است نقش شخصیت آماندا بوئدن را برعهده بگیرد، پیش‌تر حضور خاویر باردم نیز در این سریال تایید شده بود.

مارتین اسکورسیزی که در این سریال نقش تهیه کننده را برعهده دارد، در سال ۱۹۹۱ فیلمی را با اقتباس از رمان The Executioners کارگردانی کرد، اثری که به خاطر نقش آفرینی بی‌نظیر رابرت دنیرو و نحوه روایت داستان با تحسین منتقدان و تماشاگران همراه شد. سریال Cape Fear که در قالب ۱۰ اپیزود ساخته می‌شود، توسط نیک آنتوسکا خلق شده است، او سابقه ساخت آثاری مانند Channel Zero، A Friend of the Family و Brand New Cherry Flavor را در کارنامه خود دارد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از سریال Cape Fear منتشر نشده و طرفداران رمان The Executioners باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: Variety