مجموعه‌ی مبارزه‌ای جدید کپ‌کام اردیبهشت سال آینده عرضه می‌شود؛ تریلر جدید آن را ببینید

چند سال پیش، کپکام سی و پنجمین سالگرد یکی از محبوب‌ترین سری‌های خود یعنی استریت فایتر (Street Fighter)، را با انتشار مجموعه‌ای جذاب جشن گرفت. این مجموعه به طرفداران اجازه می‌داد تا خاطرات خود را از بازی‌های آرکید قدیمی مانند Darkstalkers: The Night Warriors و Vampire Savior 2: The Lord of Vampire در پلتفرم‌های مدرن زنده کنند. اکنون این غول ژاپنی صنعت بازی قصد دارد دنباله‌ی مستقیمی از این مجموعه منتشر کند که به بازیکنان امکان دسترسی به هشت بازی قدیمی دیگر از سری‌های مختلف کپ‌کام را می‌دهد. برای طرفداران قدیمی، این ادامه‌‌ی روند لذت‌بخش انتشار مجدد آثار کلاسیک است؛ به‌ویژه پس از اینکه در سپتامبر ۲۰۲۴، بازی Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics منتشر شد.

مجموعه‌ی Capcom Fighting Collection 2 شامل مجموعه‌ای از سری‌های مبارزه‌ای کپ‌کام مانند استریت فایتر، Capcom vs. SNK و پاور استون است. به کسانی که هر نسخه‌ای از بازی را پیش‌خرید کنند، دو آهنگ اضافی به عنوان جایزه ارائه خواهد شد که می‌توانند به طور انحصاری در حالت موزه (Museum Mode) بازی پخش شوند. این آهنگ‌ها Soy Sauce for Geese و Rival Schools Medley هستند که توسط تیم داخلی صداپردازی کپ‌کام به نام کپ-جمز (CAP-JAMS) تنظیم شده‌اند. از سوی دیگر، طبق گفته وب‌سایت رسمی، برخی از پیش‌خریدهای نسخه‌ی فیزیکی مجموعه شامل یک کمیک Capcom vs. SNK خواهد بود.

تمامی ویژگی‌های مجموعه‌ی اول نظیر بازی آنلاین با پشتیبانی از Rollback Netcode، حالت تمرینی، زبان‌های بیشترین و بهبودهای گیم‌پلی نیز در این مجموعه‌ی جدید وجود خواهند داشت. لیست بازی‌های مجموعه به شرح زیر است:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

این مجموعه قرار است در تاریخ ۱۶ می ۲۰۲۵ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ منتشر شود. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته مجموعه‌ی مبارزه‌ای جدید کپ‌کام اردیبهشت سال آینده عرضه می‌شود؛ تریلر جدید آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala