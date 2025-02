تریلر کامل فیلم How to Train Your Dragon منتشر شد

به تازگی تریلر کاملی برای فیلم سینمایی و لایو اکشن How to Train Your Dragon منتشر شده است.

کمپانی یونیورسال پیکچرز در جریان مسابقه سوپربول تیزر کوتاهی از فیلم لایو اکشن How to Train Your Dragon را به نمایش گذاشته بود و حالا نیز تریلر کاملی را برای این اثر سینمایی مورد انتظار منتشر کرده که بخش‌های مختلفی از این اثر را برای مخاطبان و طرفداران به نمایش در می‌آورد.

فیلم لایو اکشن How to Train Your Dragon اقتباسی از مجموعه انیمیشن‌هایی به همین نام از استودیو انیمیشن سازی دریم ورکس به شمار می‌رود که برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ میلادی به روی پرده سینماها آمدند. در ادامه می‌توانید تریلر کامل منتشر شده برای این اثر را مشاهده یا دانلود کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

نویسندگی و کارگردانی این فیلم جدید از این مجموعه را دین دیبلوا برعهده دارد و از جمله بازیگران حاضر در این اثر سینمایی نیز می‌توان به میسون تیمز در نقش هیکاپ، نیکو پارکر در نقش آسترید و همچنین جرارد باتلر در نقش پدر هیکاپ اشاره کرد. نیک فراست و جولین دنیسون نیز از جمله دیگر بازیگران این اثر هستند.

این مجموعه انیمیشن‌ها و همچنین فیلم لایو اکشن آن با الهام از مجموعه کتاب‌هایی نوشته کرسیدا کوول ساخته شده‌اند. این فیلم قرار است در تاریخ ۱۳ ژوئن سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴) روی پرده سینماها اکران شود.

منبع: hollywoodreporter