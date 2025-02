اقتباس سینمایی بازی Sleeping Dogs توسط بازیگر شانگ‌چی ساخته می‌شود

سیمو لیو وقتی در توییتی اعلام کرد که در حال همکاری با صاحبان حقوق این بازی است تا آن را به پرده‌ی سینما بیاورد. اما به نظر می‌رسد که اوضاع کمی بهتر از این باشد. منبعی نزدیک به این پروژه گفته است که فیلم Sleeping Dogs در حال توسعه است و سیمو لیو که نقش شانگ‌چی در شانگ‌چی و افسانه‌ی ده حلقه (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) را بازی کرده، تهیه‌کنندگی و بازی در نقش اصلی یعنی وی شن را برعهده گرفته است. بازی Sleeping Dogs در سال ۲۰۱۲ برای پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ و رایانه‌های شخصی منتشر شده و داستان کارآگاهی به نام وی شن را روایت می‌کند که در حال نفوذ به یکی از سندیکاهای جرم و جنایت مشهور هنگ‌کنگ به نام تریاد است. اگرچه این بازی به اهداف فروش بلندپروازانه‌ی ناشرش یعنی اسکوئر انیکس نرسید، اما توسط هواداران بسیار مورد توجه قرار گرفت و از آن زمان تا کنون همواره امید به ساخت دنباله‌ای برای آن وجود داشته است.

گفتنی است که در سال ۲۰۱۷ اقتباسی از این بازی با حضور دانی ین (Donnie Yen) اعلام شد، اما این فیلم یک سال بعد ناپدید شد و بعدها خود دانی ین تأیید کرد که پروژه لغو شده است. او گفت:

من زمان زیادی را صرف این فیلم کردم و کار زیادی با تهیه‌کنندگان انجام دادم و حتی مقداری از پول خودم را برای بدست آوردن برخی از حقوق‌ها استفاده کردم. من سال‌ها صبر کردم و می‌خواستم این پروژه را انجام دهم. همه‌ی این دیدگاه‌ها در ذهنم داشتم، و متأسفانه این پروژه به سرانجام نرسید. این یک اتفاق ناخوشایند بود.

بنابراین، وقتی سیمو لیو توییت کرد که در حال تلاش برای ساخت فیلم Sleeping Dogs است، در میان طرفداران کمی سردرگمی ایجاد شد. لیو خود بعداً با بیانیه‌ای دیگر به این ماجرا دامن زد و حتی قصد خود را برای کمک به ساخت دنباله‌ی بازی Sleeping Dogs فاش کرد.

پروژه‌های فیلم کمی از مرحله‌ی ارائه به مرحله‌ی تولید می‌رسند. ارائه به مدیرانی که بازی را نمی‌فهمند، خسته‌کننده بوده است. عشق فراوان همه‌ی شما به Sleeping Dogs واقعاً به ما انرژی داده است! اول یک فیلم، بعد یک دنباله برای همه؛ این همیشه رویای ما بوده است.

به نظر می‌رسد که استوری کیچن (Story Kitchen) رهبری فیلم لایو اکشن Sleeping Dogs را بر عهده دارد و اسکوئر انیکس صاحب حقوق آن است. استوری کیچن تجربه‌ی نسبتا خوبی در اقتباس‌های بازی‌های ویدیویی دارد و روی فیلم‌های سونیک خارپشته تا سریال انیمیشنی توم ریدر از نتفلیکس کار کرده است. این استودیو در حال حاضر روی اقتباس‌های Streets of Rage و It Takes Two برای آمازون نیز کار می‌کند. سال گذشته، استوری کیچن ساخت یک اقتباس سینمایی از بازی Just Cause را اعلام و آنخل مانوئل سوتو (Ángel Manuel Soto)، کارگردان Blue Beetle را برای کارگردانی آن معرفی کرد. گفته شده که یک نویسنده و یک فیلمساز بزرگ به پروژه‌ی Sleeping Dogs پیوسته است، اما هنوز تاریخ انتشار یا زمانی برای شروع تولید اعلام نشده است. این فیلم یک بازگشت بزرگ برای Sleeping Dogs خواهد بود؛ اثری که دنباله‌ی آن در اواخر سال ۲۰۱۳ قبل از ورود به فرآیند تولید لغو شد و توسعه‌دهنده‌ی اصلی آن، یونایتد فرانت گیمز (United Front Games)، سه سال بعد بسته شد. حالا، بیش از یک دهه بعد، به نظر می‌رسد که Sleeping Dogs بالاخره از خواب بیدار می‌شود.

منبع: IGN

نوشته اقتباس سینمایی بازی Sleeping Dogs توسط بازیگر شانگ‌چی ساخته می‌شود اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala