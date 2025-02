تام مک‌کی (Tom McKay) و لوک دیل (Luke Dale)، دو تن از صداپیشگان عنوان Kingdom Come: Deliverance 2، اخیراً پیرامون تجربه کار خود در این اثر نقش‌آفرینی صحبت کرده‌اند.

مک‌کی مصاحبه‌ای با BBC، کار بر روی این بازی را یکی از شگفت‌انگیزترین و غیرمعمول‌ترین چالش‌های بازیگری توصیف کرد که با آن مواجه شده است. وی همچنین در مورد ماهیت مخفیانه توسعه بازی صحبت کرد و گفت که قرارداد عدم افشا (NDA) او را از تعامل با طرفداران این فرنچایز باز داشته است.

وی در این باره می‌گوید:

روش کار تقریباً مثل کار کردن برای GCHQ (سازمان اطلاعاتی بریتانیا) بود. شما نمی‌توانستید با فردی در مورد آن صحبت کنید و افراد در استودیو حتی نمی‌توانستند در برخی موارد با شرکای خود در مورد کاری که انجام می‌دادند، صحبت کنند. وقتی طرفداران از من می‌پرسیدند چرا در پراگ وقتم را می‌گذرانم، در پاسخ می‌گفتم که این شهر را دوست دارم و اغلب برای تعطیلات به این جا می‌آیم.

لوک دیل نیز در مورد نحوه همکاری با استودیوی وارهورس (Warhorse) و کار روی کاراکتر خود صحبت کرد و از دنیل واورا (Daniel Vavra)، کارگردان Kingdom Come: Deliverance 2 و نگاهی که به این بازی نقش‌آفرینی داشت، تمجید نمود.

اولین بسته الحاقی پولی این بازی تحت عنوان Brushes With Death در تابستان، دومین بسته الحاقی به نام Legacy of the Forge در پاییز و سومین بسته الحاقی آن با نام Mysteria Ecclesia در زمستان آینده منتشر خواهد شد و هر DLC داستان منحصربه‌فرد خود را ارائه می‌دهند.

Kingdom Come: Deliverance 2 هم‌اکنون روی پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دسترس است.