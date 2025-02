با انتشار تریلری از Days Gone Remastered رونمایی شد

طی مراسم State of Play، از نسخه ریمستر بازی Days Gone رونمایی شد. تریلر رونمایی این بازی را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: ریمستر Days Gone قرار است در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی منتشر شود. دارندگان نسخه اصلی می‌توانند با پرداخت مبلغی نسخه ریمستر را […]