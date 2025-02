از اولین بسته‌الحاقی Lies of P با نام Overture رونمایی شد؛ عرضه در تابستان ۲۰۲۵

طی State of Play، از اولین بسته‌الحاقی بازی Lies of P با نام Overture رونمایی شد که قرار است در تابستان ۲۰۲۵ منتشر شود. Lies of P: Overture به ابتدای Puppet Frenzy پرداخته و دلیل اتفاقات سرنوشت‌ساز بازی را فاش می‌کند و به نوعی یک پیش‌درآمد به حساب می‌آید. در ادامه تریلر Overture را مشاهده […]