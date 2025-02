تماشا کنید: تریلر گیم‌پلی جدیدی از Onimusha: Way of the Sword منتشر شد

بامداد امروز و در جریان رویداد State of Play پلی استیشن، جزئیات جدیدی از گیم‌پلی Onimusha: Way of the Sword با انتشار تریلری به اشتراک گذاشته شد. در ادامه ویدیوی گیم‌پلی Onimusha: Way of the Sword را مشاهده می‌کنید: این عنوان که ریبوت سری Onimusha محسوب می‌شود، برای عرضه در سال ۲۰۲۶ روی کنسول‌های پلی […]