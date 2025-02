از همکاری Dave the Diver و Like a Dragon رونمایی شد

طی مراسم State of Play، استودیوی Mintrocket از همکاری بازی Dave the Diver با فرنچایز Like a Dragon رونمایی کرد. تریلر این همکاری را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: محتوای این همکاری در قالب بسته‌الحاقی پولی Ichiban’s Holiday، در ماه آوریل در دسترس قرار می‌گیرد.