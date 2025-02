تاریخ انتشار بازی Hell is Us اعلام شد؛ عرضه در سپتامبر ۲۰۲۵

استودیوی Rogue Factor طی رویداد State of Play، با انتشار تریلر جدید بازی Hell is Us از تاریخ انتشار آن رونمایی کرد. در جدیدترین تریلر بازی Hell is Us، به گیم‌پلی بازی و بخش‌های روایی آن پرداخته می‌شود. در ادامه تریلر بازی را مشاهده می‌کنید: Hell is Us در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ شهریور […]