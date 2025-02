بازی Kingdom Come: Deliverance 2 به‌زودی به طور رسمی از ماد پشتیبانی خواهد کرد

با اعلام رسمی استودیوی Warhorse، بازی Kingdom Come: Deliverance 2 به‌زودی در استیم پشتیبانی رسمی ماد را دریافت خواهد کرد. این استودیو در شبکه اجتماعی X چنین نوشت: Bohemia قرار است هیجان‌انگیزتر شود. پشتیبانی رسمی ماد به‌زودی برای نسخه استیم بازی Kingdom Come: Deliverance 2 در دسترس قرار می‌گیرد. بازی Kingdom Come: Deliverance 2 برای […]

امیر فتحی ۰۵:۰۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵