مراسم State of Play جدید پلی استیشن ساعاتی پیش به پایان رسید و در این مطلب قصد داریم نگاهی به تمام اخبار و نمایش‌های این مراسم داشته باشیم.

Monster Hunter Wilds

مراسم امشب با Monster Hunter Wilds شروع شد، اثری که فاصله چندانی با عرضه‌اش نداریم و به همین خاطر شاهد انتشار خبرها و اطلاعات زیادی از آن هستیم. تریلر جدید بازی هیولاهای جدیدی را نشان داد که قرار است با آن‌ها مبارزه کنیم. همچنین کپکام برای نخستین بار اطلاعاتی از محتوای پس از عرضه ارائه کرد. نخستین به‌روزرسانی رایگان بازی در بهار ۲۰۲۵ منتشر می‌شود و هیولای Mizutsune، که برای اولین بار در Monster Hunter Generations معرفی شد و یکی از چهار هیولای سرنوشت‌سازی داستان آن بازی بود، به سری باز می‌گردد. دومین آپدیت محتوا نیز در تابستان منتشر خواهد شد.

بازی Monster Hunter Wilds قرار است در تاریخ ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر شود.

Shinobi: Art of Vengeance

نخستین رونمایی امشب شرکت سگا (SEGA) عنوان Shinobi: Art of Vengeance بود، ریبوتی از سری Shinobi که مدتی پیش معرفی شد. در این اثر هک اند اسلش که توسط سازندگان Street of Rage 4 توسعه می‌یابد، در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۲۵ (۷ شهریور ۱۴۰۴) برای پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس، نینتندو سوییچ و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود.

Sonic Racing: CrossWorlds

سگا صحنه را ترک نکرد و بلافاصله پس از Shinobi، تریلری جدید از Sonic Racing: CrossWorlds به نمایش گذاشت. این بازی که نخستین بار در The Game Awards 2024 معرفی شده بود، گویا مسیر Sonic & All-Stars Racing Transformed را دنبال می‌کند و تجربه‌ای پرهیجان برای طرفداران تدارک دیده. از جمله شخصیت‌های قابل بازی تایید شده می‌توان به Sonic ،Shadows، Knuckles ،Tails و Jet the Hawk اشاره کرد.

Digimon Story Time Stranger

