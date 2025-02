بازسازی متال گیر سالید ۳ اوایل شهریور سال آینده منتشر می‌شود

در سال‌های اخیر، کونامی (Konami) در حال احیای مجموعه متال گیر بوده است؛ مجموعه‌ای که از زمان انتشار Metal Gear Survive در سال ۲۰۱۸ که نقدهای منفی زیادی دریافت کرد، بازی جدیدی نداشته است. پس از انتشار نسخه بازسازی‌شده برخی از آثار کلاسیک این سری در قالب متال گیر سالید: مستر کالکشن (Metal Gear Solid: Master Collection)، این شرکت ژاپنی با معرفی پروژه بازسازی بازی متال گیر سالید 3 محصول ۲۰۰۴، به‌ وضوح نشان داد که قصد دارد این مجموعه محبوب را بازگرداند. با این حال، با وجود حضور این عنوان در تریلر معرفی بازی‌های سال ۲۰۲۴ پلی‌استیشن، در سال گذشته هیچ تاریخ انتشاری از سوی توسعه‌دهندگان اعلام نشد. این سکوت باعث نگرانی برخی از طرفداران متال گیر شد، اما اطلاعات لو رفته باعث آرامش خاطر آن‌ها شده است.

بر اساس گزارش یکی از کاربران ResetEra، تاریخ انتشار بازی متال گیر سالید دلتا و یک تریلر جدید، زودتر از موعد در فروشگاه پلی‌استیشن نمایش داده شده است. این تریلر نگاهی تازه به چندین شخصیت کلیدی این بازی اکشن مخفی‌کاری ارائه می‌دهد. در این ویدیو که فعلا در دسترس نیست، صحنه‌های مختلفی از اکشن بازی نیز نمایش داده می‌شود. علاوه بر این، برخی از باس‌های نمادین بازی مانند فیوری نیز در این ویدیوی تقریباً دو دقیقه‌ای به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین، حضور مجدد مینی‌گیم ایپ اسکیپ (Ape Escape) که در نسخه اصلی وجود داشت، مورد اشاره قرار گرفته است.

افشای اطلاعات جدید متال گیر سالید دلتا همزمان با شایعات پیرامون رویداد آینده پلی‌استیشن منتشر شده است. بر این اساس، احتمالاً کونامی قصد داشته در جریان این رویداد، تاریخ انتشار بازی را رسماً اعلام کند. با این وجود، هنوز چندین بازی مهم و مورد انتظار دیگر، از جمله گوست آو یوته‌ای (Ghost of Yotei) و دث استرندینگ ۲ (Death Stranding 2: On the Beach) به نظر در این رویداد حضور خواهند داشت.

با لو رفتن تاریخ انتشار متال گیر سالید دلتا برای اواخر آگوست، سال ۲۰۲۵ به یک سال حیاتی برای کونامی تبدیل می‌شود. در سال ۲۰۲۴، این شرکت ژاپنی یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های خود را با عرضه‌ی موفق بازسازی سایلنت هیل ۲ (Silent Hill 2) احیا کرد. حال، انتظار می‌رود که این شرکت در سال آینده موفقیت مشابهی را با بازسازی اسنیک ایتر تکرار کند.

منبع: Gematsu

نوشته بازسازی متال گیر سالید ۳ اوایل شهریور سال آینده منتشر می‌شود اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala