نتفلیکس به شکلی غیرمنتظره انیمه The Witcher: Sirens of the Deep را منتشر کرد

نتفلیکس به شکلی غیرمنتظره و به دور از هیاهو انیمه سینمایی The Witcher: Sirens of the Deep را منتشر کرد.

سرویس آنلاین نتفلیکس به دنبال آن است تا فرنچایز ویچر را گسترش بدهد و برای این کار نیز علاوه بر ساخت آثار لایو اکشن، به سراغ ساخت انیمه‌های سینمایی نیز رفته است و یکی از جدیدترین انیمه‌ها از این فرنچایز نیز انیمه سینمایی The Witcher: Sirens of the Deep به شمار می‌رود که به تازگی از نتفلیکس پخش شده است.

انیمه سینمایی The Witcher: Sirens of the Deep اقتباسی از داستانی به نام A Little Sacrifice نوشته آندژی ساپکوفسکی است که به شکلی غیرمنتظره و بدون هیاهوی طرفداران روی سرویس آنلاین نتفلیکس عرضه شده و کمتر کسی از عرضه آن آگاه شده است.

نه جامعه علاقه‌مندان به انیمه و نه طرفداران فرنچایز ویچر متوجه عرضه انیمه سینمایی The Witcher: Sirens of the Deep نشدند و همین نیز سبب شده تا بحث و گفتگوی چندانی راجب این انیمه سینمایی در محافل سینمایی وجود نداشته باشد و کمتر کسی به آن توجه کرده باشد.

برخلاف انیمه قبلی این فرنچایز یعنی انیمه The Witcher: Nightmare of the Wolf، سرویس آنلاین نتفلیکس بازاریابی چندانی را برای انیمه سینمایی The Witcher: Sirens of the Deep انجام نداده بود، حتی با وجود اینکه بازیگرانی از سریال لایو اکشن ویچر همچون جوئی بیتی در نقش جاسکیر در آن صداپیشگی می‌کنند.

با توجه به موفقیت‌های قبلی که سرویس آنلاین نتفلیکس با آثار انیمیشنی خودش به دست آورده است، مطمئنا باید بازاریابی قوی و قابل توجهی برای این انیمه سینمایی صورت می‌گرفت و می‌توانست اشتیاق و هیجان بیشتری در بین مخاطبان ایجاد کند و آن‌ها را برای فصل چهارم سریال اصلی هیجان‌زده کند ولی حالا، این انیمه سینمایی در سکوتی کامل عرضه شده است.

منبع: screenrant