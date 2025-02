سریال The Last of Us چهار فصل خواهد داشت

سریال The Last of Us از شبکه HBO یکی از تحسین‌شده‌ترین و موردانتظارترین آثار این شبکه بوده است. فصل دوم این سریال قرار است طی چند ماه آینده پخش شود، اما این داستان تا چه مدت ادامه خواهد داشت؟

طبق گفته فرانچسکا اورسی، رئیس بخش درام HBO، این سریال پساآخرالزمانی اکنون نقشه راه مشخصی دارد و قرار است در چهار فصل به پایان برسد. البته، این موضوع هنوز بطور قطعی مشخص نیست. ما نمی‌دانیم که این چهار فصل تمام داستان The Last of Us Part II، بازی ویدیویی که فصل دوم سریال بر اساس آن ساخته شده است، را پوشش خواهد داد یا اینکه آیا احتمال دارد سونی قسمت سوم این بازی را بسازد و آن را نیز در سریال اقتباس کنند.

اورسی در مراسم افتتاحیه فصل سوم سریال The White Lotus در گفت‌ و گو با ددلاین اطلاعات جدیدی درباره The Last of Us ارائه داد و تایید کرد که HBO قصد دارد چند فصل دیگر این سریال را تولید کند تا داستان آن را به پایان برساند، صرف‌نظر از اینکه این داستان در چه قالبی روایت شود.

او گفت:

ما هنوز برنامه‌ای کامل و نهایی نداریم، اما فکر می‌کنم به نظر می‌رسد که این سریال در چهار فصل به پایان برسد. نمی‌خواهم این موضوع را قطعی اعلام کنم، اما فعلا به نظر می‌رسد که بعد از این فصل، دو فصل دیگر ساخته شود و بعد کار تمام شود.

از همان ابتدا، کریگ مازین و نیل دراکمن، شورانرهای سریال، اعلام کرده بودند که اقتباس از بازی The Last of Us Part II نیازمند چندین فصل خواهد بود. این به دلیل گستردگی بسیار زیاد داستان و مقیاس این بازی، همراه با شخصیت‌های جدید و خط‌های داستانی مربوط به آنهاست که باید به آنها پرداخته شود.

با پایان تولید فصل دوم، که شامل هفت قسمت خواهد بود و قرار است در بهار امسال پخش شود، به نظر می‌رسد که صحبت‌های اورسی نشان می‌دهد HBO قصد دارد این اقتباس را به شیوه‌ای طبیعی و بدون کش دادن بیش از حد داستان به سرانجام برساند. البته، هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت که این تصمیم نهایی است. چیزی که می‌دانیم این است که The Last of Us در زمان انتشار خود به یک پدیده فرهنگی تبدیل شد، و اگر فصل‌های بیشتری پس از این چهار فصل ساخته شوند، احتمالا HBO از این فرصت صرف‌نظر نخواهد کرد، به‌خصوص اگر داستان احتمالی قسمت سوم بازی به خوبی دو قسمت قبلی باشد.

منبع: کولایدر