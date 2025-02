با موفقیت چشمگیر انیمیشن The Wild Robot در سال ۲۰۲۴ و شایعاتی که درباره ساخت دنباله آن منتشر شده، تهیه‌کننده فیلم به‌تازگی درباره احتمال ساخت The Wild Robot 2 صحبت کرده است.

این انیمیشن که توسط کریس سندرز کارگردانی و نویسندگی شده، داستان روباتی به نام راز را روایت می‌کند که پس از گرفتار شدن در یک جزیره ناشناخته، یاد می‌گیرد با محیط جدیدش سازگار شود و در این مسیر با یک جوجه غاز تنها پیوند عاطفی برقرار می‌کند. این فیلم نه‌ تنها با داستان منحصر به‌ فردش تماشاگران را شگفت‌زده کرد، بلکه تحسین منتقدان را نیز برانگیخت و حتی در سه بخش نامزد دریافت جایزه اسکار شد. حالا که شایعات درباره قسمت دوم شدت گرفته، جف هرمان اطلاعات جدیدی درباره The Wild Robot 2 ارائه داده است.

هرمان در گفتگویی اعلام کرد که با وجود علاقه‌اش به ساخت دنباله‌ای برای فیلم، دریم‌ورکس انیمیشن هنوز به‌طور رسمی ساخت The Wild Robot 2 را تأیید نکرده است. او در مصاحبه‌ای با The Direct در جوایز ساترن ۲۰۲۵ گفت:

ای کاش خبر رسمی‌ای داشتم. این موضوع پنهان نیست که کتاب‌های بیشتری وجود دارند که داستان نسخه اصلی را ادامه می‌دهند و ما فیلم را به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که با مسیر داستانی کتاب دوم هم‌راستا باشد. ما بسیار دوست داریم چنین فرصتی داشته باشیم.

هرمان به‌طور مستقیم تایید نکرد که مذاکرات برای ساخت قسمت دوم در حال انجام است، اما اشاره کرد که بحث‌هایی در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد. او در ادامه گفت:

شاید گفتگوهایی در حال انجام باشد، اما در حال حاضر چیزی نیست که بتوانم رسما اعلام کنم.

انیمیشن The Wild Robot از رمانی به همین نام نوشته پیتر براون که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، اقتباس شده است. جالب اینجاست که براون دو دنباله مستقیم برای این داستان منتشر کرده است: The Wild Robot Escapes در سال ۲۰۱۸ و The Wild Robot Protects در سال ۲۰۲۳، که هر دو ماجراجویی‌های راز را ادامه می‌دهند. بنابراین، در صورت تصمیم سازندگان برای ادامه این فرنچایز، منبع داستانی کافی برای ساخت The Wild Robot 2 وجود دارد. بااین‌حال، همان‌طور که هرمان بیان کرد، هنوز هیچ تاییدیه رسمی‌ای درباره این دنباله منتشر نشده است.

