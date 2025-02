اطلاعاتی از اسپین آف جدید Game of Thrones با محوریت خاندان تارگرین منتشر شد

طبق صحبت‌های جدید رئیس بخش دراما HBO، اسپین آف دیگری از Game of Thrones در راه است.

درحالی که فرنچایز Game of Thrones با اسپین آف‌هایی مانند A Knight of the Seven Kingdoms و House of the Dragon گسترش پیدا کرده است، رئیس بخش دراما HBO، فرانچسکا اورسی، به تازگی از ساخت اسپین آف جدیدی با محوریت خاندان تارگرین خبر داده است. او در مصاحبه با کولایدر به این اسپین آف اشاره کرد و گفت:

اسپین آف‌های دیگری از Game of Thrones مراحل توسعه خود را سپری می‌کنند که البته نمی‌توانم درباره جزئیات آنها صحبت کنم. با این حال، یکی از آنها بر روی خاندان تارگرین تمرکز دارد و بسیار امیدوارکننده است.

فرانچسکا اورسی صحبت‌هایش را با اشاره به دیگر آثار جهان Game of Thrones ادامه داد.

تعدادی اسپین آف دیگر نیز در حال توسعه هستند، ما نمی‌توانیم تضمین کنیم که کدام پروژه به مرحله فیلمبرداری می‌رسد، اما بودجه زیادی به دیگر سریال‌ها اختصاص داده‌ایم که به پخش یکی از آنها یعنی A Knight of the Seven Kingdoms نزدیک هستیم.

سریال A Knight of the Seven Kingdoms در مقایسه با دیگر پروژه‌های فرنچایز Game of Thrones بودجه کمتری دارد، زیرا این اثر داستانی کوچک و شخصیت محور را روایت می‌کند. A Knight of the Seven Kingdoms روایت‌گر داستان سر دانکن تال و پادشاه اگان پنجم از خاندان تارگرین و داستان‌های مهیج آنها خواهد بود.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این پروژه منتشر نشده و طرفداران Game of Thrones باید مدت زمان بیشتری منتظر بمانند.

منبع: Collider