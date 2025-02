انیمیشن‌های دیزنی از سال‌های خیلی دور با شخصیت‌های خاطره‌انگیز و داستان‌های دل‌انگیزش توانسته تا بخش زیبایی از کودکی ما را شکل دهد، کودکی‌ای که با شنیدن یکی از موسیقی‌های دیزنی یاد خاطرات خوش آن می‌افتیم. در انیمیشن‌های دیزنی شخصیت‌ها، دیالوگ‌ها و موسیقی‌هایی وجود دارند که جزوی از خاطرات مشترک میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا است.

این جملات و دیالوگ‌ها نقشی کلیدی‌ای در شکل‌گیری هویت این کمپانی داشته‌اند. شنیدن این جملات از زبان پرنسس‌ها، قهرمانان و شخصیت‌های مهربان، مخاطبان را به شوق می‌آورد و آن‌ها را تشویق می‌کرد تا با وجود تمام موانع، رویاهای خود را دنبال کنند. در ادامه با نمادین‌ترین دیالوگ‌های انیمشین‌های بلند دیزنی آشنا خواهیم شد.

۹- «به هر حال سرما من رو اذیت نمی‌کرد.» – انیمیشن Frozen

