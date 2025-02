Capcom در Onimusha: Way of the Sword از چهره بازیگر افسانه‌ای ژاپن یعنی توشیرو میفونه (Toshiro Mifune) برای شخصیت اصلی استفاده کرده است.

توشیرو میفونه بازیگر ژاپنی که با هنرنمایی در فیلم‌هایی مانند هفت سامورایی، قلعه پنهان و یوجیمبو شناخته می‌شود، حدودا ۳۰ سال پیش در گذشت. اما قرار است شاهد بازگشت وی در بازی Onimusha: Way of the Sword باشیم.

از دسامبر گذشته، Capcom در تلاش برای احیای فرنچایز اکشن سامورایی خود یعنی Onimusha است و در جریان رویداد State of Play شب گذشته، گیم‌پلی کوتاهی از مبارزات Onimusha: Way of the Sword با محوریت قهرمان داستان میوموتو موساشی (Miyamoto Musashi)، به نمایش گذاشته شد. توشیرو میفونه که قبلا هم نقش موساشی را در چند فیلم بازی کرده، حتی پس از سالها همچنان مرد این کار است.

PC ، Playstation ، PlayStation 5 ، Xbox ، Xbox Series X/S ، بازی ویدیویی

منبع متن: gamefa