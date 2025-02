صداپیشه شخصیت اصلی بازی Hell is Us مشخص شد

الیاس توفکسیس (Elias Toufexis)، صداپیشه مطرح صنعت بازی، نقش Remi را در بازی Hell is Us ایفا خواهد کرد.

بازی Hell is Us شب گذشته نمایشی جذاب در State of Play داشت. این عنوان روایت محور، ماجراجویی Remi برای یافتن پدر و مادرش در سرزمین جنگ‌زده Hadea را به تصویر می‌کشد. تریلر جدید بازی را در این نشانی می‌توانید تماشا کنید.

با اعلام رسمی حساب بازی Hell is Us در شبکه اجتماعی توییتر، الیاس توفکسیس که برای ایفای نقش افسانه‌ای آدام جنسن (Adam Jensen) در سری Deus Ex شناخته می‌شود، صداپیشه Remi خواهد بود. توفکسیس پس از سال‌ها با Jonathan Jacques-Belletête همکاری خواهد کرد. Jacques-Belletête کارگردان ارشد هنری استودیوی Eidos Montréal بود و سابقه کار روی بازی‌های Deus Ex Human Revolution و Deus Ex Mankind Divided را دارد. او اکنون کارگردان خلاق بازی Hell is Us است. اطلاعیه سازندگان در این باره را در ادامه می‌توانید مطالعه کنید:

ما خرسندیم که اعلام کنیم الیاس توفکسیس صدای Remi در بازی Hell is Us خواهد بود. پس از آدام جنسن در Deus Ex، حالا سرنوشت توفکسیس و Jonathan Jacques-Belletête را باری دیگر در یک پروژه مشترک قرار داده است. ما نمی‌توانیم ترکیبی بهتر از این پیدا کنیم!

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

HELL is US, Rogue Factor

