سیستم مورد نیاز بازی Hell is Us مشخص شد

استودیوی Rogue Factor از سیستم مورد نیاز و پیشنهادی بازی Hell is Us رونمایی کرد. در ادامه، سیستم‌های مورد نیاز و پیشنهادی را مطالعه می‌کنید: حداقل سیستم مورد نیاز سیستم مورد نیاز پیشنهادی بازی Hell is Us در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴) راهی پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC […]