دموی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii منتشر شد

همان طور که شب گذشته و طی مراسم State of Play گفته شده بود، دموی رایگان بازی Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii هم‌اکنون در دسترس قرار گرفته است. تریلر جدید بازی را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: دموی بازی بخش‌هایی از مناطق Honolulu و Madlantis را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. دو استایل […]