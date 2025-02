ویدیو: از همکاری لاکپشت‌های نینجا و Call of Duty رونمایی شد

شرکت اکتیویژن و استودیوی Treyarch با انتشار تیزری، از از همکاری لاکپشت‌های نینجا (Teenage Mutant Ninja Turtles) و Call of Duty رونمایی کردند. تیزر مذکور را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: طبق اطلاعات فاش شده، این همکاری در به‌روزرسانی نیم‌فصل دوم بازی Call of Duty Black Ops 6 منتشر می‌شود. بازی Call of Duty Black […]