۱۱ دقیقه گیم‌پلی بازی Tides of Annihilation را تماشا کنید

استودیوی Eclipse Glow Games همان طور که پیش‌تر وعده داده بود، ویدیویی گسترده از گیم‌پلی بازی Tides of Annihilation منتشر کرد. Tides of Annihilation از بازی‌های جدید مراسم State of Play گذشته بود که با تصویر کشیدن یک لندن مخروبه، توجه مخاطبان را به خود جلب کرد. این بازی که الهامات زیادی از افسانه‌های پادشاه […]