بازی‌های GTA 6 و Borderlands 4 با در نظر گرفتن زمان کافی برای بازیکنان منتشر خواهند شد

Take Two اعلام کرد انتشار GTA 6 و Borderlands 4 را طوری زمان‌بندی می‌کند که بازیکنان فرصت کافی برای تجربه این عناوین داشته باشند. طی هفته گذشته، Take Two، شرکت مادر Rockstar، بار دیگر تأیید کرد که GTA 6 در پاییز ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد. اما با اعلام تاریخ انتشار Borderlands 4 در سپتامبر (شهریور)، […]

بازی‌های GTA 6 و Borderlands 4 با در نظر گرفتن زمان کافی برای بازیکنان منتشر خواهند شد محمد ۱۸:۲۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶