با توجه به تریلری که برای نسخه ایکس باکس سری ایکس/اس Metal Gear Solid Delta: Snake Eater منتشر شد، به نظر می‌رسد که به جای حالت Snake vs Monkey، حالت Snake vs Bomberman برای این کنسول‌ها در دسترس خواهد بود.

در حالی که تریلر اصلی رونمایی از زمان انتشار Metal Gear Solid Delta: Snake Eater، نشان می‌داد که حالت ویژه Snake vs Monkey برای نسخه‌های رایانه‌های شخصی و پلی استیشن باز خواهد گشت، تریلر مشابهی که توسط حساب یوتیوب Konami منتشر شد، فاش کرد که حالت Snake vs Monkey در کنسول‌های ایکس باکس، با حالت Snake vs Bomberman جایگزین خواهد شد. در انتهای این تریلر، عبارت «Snake vs ???» در کنار تصویری مبهم از شخصیت Bomberman قرار داده شده است.

در توضیحات این تریلر، Konami نوشته است:

حالت ویژه Snake vs Monkey برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود. حالت ویژه متفاوتی نیز برای نسخه ایکس باکس بازی در نظر گرفته شده است که در آینده اطلاعات بیشتری از آن به اشتراک گذاشته خواهد شد.

علت این تصمیم Konami، این است که شخصیت نشان داده شده در تریلر اصلی، مربوط به سری‌ بازی‌های Ape Escape، یکی از آی‌پی‌های سونی بوده و منطقی است که Konami برای نسخه ایکس باکس، تصمیم گرفته آن را با شخصیت Bomberman از یکی از آی‌پی‌های قدیمی خود با همین نام، جایگزین کند.

بازی Metal Gear Solid Delta: Snake Eater قرار است در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (۶ شهریور ۱۴۰۴) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر شود.