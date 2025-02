بندیکت کامبربچ جایگزین تام هاردی در فیلم Blood on Snow شد

بندیکت کامبربچ قرار است جایگزین تام هاردی در فیلم جدیدی شود که بر اساس رمان Blood on Snow اثر یو نسبو ساخته خواهد شد.

پروژه‌ی اقتباس سینمایی این تریلر جنایی نروژی از سال ۲۰۱۵، حتی پیش از انتشار کتاب آغاز شده بود و در ابتدا، کمپانی برادران وارنر لئوناردو دی‌کاپریو را برای نقش اصلی در نظر داشت. در سال ۲۰۱۷، توبی مگوایر حقوق ساخت فیلم را خریداری کرد و قصد داشت آن را به اولین تجربه‌ی کارگردانی خود تبدیل کند. اما در جدیدترین تغییرات، این فیلم به کارگردانی کری فوکوناگا (کارگردان زمانی برای مردن نیست) ساخته خواهد شد.

طبق گزارش هالیوود ریپورتر، کامبربچ برای ایفای نقشی که در ابتدا برای هاردی در نظر گرفته شده بود، در کنار آرون تیلور-جانسون در فیلم Blood on Snow انتخاب شده است. تیلور-جانسون نقش اولاف یوهانسن، آدمکش و مأمور مخفی یک باند مافیایی را بازی می‌کند، در حالی که کامبربچ احتمالا نقش رقیب رئیس او، فردی به نام “ماهیگیر” را بر عهده خواهد داشت. هاردی که علاوه بر بازیگری، تهیه‌کنندگی این پروژه را نیز بر عهده داشت، به دلیل تداخل در برنامه‌های کاری‌اش از پروژه کناره‌گیری کرد. از دیگر بازیگران تایید شده این فیلم می‌توان به اوا گرین، اما لِیرد و بن مندلسون اشاره کرد.

با توجه به سابقه‌ی هاردی در ایفای نقش گانگسترهای سرسخت، از جمله ایفای نقش آل کاپون و شخصیت آلفی سالامونز در سریال پیکی بلایندرز، انتخاب او برای خون روی برف منطقی به نظر می‌رسید. با این حال، کامبربچ نیز در طول دوران حرفه‌ای خود نقش‌های پیچیده و مرموزی بازی کرده است. از کان نونین سینگ در Star Trek: Into Darkness گرفته تا فیل بربانک، مزرعه‌دار سلطه‌گر در The Power of the Dog، او بارها توانایی خود را در ایفای نقش‌های ترسناک و تاثیرگذار ثابت کرده است.

علاوه بر این، در صورتی که اقتباس سینمایی فوکوناگا از خون روی برف موفقیت‌آمیز باشد، ممکن است کامبربچ در دنباله‌ی احتمالی آن نیز ظاهر شود. یو نسبو کتابی با نام خورشید نیمه‌شب نوشته که ادامه‌ای غیرمستقیم بر خون روی برف محسوب می‌شود و در آن یک آدمکش دیگر از دست شخصیت احتمالی کامبربچ (ماهیگیر) فرار می‌کند. پیش‌تر، این داستان الهام‌بخش فیلم خورشید آویزان در سال ۲۰۲۲ بود، اما موفقیت خون روی برف می‌تواند راه را برای اقتباسی وفادارتر از این دنباله باز کند.

اگرچه حذف هاردی از این پروژه ناامیدکننده است، اما کمتر کسی انتخاب کامبربچ را یک تصمیم اشتباه می‌داند. از آنجایی که دیگر آثار نسبو نیز در حال تبدیل‌شدن به فیلم‌های انگلیسی‌زبان هستند، از جمله حرارت قاتل محصول پرایم ویدیو در سال ۲۰۲۴ و آدم‌برفی در سال ۲۰۱۷، فیلم خون روی برف فوکوناگا به نظر می‌رسد که شانس بالایی برای موفقیت دارد.

منبع: screenrant