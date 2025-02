تاریخ انتشار فیلم After the Hunt مشخص شد

تاریخ انتشار فیلم After the Hunt مشخص شد علی بهنیا ۱۰:۰۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

طبق اخبار منتشر شده تاریخ اکران فیلم After the Hunt که با حضور ستارگانی همچون جولیا رابرتس و اندرو گارفیلد ساخته می‌شود، مشخص شده است. فیلم After the Hunt که به کارگردانی لوکا گوادانینو ساخته خواهد شد، قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴) به صورت محدود در سینماها به نمایش درآید و از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در تمام مناطق اکران شود. در این فیلم، جولیا رابرتس در نقش یک استاد دانشگاه و اندرو گارفیلد در نقش همکار او بازی می‌کنند. داستان این فیلم حول از هم پاشیدگی زندگی این دو شخصیت می‌چرخد پس از اتهامی که یک دانشجو علیه شخصیت اندرو گارفیلد مطرح می‌کند. این اولین بار است که رابرتس، گارفیلد و گوادانینو با هم کار می‌کنند. بازیگران مکمل حاضر در این فیلم ایو ادبری، مایکل استولبارگ و کلویی سونی خواهند بود که ترکیب جذابی را تشکیل می‌دهند. انتشار فیلم After the Hunt در آستانه‌ی فصل جوایز ۲۰۲۵ – ۲۰۲۶ می‌تواند موقعیت خوبی برای جولیا رابرتس ایجاد کند تا به یکی از رقبای جدی در مراسمات اهدای جوایز تبدیل شود. او که به خاطر بازی فوق‌العاده‌اش در نقش‌های مختلف و نامزدی‌های متعدد اسکارش شناخته می‌شود، با بازی در این فیلم می‌تواند دوباره در اسکار سال بعد حضور داشته باشد. کارگردانی لوکا گوادانینو در کنار بازی جولیا رابرتس در این فیلم انتظارات بالایی را ایجاد کرده است. این فیلم به واسطه‌ی پشتیبانی استودیوهای MGM آمازون قرار است در کنار فیلم‌هایی همچون The Black Phone 2 و Good Fortune اکران شود. با حضور قوی گوادانینو در جشنواره‌ها و افزایش انتظارات پیرامون این عنوان هیجان‌انگیز، این فیلم شانس بالایی برای موفقیت دارد. منبع: screen rant

