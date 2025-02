از همکاری بین Mortal Kombat و Fortnite رونمایی شد

از همکاری Mortal Kombat و Fortnite رونمایی شد و با انتشار پوستر آن، شاهد حضور Sub-Zero در این بازی هستیم. این همکاری بخشی از چپتر ۶ فصل ۲ خواهد بود که از ۲۱ فوریه (۲ اسفند) آغاز می‌شود.

گفته می‌شود که این همکاری شامل اسکین‌های بیشتری خواهد بود، بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم چه شخصیت‌های دیگری به Fortnite اضافه می‌شوند. با این حال، اکنون می‌دانیم که Sub-Zero بخشی از بتل پس (battle pass) چپتر ۶ خواهد بود و حداقل یکی از نینجاهای کلاسیک و محبوب سری Mortal Kombat را در اختیار بازیکنان خود قرار می‌دهد.

هنوز مشخص نیست که چه شخصیت‌هایی بعداً به این همکاری اضافه خواهند شد و آیا Scorpion نیز به Sub-Zero ملحق می‌شود تا هر دو نماد سری Mortal Kombat در Fortnite حضور داشته باشند یا خیر. اما در هر صورت به نظر می‌رسد که طرفداران از این همکاری راضی هستند.

جالب است بدانید با وجود این که Mortal Kombat متعلق به Warner Bros است، تا کنون هیچ یک از شخصیت‌های آن هرگز در بازی MultiVersus حضور نداشتند. با این حال، این همکاری چندان تعجب‌برانگیز نیست. پس از خبر خاموشی سرورهای MultiVersus، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد Warner Bros به دنبال همکاری‌های بیشتر با بازی‌های دیگر، از جمله Fortnite خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در آینده شاهد اسکین‌های دیگری از آی‌پی‌های این شرکت نیز باشیم. از جمله مجموعه‌هایی که می‌توانند در همکاری‌های آینده با Fortnite قرار گیرند، می‌توان به DC ،Scooby-Doo و The Lord of the Rings اشاره کرد.