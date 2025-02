ببینید؛ از بازی جدید سازندگان Returnal رونمایی شد

در ادامه، جزئیات اولیه‌ی بازی به نقل از کارگردان خلاقیت آن، گریگوری لودن (Gregory Louden) آمده است:

ساروس اوج تکامل بازی‌های هاوس‌مارک با تمرکز بر گیم‌پلی است. پس از انتشار بازی ریترنال (Returnal)، می‌دانستیم که چیزی خاص و تحسین‌شده ساخته‌ایم، اما همچنین می‌دانستیم که می‌خواهیم ریترنال جایگاه منحصر به فرد خودش را داشته باشد. با این فکر، تصمیم گرفتیم یک آی‌پی جدید ایجاد کنیم که عناصر اکشن سوم‌شخص عمیق و داستان‌سرایی مرموز آثار ما را به تکامل برساند.

ساروس یک بازی اکشن است که داستان ترسناک یک کلونی گم‌شده در سیاره‌ی کارکوسا تحت یک کسوف شوم را روایت می‌کند. در این بازی شما در نقش آرجون دوراج (Arjun Devraj) بازی می‌کنید، یک مامور قدرتمند از سولتاری که از هیچ کاری برای پیدا کردن فردی که به دنبال اوست، دریغ نمی‌کند. لودن می‌گوید که هدف آن‌ها این بوده که یک شخصیت‌پردازی احساسی و قدرتمند ایجاد کنند که به بهای ساختن یک آینده‌ی جدید می‌پردازد.

آرجون توسط راحول کوهلی (Rahul Kohli) که در فیلم‌ها و سریال‌هایی مانند Midnight Mass و The Fall of the House of Usher ایفای نقش کرده است، به تصویر کشیده می‌شود. لودن افزود:

راحول بدون شک آرجون را با یک اجرای حیرت‌انگیز زنده کرده است. او همکار فوق‌العاده‌ای در داستان‌گویی ما بوده و همچنین حامی بازی بوده است. آرجون تنها کسی نیست که در کارکوسا حضور دارد و ما به زودی اطلاعات بیشتری از بازیگران و شخصیت‌های غیرقابل بازی فوق‌العاده‌‌ی خود و داستان بازی منتشر خواهیم کرد.

یکی از تفاوت‌های اصلی بین گیم‌پلی ساروس و ریترنال وجود منابع و پیشرفت‌های دائمی است که هر مرگ را ارزشمندتر می‌کند. مانند بازی قبلی استودیو، پس از هر مرگ، با دنیایی تغییر یافته مواجه خواهید شد، اما در ساروس می‌توانید تجهیزات و سلاح‌های خود را از میان مجموعه‌ای از سلاح‌ها و ارتقاهای لباس که به مرور زمان توسعه پیدا می‌کنند، انتخاب و به صورت دائمی ارتقا دهید تا با قدرت بیشتری به چالش‌های پیش رو در کارکوسا بازگردید. به نظر می‌رسد که این تصمیم در راستای دسترس‌پذیرتر کردن بازی برای طیف بیشتری از مخاطبان گرفته شده است. همچنین این بازی قرار است از سخت‌افزار پلی‌استیشن 5 به خوبی استفاده کند و جزئیات این موضوع در آینده بیشتر مشخص خواهد شد. اولین تریلر گیم‌پلی بازی نیز در اواخر 2025 منتشر می‌شود.

بازی ساروس در سال 2026 برای پلی‌استیشن 5 منتشر خواهد شد. می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

