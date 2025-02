لورا بیلی (Laura Bailey) یکی از آن بازیگرانی است که در هر بازی بزرگی نام او دیده می‌شود؛ این شهرت نزدیک بود به ضرر او و بازی The Last of Us Part 2 تمام شود.

بیلی صداپیشگی شخصیت‌هایی چون مری جین واتسون در Marvel’s Spider-Man، وکس‌ آهلیا در The Legend of Vox Machina و حتی کید ترانکس در دوبله انگلیسی Dragon Ball Z Kai را به عهده داشته است. می‌توان با اطمینان گفت که او قطب بزرگی در زمینه صداپیشگی است.

شاید فکر کنید داشتن این حجم از اعتبار و طیف گسترده از مهارت در کارنامه کاری خود چیز خوبی است. گاهی اوقات این شهرت به ضرر شما خواهد بود، به عنوان مثال لورا تقریباً نقش شخصیت اَبی در The Last of Us Part 2 را به دست نیاورد، چون نیل دراکمن (Neil Druckmann) می‌دانست که بیلی قبلاً در بسیاری از بازی‌ها و سریال‌های دیگر حضور داشته است.

PlayStation 5 ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

D.I.C.E., Neil Druckmann, the last of us part 2

منبع متن: gamefa